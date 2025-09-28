Just Color Picker 6.1 螢幕取色軟體
Just Color Picker 6.1.7z（GOOGLE下載）
Just Color Picker 6.1.7z（MEDIAFIRE下載）
Just Color Picker 6.1.7z（RAPIDGATOR下載）
Just Color Picker 6.1.7z（MEGA下載）
Just Color Picker 6.1.7z（1DRV下載）
檔案大小：1.06 MB
Just Color Picker 是一非常方便的螢幕取色工具，需要截取顏色時只需將滑鼠放到電腦螢幕上的任何一個你想要的顏色的地方即可，軟體即可顯示此顏色所代表的數值，特別適用於平面和網頁設計相關領域朋友的好工具。
