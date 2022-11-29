以前常常騎車出門運動，硬坐墊早就練成了鐵屁屁，但現在不同了，偶爾騎車最不適應的就是屁屁了，我相信不少人也是偶爾才騎車運動，若每次騎車後都因為屁股痛而不想持續，那不是超級可惜的嗎？這時候請服用鐵屁股救星「Air Seat 全浮動避震系統」，這款不是坐墊，而是介於坐管與座墊間的一個緩衝設備，讓你維持住騎單車的熱忱，又不會因為屁股痛而消退運動的熱情，本篇文章將來與大家開箱介紹分享第二代 Air Seat 全浮動避震系統，包含實際安裝體驗心得，更有很多美美的實拍照片。

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現在騎單車的時間相比以前少了許多許多，忙碌當然是其中一個原因，二來我到南部之後都是單飛居多，家有兩小的我，坦白說也不太敢冒險去長途的路線或是山路，偶爾在市區騎一騎就很不錯了，或是騎到台南高鐵鍛鍊一下，以前的不怕痛的鐵屁股已經是肥屁股了，是剛好有減震的效果啦～但是還是會覺得怎麼坐都怪怪的，那就是屁股缺乏鍛鍊了！（上圖是還沒有安裝 Air Seat 的樣貌）

接著來替大家開箱 Air Seat！看起來就像是個彈簧裝置，前也彈簧後也彈簧，重量也才 250g 而已，追求單車的輕量化也不會有太多負擔。在坐姿上若是一直調整不到不會壓迫到的坐姿，那麼使用第二代 Air Seat 全浮動避震系統會是個很好的方案，也不會增加車體太多的重量。

極簡化結構設計，真的很佩服設計師是如何設計出這款樣式，如果都只是直立的彈簧會覺得有點兩光。而 Air Seat 前方採用縱向彈簧交錯設計，兼具了美感與不同方向性的避震效果，正式上市的產品還會有個 Air Seat 的前蓋，更凸顯品牌的特色。在顏色樣式上有黑色與銀色兩種，主要材質為不鏽鋼跟鋁。

第二代 Air Seat 全浮動避震系統依照騎乘者的體重不同，也有不同的型號可以選擇，80KG（限重 80KG 建議小於 70KG 的騎士）、100KG（限重 100KG 建議小於 90KG 的騎士） 與 120KG（限重 120KG 建議小於 110KG 的騎士）三種規格，大家可以依照自己的身形體重去挑選，若是比較專業的好手，我也會建議選擇高一階的重量，因為踩踏時多少力量會被消耗掉，有時候硬一點當然會更好，尤其爬坡的時候該硬的時候就要硬，不過若都只是輕鬆自在的騎車，那就選擇剛剛好就好。

基本上 Air Seat 可以安裝在絕大多數 95% 以上的自行車，因為大部分的坐管與坐墊安裝的方式都是相同的（不能是縮頭 / 無頭坐管、左右夾式坐管），安裝時要先把原本的坐墊先移除，然後把就像安裝坐墊那樣把 Air Seat 安裝上去之後鎖緊。

上方有兩個安裝坐墊的螺絲，這個是可以整個拆除的，所以拆卸的時候要小心一點，不要掉到地上就消失了！

最後再把坐墊安裝上去之後鎖緊，內六角板手要自己先準備好，整個安裝流程不用五分鐘，馬上可以體驗不同的騎乘感受。

安裝後的初體驗，這種感覺實在太奇妙啦！整個屁股的支撐好像被化解掉的感覺，坐墊真的是有在緩衝的，突然很享受這種舒適感，不過坐一陣子就會習慣了，在無形中就保護了屁屁與會陰部位的壓迫，這對男性而言也是很重要的，長時間的騎乘單車坐姿也會跑掉，得為自己的「性」福多著想一些，若沒有把握坐姿正確不會壓迫到恥骨與會陰，那也不妨當成保護自己。

來個屁屁照給大家參考一下，整個坐下去就可以看到彈簧部位是緊縮在一起的，的確是有很大的緩衝空間，感覺更輕鬆更自在，騎著單車看著美好的風景，不用再顧慮屁股痛啦！

騎遠程或是跑山路的朋友，我相信很多人會在意騎乘的力量會被消耗，我只能說騎單車不是在拚命，犧牲一點也無妨，若十多年我開始騎單車時有這樣的設計，就可以少吃很多苦囉！

接下來就是賞圖時間，若覺得坐墊中間增加 Air Seat 會很奇怪的話，那就大錯特錯了，我覺得似乎有另外一種不同的美感。

若你想要選擇厚厚的坐墊來保護自己的屁屁，那麼不妨選擇第二代 Air Seat 全浮動避震系統，讓你的單車坐墊兼具美感，又維持有專業的感覺。

最後總結一下心得吧！第二代 Air Seat 全浮動避震系統讓我們不用再鍛鍊鐵屁屁，也不用再擔心騎車過後屁股痛，找回快樂輕鬆的單車生活。Air Seat 重量只有 250g 極度的輕量化，簡單的結構下具備強大的避震效果，五分鐘不到快速安裝，經過 20 萬次的疲勞測試，也取得專利證書，一共有 80KG、100KG 與 120KG 三種規格、黑銀兩款顏色，現在早鳥募資價格只要 1780 元，是個非常划算的投資，大家可以參考參考囉！

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