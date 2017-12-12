Nokia 3310 讓許多人心中滿滿回憶，新一代 Nokia 3310 上市之後，看到不少朋友都有入手，還真的很吸引人！遠傳現在也推出了買旗艦機送 Nokia 3310 的活動，只要搭配 4G $1399 元以上指定方案，就送經典神機 Nokia 3310，這方案的優勢在哪裡呢？除了可以便宜的價格入手各款旗艦手機，附加的不只是 Nokia 3310，更是滿滿的回憶啊～而且還具備有長達 27 天的待機能力，長途登山旅遊似乎隨手一機也不為過啊！
有哪些旗艦機在這次的活動中呢？有 Nokia 8、Nokia 6、HTC U11 64G、HTC U11+ 64G、Samsung Galaxy Note8、Samsung Galaxy S8、Samsung Galaxy S8+、Samsung Galaxy J7 Plus、Sony Xperia XZ Premium、Sony Xperia XZ1 與 Sony Xperia XA1 總共 11 款手機，其實小弟我評測過得還真是不多，HTC 和 Sony 緣分都不夠，測不到也沒辦法啊！這次送 Nokia 3310 的方案必須資費要在 1399 元以上，新申辦、續約或是攜碼申辦都可以，到這等級的資費當然是 4.5G 吃到飽，細節替大家列在下方表單當中。
|遠傳 4.5G 超極速方案
|月付金額
|1399
|1799
|2699
|合約期間
|30個月
|Nokia 8
|$2,990
|$0
|$0
|Nokia 6
|$0
|$0
|$0
|HTC U11+ 64G
|$5,990
|$1,990
|$0
|HTC U11 64G
|$3,990
|$0
|$0
|Samsung Galaxy Note 8
|$15,990
|$11,990
|$4,990
|Samsung Galaxy S8+
|$11,990
|$7,990
|$990
|Samsung Galaxy S8
|$8,990
|$4,990
|$0
|Samsung Galaxy J7+
|$0
|$0
|$0
|Sony Xperia XZ Premium
|$8,990
|$4,990
|$0
|Sony Xperia XZ1
|$6,990
|$2,990
|$0
|Sony Xperia XA1 Ultra
|$0
|$0
|$0
|限時加碼優惠
|攜碼/續約指定方案 獨家送Nokia 3310
耶誕年終最佳獻禮
|上網用量 (GB)
|合約期間吃到飽不降速
|網內免費分鐘 / 每通
|免費
|網外免費分鐘數
|100 分
|200 分
|220 分
|網內免費簡訊 / 則
|通通免費
|Wi-Fi 上網
|全國 Wi-Fi 25,000 熱點，免費無限上網
|國際漫遊上網吃到飽
|日付 $99起
Nokia 3310 有亮黃、暖紅、天空藍以及炭黑色共 4 款顏色，贈送的不能選擇顏色。若是申辦 Nokia 8 機種的朋友，可以取得 Google Play 的購物金 250 元連續四個月，也就是有 1000 元的購物金可以使用，活動內容/手機價格/手機到貨日/款式/顏色/配備/數量以門市現場銷售為主。
官方活動內容：http://hyperurl.co/5hh2k7
（活動內容若有更動，以官方訊息為準）
接下來是 Nokia 3310 快速評測，有興趣的朋友可以繼續看下去。
快速開箱評測 Nokia 3310我最近似乎是太過忙碌了，我只知道 Nokia 3310 要在台上市的消息，不過不知道上市時間，等我發現上市時很多朋友都已經拿到手機了，我連預購都不知道啊～最近真是不知道忙到哪裡去了！為了這次活動還特別借了一支來玩玩看，感覺真的好特別啊！在我用手機那年代，手機是越小支越好啊～因為手機功能就是電話與簡訊，不像現在螢幕要越大越好，而且以前哪有什麼行動上網，就算有的話那價格也是天價啊！
Nokia 3310 到手那瞬間，感覺就是濃濃的革命情感，雖然造型上已經相差很多，但是感覺還是類似的，小小的螢幕，搭配上曾經很熟悉的操作按鈕與數字鍵盤，機身的身形感覺更加流線，握感實在是很不錯，因為很小支很好拿啊～深深覺得自己是否真的也要買一支，等哪天想自我封閉的時候，這支手機就很重要，哈！
讓人回憶滿滿的數字鍵盤，以前打簡訊用這樣的輸入法就可以快翻天，現在要打一串英文字都覺得吃力，我只能說時代在進步，輸入法也越來越聰明，舊時代的輸入法現在熟練也無用啊～
鏡頭表現很特別，有復古的味道！千萬不要對他有太多幻想，雖然說 Nokia 拍照很強的，但是並不是這一支 Nokia 3310 啦。
1200 mAh 的電量，可以更換電池，續航力多達 27 天之久，持續通話可以 6.5 小時。
SIM 卡需要安裝 mini SIM 卡，還可以擴充記憶卡。
機身上方為耳機與 microUSB 充電插槽。
簡化式的選單操作，其實內建項目頗多的，功能上也很豐富，只是要花時間去習慣。
經典貪食蛇遊戲當然不能少，不過介面也不太一樣就是了，這個也要復刻版才對味啊！
內建遊戲還不少，不過我想會回歸使用 Nokia 3310 的用戶應該不是為了想玩遊戲吧！我覺得若不想讓小朋友太早接觸智慧型手機，又需求聯繫的話，其實 Nokia 3310 還不錯；或是老人家的確不需要智慧型手機，使用這種復古手機搞不好還比較上手唷！
這手機還真的可以上網！雖然速度不快就是了～不過該給你的都有給你，其實 Facebook 也是有，不過我回不去了啊！
最後～對 Nokia 3310 有興趣的請走這裡
電腦版：http://hyperurl.co/5hh2k7
手機版：http://hyperurl.co/gc6jmx
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