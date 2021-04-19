即時投票app

想辦一項活動，需要投票知道大家的意願？最近小邊發現 Minipoll 線上投票簡易工具，你可能會有疑問不是用 LINE、FB 社團就有投票功能了嗎？這有個前提是你要將大家都拉到同一個群組才可以用，今天分享的 Minipoll 只需要一個簡單的連結，就能夠讓大家投票，無論是建立投票的人或是投票者，通通都不需要註冊或登入，就可以輕鬆完成表決，這很適合用於課堂、演講中，能夠與台下的學員互動，如果你也有同樣的需求，可以試著將此工具收下唷。之前也分享過有一款用於課堂、演講的投票系統 QR Thumbs 也不錯，不過只限於按讚與倒讚，就沒有自由新增選項的功能～

Minipoll

進入 Minipoll 首頁就可以看到投票所需的欄位，包含投票題目、選項，甚至還能夠上船簡易的圖片。

即時投票app

輸入題目後點擊下方的 +Add Option 就可以加入更多的選項，最多可輸入 5 個選項，都輸入完成後，點擊下方 Creare Poll 就完成投票頁面囉。

線上投票平台

完成後 Minipoll 會隨機產生一個連結，將這個連結複製起來傳送給朋友，或者透過 QRCode 產生器，放在 PPT 中就可以在簡報、演講中給台下的聽眾掃描作答囉。

線上投票機

由於 Minipoll 不須登入即可作答，因此屬於 「不記名」的投票，投票頁面重新整理後可以看到總作答人數、投票結果比例，有需要的朋友連結放在下方，趕快去試試看吧！

Minipoll：https://minipoll.co/

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