偶爾騎騎單車，不過現在比較少紀錄，而這次要與大家分享今年度受矚目的 E-BIRDY，簡單來說就是 BIDRY 加了電力輔助，他不是全電動的款式，電力輔助像是有人推你一把那樣，腳踏一圈後會再給你一點動力，讓你可以更省力的騎乘單車，輕輕鬆鬆可以時速到 25 公里，若你只是享受騎單車的快樂，希望不要花費太多力氣，那麼有型又有電助力的 E-BIRDY 將會是非常不錯的選擇唷！

之前曾經騎過小米的電助力單車，對於電助力算是有點熟悉，E-BIRDY 算是我體驗過的第二台電助力車種，和小米的最大差異是 E-BIRDY 沒有任何的內建好的資訊儀表在車上，關於電力的一切資訊要透過手機 APP 才可以知道，好處在於車身非常的簡潔爽快，沒有任何走線的俐落感，當然還是有不好的地方，這個文後再來替大家分析一下，文章一開始是要與大家開箱爽度很高的 E-BIRDY，當然後續也會分享大家兩段路線不同的騎乘心得。

E-BIRDY 目前有兩款，一款是 Monocoque 車架的款式，另外就是經典的圓管鳥，坦白說各有各的美感，以我個人的喜好來說我是比較愛經典的圓管鳥，喜歡那種比較粗壯的線條，以 E-BIRDY 的售價來說圓管版本也會必較便宜唷～

這次的單車行從台北車站出發，目的地是淡水漁人碼頭，E-BIRDY 的官方電力續行大概是在 35-50 公里，所以這樣的距離是可以的，尤其台北自行車道真的很方便，騎單車運動不用到馬路上跟車搶道，在自行車道就可以滿足騎車的暢快感，有了 E-BIRDY 還可以幫你更省力，讓你可以騎出更多不同的路線，我自己覺得好像頗划算的！

先來談到車子重量，後方輪組中間為 ZEHUS 機電整合馬達，有了機電設備車子就會變很重了嗎？在設計時其實也有把重量考量進去，整體車種不超過 14 公斤，而且維持了折疊車的特性，這樣在攜帶上才能維持有折疊車該有的輕巧。其實一般的小徑折疊車也差不多這重量，就算今天馬達已經電力耗盡，騎起來一樣可以很輕巧。

騎上 E-BIRDY 的感受真的很輕鬆，面對起步的時候，真的是相當相當省力，只要放輕力道起步，踩踏出去後馬上那個力道就傳上來，很快地就可以將時速拉到 20 公里以上，這是我感到非常棒的部分，尤其當騎乘距離已經到 30 公里以上時，有時候都起步維艱，有了電助力真的省力許多！

試車的第一段路從大稻埕碼頭到社子島的快樂修休息站，以前常在河濱出沒騎車時，這一段都是大家狂飆的時候，把體力狠狠發洩的路段，這次騎著 E-BIRDY 覺得很輕鬆，時速幾乎都在 25 以上，然後就很快速地過了洲美橋，繼續往關渡前進了！

遵循台灣的法規的限制，時速在 25 公里以上機電馬達就會停止運作，長途騎乘 E-BIRDY 可以輔助你輕鬆地將時速拉到時速 25 公里，這之後你只要能將時速維持在 25 公里以上的話，那麼就不會耗費電力，也就是說可以延長你的續航力，以 BIRDY 的設計來說，時速 25 公里沒有很費力啦～

ZEHUS 機電整合馬達並沒有任何的儀表板資訊，E-BIRDY 也沒有任何的電力啟動開關，那麼要怎麼啟動呢？騎車起步後讓車速到 10 公里之後，將踏板倒轉三圈後就會自動啟動，我個人建議可以倒轉到五圈，更能確保有觸發到電力的啟動，當電力有啟動之後，往前踩踏的感覺就會有差別了，就是踩下去之後還有人推你一把的感覺，那就是電助力有開始協助你囉！

一開始沒有任何電力資訊時，最好還是透過手機來連線，可以確保電力是有啟動的，然後可以透過手機資訊先來確認電力輔助狀況，熟悉之後其實是可以不用手機的，若需要手機頂多是連線查看電量，不然手機一直亮著螢幕顯示也是頗耗電的，這是比較需要注意的地方。

