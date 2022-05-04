有不同的意見，想要讓大家投票表決，有沒有適合的工具？最近小編發現 RateCX 線上免費投票器，完全不需要登入或註冊，直接進入就能免費使用，有複選、使用者自己增加選項功能，投票結果會自動顯示圓餅圖或長條圖，除了透過連結外，也會自動產生 HTML 代碼，讓有網站的朋友可以直接嵌入，總之是一款所見即所得的實用工具，未來有機會用到的朋友可以收藏下來。

進入 RateCX 首頁後，直接輸入要投票的題目、選項，選項預設有 3 個，不夠可以往下增加答案。如果有複選需求，下方選項勾起來即可，也有讓投票者新增選項的功能，上傳圖片可以美化投票頁面，完成後點擊下一步即可

第二步驟有三個設定，分別是：結束後顯示結果、投票結束後顯示總投票數、重複投票機制。

結束後顯示結果：投票完成後要不要顯示結果，要的話有圓形圖、長條圖可以選擇

投票結束後顯示總投票數：是、否

重複投票機制：允許重複投票、阻擋重複投票

設定完後，就可以得到投票網址、投票結果網址及設定網址，右側則是嵌入碼。

上方就是朋友點開投票網址後會看到的頁面，朋友可以進行投票，點擊其它則可自行新增選項。

如果你有開啟投票完自動顯示結果，上方為圓餅圖的結果，滿簡單、好用的線上投票工具，小編把連結放在下面，有需要的朋友可以收藏起來唷！下次打開就能直接用啦。

傳送門：RateCX 線上投票器