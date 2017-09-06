最近我還頗常用 microSD 小卡的，因為最近常常獨輪出門，行車紀錄器都是搭小卡，要讀取記憶卡都得透過轉接卡，要從手機讀檔案更是麻煩，因為大多手機要讀記憶卡都要退卡針，誰會隨身攜帶啊？這次與大家分享的小物其實頗不錯的，這款金士頓迷你雙頭讀卡機 MobileLite Duo 3C 是款 microSD 讀卡機，一頭是大家常用的 USB，另外一頭是 USB Type-C 的接頭，若你的手機已經是 USB Type-C 的規格，還能直接讀取記憶卡檔案，這個還頗符合我的需求的！！！
金屬外殼看起來頗耐操的，很適合我常常亂亂丟亂亂塞的使用^^。
一頭是 USB Type-C 的介面，我現在手上很多手機都已經是此規格，就連我的筆電都有此介面，這會是未來的趨勢啊！上圖的角度可以在黑色的部份看到 microSD 卡的插槽，記憶卡就是安裝在裡面。
附上一個小小的吊繩，可以將主體與蓋子連接在一起，避免蓋子打開之後就遺失的風險，小小設計非常非常實在。
上圖就是大家常用的轉接卡，我讀取小卡之前都是使用這種方式，坦白說也很方便啦！不過電腦若是沒有內鍵 SD 讀卡機，也是得在外接一個讀卡機，使用上並非那麼便利，更別說要支援手機讀取記憶卡。
將記憶卡放到讀卡機內，沒有仔細看根本不會覺得這是讀卡機，內行的才知道啦！！！其實這樣的設計也很適合工程師使用，替換不同的小卡來放很多不同的開機檔案，譬如說 Windows、開機救援工具、磁碟分割工具等等。
這款也支援 OTG 的連線，所以只要與手機接在一起後，就能方便的讀取記憶卡內容，像我開車時常常看到很誇張的行車狀況，要把記憶卡取下車回家讀取真的有難度，常常取下就會忘記帶回車上，以後只要將這個金士頓 Kingston 迷你雙頭讀卡機帶在身上，要擷取關鍵畫面就相當方便。
插在電腦 USB 當成讀卡機使用，我覺得也超方便，感覺這個樣式的讀卡機比較不會弄丟啦！！！以後這款就隨身攜帶吧！650 元的價格尚可接受囉！
官方資訊：https://www.kingston.com/tw/flash/readers/fcr-ml3c
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