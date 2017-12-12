Nokia 3310 遠傳獨家用送的！最佳聖誕年終賀禮在這裡～可搭配多款旗艦手機（Nokia 3310 開箱）

2017-12-12 09:57:19 哇哇
Nokia 3310 遠傳獨家：經典神機復刻 耶誕年終最佳禮物，多款旗艦手機 攜碼/續約送經典神機3310 (限搭配4G$1399以上指定方案)，再送Google Play商店購物金$1000 (限Nokia 8搭配指定方案)

Nokia 3310 讓許多人心中滿滿回憶，新一代 Nokia 3310 上市之後，看到不少朋友都有入手，還真的很吸引人！遠傳現在也推出了買旗艦機送 Nokia 3310 的活動，只要搭配 4G $1399 元以上指定方案，就送經典神機 Nokia 3310，這方案的優勢在哪裡呢？除了可以便宜的價格入手各款旗艦手機，附加的不只是 Nokia 3310，更是滿滿的回憶啊～而且還具備有長達 27 天的待機能力，長途登山旅遊似乎隨手一機也不為過啊！

Nokia 3310 遠傳獨家：經典神機復刻 耶誕年終最佳禮物，多款旗艦手機 攜碼/續約送經典神機3310 (限搭配4G$1399以上指定方案)，再送Google Play商店購物金$1000 (限Nokia 8搭配指定方案)

有哪些旗艦機在這次的活動中呢？有 Nokia 8、Nokia 6、HTC U11 64G、HTC U11+ 64G、Samsung Galaxy Note8、Samsung Galaxy S8、Samsung Galaxy S8+、Samsung Galaxy J7 Plus、Sony Xperia XZ Premium、Sony Xperia XZ1 與 Sony Xperia XA1 總共 11 款手機，其實小弟我評測過得還真是不多，HTC 和 Sony 緣分都不夠，測不到也沒辦法啊！這次送 Nokia 3310 的方案必須資費要在 1399 元以上，新申辦、續約或是攜碼申辦都可以，到這等級的資費當然是 4.5G 吃到飽，細節替大家列在下方表單當中。
遠傳 4.5G 超極速方案
月付金額 1399 1799 2699
合約期間 30個月
Nokia 8 $2,990 $0 $0
Nokia 6 $0 $0 $0
HTC U11+ 64G $5,990 $1,990 $0
HTC U11 64G $3,990 $0 $0
Samsung Galaxy Note 8 $15,990 $11,990 $4,990
Samsung Galaxy S8+ $11,990 $7,990 $990
Samsung Galaxy S8 $8,990 $4,990 $0
Samsung Galaxy J7+ $0 $0 $0
Sony Xperia XZ Premium $8,990 $4,990 $0
Sony Xperia XZ1 $6,990 $2,990 $0
Sony Xperia XA1 Ultra $0 $0 $0
限時加碼優惠 攜碼/續約指定方案 獨家送Nokia 3310
耶誕年終最佳獻禮
上網用量 (GB) 合約期間吃到飽不降速
網內免費分鐘 / 每通 免費
網外免費分鐘數 100 分 200 分 220 分
網內免費簡訊 / 則 通通免費
Wi-Fi 上網 全國 Wi-Fi 25,000 熱點，免費無限上網
國際漫遊上網吃到飽 日付 $99起

Nokia 3310 有亮黃、暖紅、天空藍以及炭黑色共 4 款顏色，贈送的不能選擇顏色。若是申辦 Nokia 8 機種的朋友，可以取得 Google Play 的購物金 250 元連續四個月，也就是有 1000 元的購物金可以使用，活動內容/手機價格/手機到貨日/款式/顏色/配備/數量以門市現場銷售為主。

官方活動內容：http://hyperurl.co/5hh2k7
（活動內容若有更動，以官方訊息為準）

接下來是 Nokia 3310 快速評測，有興趣的朋友可以繼續看下去。


快速開箱評測 Nokia 3310
我最近似乎是太過忙碌了，我只知道 Nokia 3310 要在台上市的消息，不過不知道上市時間，等我發現上市時很多朋友都已經拿到手機了，我連預購都不知道啊～最近真是不知道忙到哪裡去了！為了這次活動還特別借了一支來玩玩看，感覺真的好特別啊！在我用手機那年代，手機是越小支越好啊～因為手機功能就是電話與簡訊，不像現在螢幕要越大越好，而且以前哪有什麼行動上網，就算有的話那價格也是天價啊！

Nokia 3310 遠傳獨家：經典神機復刻 耶誕年終最佳禮物，多款旗艦手機 攜碼/續約送經典神機3310 (限搭配4G$1399以上指定方案)，再送Google Play商店購物金$1000 (限Nokia 8搭配指定方案)

Nokia 3310 到手那瞬間，感覺就是濃濃的革命情感，雖然造型上已經相差很多，但是感覺還是類似的，小小的螢幕，搭配上曾經很熟悉的操作按鈕與數字鍵盤，機身的身形感覺更加流線，握感實在是很不錯，因為很小支很好拿啊～深深覺得自己是否真的也要買一支，等哪天想自我封閉的時候，這支手機就很重要，哈！

Nokia 3310 遠傳獨家：經典神機復刻 耶誕年終最佳禮物，多款旗艦手機 攜碼/續約送經典神機3310 (限搭配4G$1399以上指定方案)，再送Google Play商店購物金$1000 (限Nokia 8搭配指定方案)

讓人回憶滿滿的數字鍵盤，以前打簡訊用這樣的輸入法就可以快翻天，現在要打一串英文字都覺得吃力，我只能說時代在進步，輸入法也越來越聰明，舊時代的輸入法現在熟練也無用啊～

Nokia 3310 遠傳獨家：經典神機復刻 耶誕年終最佳禮物，多款旗艦手機 攜碼/續約送經典神機3310 (限搭配4G$1399以上指定方案)，再送Google Play商店購物金$1000 (限Nokia 8搭配指定方案)

鏡頭表現很特別，有復古的味道！千萬不要對他有太多幻想，雖然說 Nokia 拍照很強的，但是並不是這一支 Nokia 3310 啦。

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1200 mAh 的電量，可以更換電池，續航力多達 27 天之久，持續通話可以 6.5 小時。

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SIM 卡需要安裝 mini SIM 卡，還可以擴充記憶卡。

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機身上方為耳機與 microUSB 充電插槽。

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簡化式的選單操作，其實內建項目頗多的，功能上也很豐富，只是要花時間去習慣。

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經典貪食蛇遊戲當然不能少，不過介面也不太一樣就是了，這個也要復刻版才對味啊！

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內建遊戲還不少，不過我想會回歸使用 Nokia 3310 的用戶應該不是為了想玩遊戲吧！我覺得若不想讓小朋友太早接觸智慧型手機，又需求聯繫的話，其實 Nokia 3310 還不錯；或是老人家的確不需要智慧型手機，使用這種復古手機搞不好還比較上手唷！

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這手機還真的可以上網！雖然速度不快就是了～不過該給你的都有給你，其實 Facebook 也是有，不過我回不去了啊！

最後～對 Nokia 3310 有興趣的請走這裡
電腦版：http://hyperurl.co/5hh2k7
手機版：http://hyperurl.co/gc6jmx




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