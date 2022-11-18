下載下來的有聲電子書是 .AAX、.AA 格式如何播放？.aax 和 .aa 是有受 DRM 保護的音檔格式，必須透過特殊的轉檔工具，移除 DRM 保護並轉換為 MP3 才可以在電腦或手機收聽，最近小編剛好發現 Epubor Audible Converter for Win 正推出限時免費活動，可以輕鬆移除有聲電子書 DRM 保護並轉檔為 MP3、M4B 格式，原價 45.99 美元，現在收下就可以免費用，各位趕緊收藏下來吧。

限時免費活動頁面：https://giveaway.tickcoupon.com/epubor-audible-converter-free-key/

首先到文章後方點擊連結下載 Audible Converter，安裝並開啟軟體後，在註冊信箱的位置輸入 [email protected] 按下註冊即可啟用。

看到註冊成功就完成啦，本次的授權是 1 年份的。

進入軟體主頁面後，點擊上方的添加你需要轉檔的 .aa、.aax 有聲書，匯入後點擊旁邊的編輯按鈕來設定轉檔參數。

Audible Converter 最方便的地方就是可以自動依照章節來拆分，或是依據分鐘數拆分，如果你一次轉檔很多個有聲書，把左下角的方塊勾選起來，就會將此設定套用到所有檔案。

此外也可以編輯 Meta 資訊，包含標題、專輯、創作者、版權、年分、種類、說明等都可以自由編輯。

回到 Audible Converter 主畫面，下方轉檔按鍵旁邊的下拉選單可以選擇要轉為 MP3 或 M4B，確認沒問題後按下轉檔成 MP3 即可開始轉檔。

轉檔時間不一定，看你的有聲書檔案大小，可以在 Audible Converter 主畫面上看到轉檔進度。Epubor Audible Converter 轉檔後的有聲書是 100％ 的保留原始品質，並保留原始參數，包含：編解碼器、音質、Bit Rate 等。

轉檔完成後，就能夠在我指定的儲存位置看到已經成功破解 DRM 保護，並轉檔為 MP3 啦，如此一來就可以放入手機中，在通勤時播放啦。當然你要在電腦聽也沒問題，載點放在下面，有在聽電子有聲書的朋友趕快收下吧。

https://epubor.com/audible-converter.html

免安裝版：

Epubor Audible Converter 1.0.10.295.7z（GOOGLE下載）

Epubor Audible Converter 1.0.10.295.7z（1DRV下載）

Epubor Audible Converter 1.0.10.295.7z（MEDIAFIRE下載）

Epubor Audible Converter 1.0.10.295.7z（RAPIDGATOR下載）

Epubor Audible Converter 1.0.10.295.7z（MEGA下載）

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