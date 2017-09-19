【開箱】大通 B52X 機車單車行車紀錄器，我是用在獨輪上！

2017-09-19 14:33:01 哇哇
PX 大通 B52X 機車/單車跨界記錄器

最近我的代步工具都是 Ninebot ONE S2 獨輪電動車，就算從台南坐高鐵到台北也都帶著，移動效率真的很高，有沒有運動到是另外一回事，這篇文章不探討，而既然是會移動的電動車，加裝行車紀錄器感覺會比較好一點，一來就是行車紀錄器的用途，二來我很愛將路途畫面變成縮時攝影，記錄自己的路程。這次要替大家開箱大通 B52X 機車與單車的行程記錄器，特色有防水、防塵與耐摔，就算不接上電源續航力也超過兩小時，能搭配上 GoPro 的配件使用，我自己覺得頗好用的。

PX 大通 B52X 機車/單車跨界記錄器
PX B52X 其實已經推出好一陣子了，我很早之前其實就想要安裝機車的行車紀錄器，不過因為騎機車的時間真的不多，所以遲遲都沒有安裝。這款行車紀錄器偶爾會在燦坤網路商店特殺，可以以不到台幣 3000 元的價格入手，我覺得頗划算的！

PX 大通 B52X 機車/單車跨界記錄器

幾大特色已經寫在盒裝上了，防水、防塵、超長續航力、快拆、多重鎖扣應用、一鍵備份等功能。

PX 大通 B52X 機車/單車跨界記錄器

開箱內容物有 B52X 機車單車行車紀錄、說明書、後照鏡固定架、黏貼固定架、管式固定架、充電線與 16GB 記憶卡。

PX 大通 B52X 機車/單車跨界記錄器

配件頗多元化的，基本上機車就是使用後照鏡固定架，或是用黏貼固定架，單車就是用管式固定架，底座可以通用 GoPro 的配件。

PX 大通 B52X 機車/單車跨界記錄器

前鏡頭錄影畫質可以到 Super HD 解析度 2304x1290 30FPS，影像畫質坦白說真的還不錯，夜間影像我也頗滿意的，因為我騎獨輪兜風大多都在夜間，B52X 夜間拍攝能力值得信賴，以夜間拍攝品質來看 CP 值還不錯。

PX 大通 B52X 機車/單車跨界記錄器

正面幾個操作按鈕，第一顆 REC 若持續閃爍藍燈代表循環錄影中，恆亮代表持續錄影，若是快沒電時會有紅色閃電燈號警示，也會發出嗶嗶聲音通知；第二顆按鈕為拍照鍵，長按兩秒能將當下以及前一段影片存檔備份，緊急時刻很方便使用；第三顆按鈕可以開啟關閉 Wi-Fi、長按兩秒可以切換循環錄影與一般錄影，長按 8 秒加拍照鍵能格式化記憶卡，長按 20 秒之後加拍照鍵能恢復原廠設定。

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機身左側邊有防水橡膠蓋，平常使用起務必確認有蓋緊，才能達到防水潑、防雨的效果。

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記憶卡必須使用 Micro SD 記憶卡，最大支援到 32GB。

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後方左側為 microUSB 電源充電，說明書上說可以直接連線到電腦做資料傳輸，不過我個人測試是失敗的。右側介面為擴充使用，可以接上 GPS 接收器，或是接上 Rear Cam 第二顆鏡頭。

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底部為標準的 1/4" 螺牙座，可以正常搭配相機腳架等配件使用。

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底部接上大面積的快拆底座，大面積底座能夠平均受力震動，降低震動的幅度，對於減震有小小的幫助，但是可能感受不是非常明顯。

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搭上單車用的管式固定架

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我剛開始使用的時候，是搭配其他款的單車固定架，夾在獨輪的提把上，第一次出門還怕續航力不足，還有加上行動電源，後來證明我是多慮了，續航力真的超級超級好的。