騎著 E-BIRDY 有輕快的節奏，坦白說到了關渡還真的沒有累，車速也沒有因此減緩，這時候其實才騎了 15 公里左右，電力沒有任何的耗損。

以前待在台北的時候，從永和開始夜騎到漁人碼頭，來回就 60 公里，這次從台北車站出發，其實算是輕鬆許多了！這幾年自行車道變化也很大，我覺得也越來越好騎，像我是完全不愛跑步的人，騎單車運動還是我的首選啦！

因為自行車道本來就是設計給自行車的，所以不會遇到紅綠燈，車子就是一直順順的騎，我也沒有覺得我特別用力去維持車速，時速就是在 25 公里以上的省電效率，我個人覺得是頗輕鬆的。

BIDRY 的好看我想就不用多說了，這是很多人都想擁有的車款，之前甚至還推出了鈦車架的收藏款，我相信玩家收藏家還是很多，錯過可能就真的買不到了。E-BIRDY 的定位是都會代步的好夥伴，現在滿街都是 YouBike 在跑，相信大家對單車還是有一定的需求，當然方便性也很重視，若是想要有獨特的自行車，E-BIRDY 絕對是很不錯的選擇。

轉眼間已經騎車到了淡水，好久沒有這種爽快的感覺了，電腦前待久了還真是需要出來透透氣。







到漁人碼頭囉！！！上一次騎單車到這裡不知道多久之前了，這次來騎車天氣還不錯，而且不會很酷熱，很適合騎車的好天氣。







大家猜看看騎到漁人碼頭時電力掉了多少？目前累積的里程數大概 23 公里，電力才用掉 25% 而已，還有 75% 的電力ㄟ！這一路很多路段都是又直又長的自行車道，所以時速我都能控制在不耗電的時速 25 公里之上，所以算是省了不少電力，到淡水時大概有 90%，後段走走停停才開始耗比較多電，這樣的表現算是非常不錯，這代表若是你也有基本的腿力在，這台車可以陪你騎乘到中長距離的里程。

那你覺得 E-BIRDY 可以爬坡嗎？這裡來替大家解答，基本上一般的坡是可以的，就是上橋下橋的那種坡度，如果要去爬山的話不太建議，好像比較陡的狀態下，若是電力是開啟的，好像無法幫你輔助到，並不是有踩踏就會推你一把，當個力道無法推出去的時候，反而踩踏會很吃重，所以最好將電力關閉來長爬坡比較好，不過沒有電力關閉的方法，只能將車子先停下來，然後要關閉手機與車子的連線，久了就會自動關閉，只是我也不知道多久 XD。

ZEHUS 機電整合馬達透過藍牙與手機連線配對，這部分的配對沒有想像中順暢，譬如說無法在騎乘途中進行配對，騎乘途中能顯示的資訊有時速與電力，雖然是保持連線狀態，但是要更改 APP 中的各種模式一定得停下來才有辦法更動，而且也不是有連線就代表電力是啟動的，我曾經有連上手機之後，電力是沒有啟動狀態的，APP 還會提示你要如何啟動。雖然說藍牙配對不難，但是連不到的時候就會讓人感到小小煩躁，還是會遇到這樣的問題。





後輪搭載著 ZEHUS 機電整合馬達，與整台車融為一體，若沒有仔細去看，真的不會知道這是一台具備電力單車，E-BIRDY 依然是具備有 BIRDY 該有的美感與設計，這是讓我非常滿意的一點。

這次騎的是搭配上 V 夾剎車，車重會再減少一點點～應該也能搭配上更帥氣的碟煞啦！！！

機電馬達該如何充電？這輪子真的是一體成型的設計，原本應該是快拆的部分，其實隱藏有充電的插槽，蓋子透過旋轉的方式打開，開啟後就有一個插槽，這時候將充電線插入，之後再將電源插上就可以進行充電，充電時間我是沒有仔細去計算過，只能建議大家騎車前一晚就充整晚吧！

手機架是沒有包含在原車的配件當中，這個大家要自己去買唷！有手機架才方便看即時的電力與時速資訊等等，只是我覺得初期才需要，熟悉車子有沒有電力輸出時，連線的確是非必要的，手機還是省電些，還要留著拍照記錄單車旅程啊！

