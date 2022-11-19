睽違四年的 2022 卡達世足即將於 11/21 開踢，本篇小編來為大家整理 2022 世足主題曲小檔案，本屆的主題曲共有 3 首，分別是《Hayya Hayya（Better Together）》、《Ya Gamila》及《Arhbo》，以及 2022 世足吉祥物 La’eeb，是阿拉伯語「技術高超的球員」的意思，2022 世足三個主題曲中，你最喜歡哪一首呢？趕快跟著小編來聽聽看吧。

1. 《Hayya Hayya（Better Together）》

2022 世界盃足球賽主題曲 Hayya Hayya (Better Together)，由來自美國的 Trinidad Cardona、來自奈及利亞的 Davido 及來自英國的 Aisha，藉由來自各國的歌手合唱，象徵著足球能夠讓全世界的人團結再一起。

2. 《Ya Gamila》

第二首《Ya Gamila》算是 2022 世足的中文主題曲，由歌手黃明志特地創作了這首阿拉伯語 + 英語 + 華語的歌曲，祝福卡達世界盃 2022 順利舉辦，也祝世界和平。

《Ya Gamila》融合中東樂器 (蕭、達布卡鼓) 在雷鬼曲風中，黃明志稱此為新的曲風阿拉伯雷鬼，由馬來西亞、美國團隊 ( Despacito 的製作公司 Rebeleon ) 合作製作、編曲混音的一首歌。

《Ya Gamila》為「我的美人」之意，因為卡達對於拍攝較為嚴格，在錄製 MV 時在觀光地點拍照被趕走，還與警衛發生衝突。

3. 《Arhbo》

《Arhbo》由波多黎各歌手 Ozuna 與法裔剛果說唱歌手 GIMS 演唱，Arhbo 為卡達當地的俚語，意思為「歡迎」，意為：「歡迎，兄弟姐妹，無論你來自哪裡！讓我們聚在一起慶祝吧」 。

2022 世足吉祥物 La'eeb

2022 世足吉祥物為 La'eeb，La'eeb 是阿拉伯話，意思是技術超群的球員。La'eeb 鼓勵每個人都相信自己「現在就是一切」。他會把足球的樂趣帶給大家。