PX 大通 B52X 機車/單車跨界記錄器

而騎獨輪是近期的休閒，簡單來說就是代步使用，在炎熱的夏天我不用戴安全帽騎單車出門，也不用在太陽下行走，獨輪反而是我不流汗的代步方案，後來就這樣搭配著 B52X 使用好一陣子，我覺得錄影畫面也沒有太多問題，雖然說路面些許震動，不過效果比在機車上好上許多。

PX 大通 B52X 機車/單車跨界記錄器

盒裝內還有附上一組黏貼式的固定架，後來決定就用黏貼式的，感覺更加方便以及省空間。（機身磨損是因為我騎獨輪車子有噴出去^^）

PX 大通 B52X 機車/單車跨界記錄器

直接黏在獨輪外掛的推桿上，這樣黏看起來不是太穩，撞到時候還是有掉落的問題，不過後來綁了兩段綁帶，就一直穩穩用到現在，滿意這樣的配置^^。

PX 大通 B52X 機車/單車跨界記錄器

當我騎著獨輪趴趴走的時候，有行車紀錄器真的不錯，畢竟上路有影像紀錄還是安全一些，前陣子農曆七月我出去夜騎過彎過快而摔車，事後還能看看自己到底怎麼摔車的.....那次還有搭上三軸穩定器，不過是配上其他的行車紀錄器，夜間畫質超慘的，雖然說三軸讓影像品質夠加穩定，不過後來我還是像畫質妥協， 大通 B52X 是非常好的選擇。

PX 大通 B52X 機車/單車跨界記錄器

用在機車上搭配後視鏡固定架，現在也有很多人騎車都有搭配行車紀錄器，我覺得這是值得推薦的，畢竟現在馬路上三寶多，行車糾紛也不少，不僅用在自己記錄行車畫面，有時還能成為他人事故的關鍵影片。

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我的機車已經 18 年了，避震效果可能沒有新的機車那麼好，就連停在路邊時都會不停震動，我覺得錄影畫面比較多水潑浪的晃動，反而搭配上獨輪效果相對很完美。

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方便拆裝的底座設計，離開車子的時候就直接取下，畢竟也是上千元的東西，被幹走也是會心疼的。不過若你有多台機車的話，要換車時就要連底座一起移動，因為大面積底座只有一個，若原廠能多附上一個，我想會更符合兩台車的需求，或是搭配上其他運動使用。


B52X PX GoBiking APP 使用
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B52X 可以搭配上 PX GoBiking 的 APP 使用，在 B52X 上開啟 WiFi 功能讓手機去連線，連線後開啟 APP 進入，進入之後要在一次的連線，就可以正常連線到 B52X。

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連線功能有即時影像、手機內的影片集、B52X 上的影片與照片，簡單來說就是可以透過 APP 來瀏覽行車紀錄器上的影像，查看即時畫面調整設定等等。

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不過透過 Wi-Fi 來傳輸速度並不快，光是預覽影片縮圖就要花很多時間，在縮圖結束之前無法傳輸檔案，這點還頗費時的，我個人覺得 APP 算是個加分功能，實際上不用也沒有關係，搭配上小張記憶卡會推薦大家可以使用 Kingston 迷你雙頭讀卡機 MobileLite Duo 3C 這類讀卡機，可以直接從手機讀取記憶卡，傳輸速度一定會比無線網路還要快。


B52X 行車紀錄影像








心得總結
我個人給大通 B52X 機車單車行車紀錄器不錯的評價，若能以三千元左右的價格入手，我個人覺得還頗划算的，定價 4590 元是會有點心疼的，有興趣的朋友可以鎖定燦坤的夜晚特殺，我看過好幾次非常划算的價格出現。錄影畫質表現真的還不錯，尤其夜間的拍攝能力真的不錯，用到現在讓我非常的信賴，讓我可以用在單車、機車與獨輪上，而且擁有超過兩小時的續航力，我搭配獨輪使用大概都可以用到一個禮拜，拆卸方便充電當然也很方便唷！

更多資訊：http://www.px.com.tw/b52x/


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