BIRDY 原有的設計都不會少，是一台值得慢慢品味的美車。





沒有任何的變速，都會休閒啊～要鍛鍊腿力也是可以的！

肚子餓了～在漁人碼頭吃到消暑的九份芋圓！這個非常好啊～

在漁人碼頭等待夕陽的到來

下午三點多開始騎車的，加上拍照花了些時間，剛好可以在漁人碼頭看夕陽，上一次在漁人碼頭看夕陽可能更久遠了，真是難得紀錄的一刻啊！

從台北車站騎到漁人碼頭只花了 25% 的電力，既然還有 75% 的電力，回去想當然沒有問題，最後的耗電量令人吃驚唷！請繼續看一下～





夕陽西下漁人碼頭人也變多了，夕陽還真是很美麗的。

因為沒有帶車燈，所以趁天黑之前加速的回程，避免黑黑的看不到路！

手機架的上的手機開個手電筒，基本上是警示對方來車～照明是有點難度的！晚上回程就沒有拍太多照片了～～欣賞一下簡單的夜景吧！

回程騎回到家裡永和，總里程大概 53 公里，回到家還有 54% 的電力，真的是太猛了！官方數據是 35 到 50 公里，沒想到我騎了 53 公里還有 54% 的電力，可能跟長途不會被中斷的騎乘比較有關係，這樣的表現相當不錯唷！

第二天一早的路線比較都會！就是一般上班族的通勤路線，會混和騎在馬路、人行道或是自行車道，然後因為紅綠燈或是路人會走走停停，無法像騎河濱那樣保持一定的速度，這就是真的比較都會的路線，來試試看電力表現會如何吧？

這一早的行程相當簡單，就是從家裡騎到四四南村，然後就是騎到台北車站附近結束，整趟路線大概只有 17 公里。

這個好丘～我也是第一次來到這裡ㄟ，是個拍照的好地方。

台北天氣不錯～像個觀光客一樣欣賞 101。

舒適的坐墊～至少我連騎兩天車還坐得住！

騎在都會當中，和河濱最大的差異就是走走停停，若是一般自行車就會花很多力氣在起步，坦白說是頗花費力氣的，E-BIRDY 在市區當中真的讓我省很多力氣，輕踩起步就好，然後電助力的力道大概可以把你順順推到時速 20 左右。

市區當中雖然有自行車道，但是很少可騎到時速高於 25 公里，所以大多時間都是電力輔助。







接下來大家邊欣賞圖片，邊看看接下來的心得吧！基本上在市區騎單車真的也騎不快，因為人行道也會有很多人，再加上紅綠燈走走停停，花費很多時間在等待，這時候 E-BIRDY 就是讓我覺得很省力很輕鬆，因為真的輕輕踩就好，就可以很輕快的有一定的速度，現在也有電動輔助的 YouBike，有騎過的應該就能懂那種省力的感覺。





這裡再補充一點之前沒說到的，就是電力補充的問題，當電量在 90% 以下的時候，踏板只要反著踩，就可以達到電力回充的效果，其實這也是相當不錯的設計，譬如說遇到一些下坡的時候，反正踩還可以補回一點電力，或是快要停下來之前反轉踩個幾圈，加減都有回充電力！

除了倒踩回充之外，我發現時速維持在 23 到 25 這區間，這個時候也會一點點的回充電力，代表若你是很順著踩到這時速，其實也不會很耗電。







這一趟都會騎乘大概 17 公里，大概消耗了 40% 的電力，去漁人碼頭騎了 53 公里卻只消耗 46% 的電力，代表騎乘的狀態不同，電力的使用也會有明顯的差別，我只能說都會通勤來說電力是足夠的，若是以運動休閒來看，也是具備有一定的續航力，這樣的表現整體來說算是滿意的，E-BIRDY 推薦給大家，若是要官方購買，可以輸入我專屬的 9 折優惠碼「HRDVHQV」！

購買：https://store.pacific-cycles.com/Product_Detail.aspx?n=EC_P000244&p=156&page=1

（9 折優惠碼「HRDVHQV」）