OPPO F9 官方規格提前曝光，瀏海變水滴！

2018-08-07 08:24:19 9M87
OPPOF9

OPPO 不久前才推出 OPPO Find X 升降式鏡頭旗艦機，而最近又有新動作，官方 Instagram 發出 OPPO F9 實機照，瀏海全新的設計，不是升降式就頭，而是擁有水滴型的瀏海，看起來似乎比瀏海輕盈許多，沒有厚重感，搭配一個全面屏的螢幕，看起來比起瀏海好很多！國外也有不少關於 F9 的傳聞，來看看還有哪些吧！


OPPOF9
OPPOF9 實機
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△ 上圖是由 OPPO 官方 Instagram 自爆的圖，因此 OPPO F9 實機就長這樣啦！絕對不會偏差到哪邊去，可以看到上方的自拍鏡頭，由原本的一塊瀏海，變成一個小小的水機形狀的鏡頭，對於介意瀏海的人，可能會是一個比較好看的解決方式。

OPPOF9 曝光
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△ OPPO F9 將會有三種顏色，分別是紅色、藍色及紫色。

OPPOF9 規格
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△ 從國外的廣告刊板可以推測，OPPO F9 支援快速充電功能，充電 5 分鐘可以通話 2 小時！

OPPO F9 Pro
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△ 美美的正面水滴，配上這個機背，好像有點給他小違和，真希望上面這個實機照是假的呀～我絕對不敢相信官方會做出這樣的機背 ( 還是造型太前衛我審美觀太差XD )

OPPO F9
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△ OPPO F9 將會於 8/15 於越南發表，從前一個廣告刊版和這個廣告刊版判斷，OPPO F9 幾乎確定支援快速充電無誤。

根據先前的傳聞，OPPO F9 Pro 將搭載 6.3 吋 19.5 : 9 1080 x 2280 螢幕，屏占比高達 90.8%，1600 萬畫素雙鏡頭，2500 萬畫素自拍鏡頭，128GB 儲存空間 6GB 記憶體，支援雙卡雙待雙 4G，電容量 3400 mAh。

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