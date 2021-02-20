每年逢年過節，三五好友、親戚難免會聚在一起打打麻將聯絡感情，但是不常打的確很容易忘記麻將台數如何計算，本篇小編替大家整理了所有台灣麻將台數計算的方法，提供給大家參考，甚至還有一款專為計算麻將台數而生的 App 麻將台數小幫手，除了能夠文字說明外，還搭配圖形讓不熟悉的朋友能夠一看就懂。另外也有「抓牌小幫手」，點擊骰子點數，就可以一秒知道抓位、抓排位置，如果你不常打麻將，可以將這款 App 備起來，就能夠更快上手唷。

台灣 16 張麻將台數表

台種 台數 敘述 莊家 1 做莊者，無論胡牌或放槍(打出牌別人胡)都多算一台。 莊家胡牌(或流局)即可連莊。 連莊拉莊 2N+1 連一拉一則為參台，連二拉二五台，以此類推。 門清 1 沒有吃沒有碰沒有槓。全部牌都是自己摸到的。只有放槍那隻不是自己摸的情況下胡牌。 獨聽(邊張/中洞/單吊) 1 只有一種牌才能完成胡牌的狀況下胡牌。一萬、二萬聽三萬，八筒、九筒聽七筒，二索、四索聽三索，五萬、七萬聽六萬。或單張聽單張一筒聽一筒，發財聽發財。以上皆算單吊。如因為別人以打掉後才產生的只聽一種牌則不算單吊。 圈風牌 1 即開始的第一圈為東風圈，第二圈為南風圈，第三圈為西風圈，第四圈為北風圈。持有一刻(或槓)即有一台。 門風牌 1 則從開門該方位為東風，依逆時針順序計算風位。持有一刻(或槓)即有一台。 正花 1 與風牌同樣道理，以開牌位置逆時針計算風位，東(春、梅)，南(夏、蘭)，西(秋、菊)，北(冬、竹)。 三元牌 1 胡牌時，拿到任何一副中、發、白的刻子(或槓)。 自摸 1 自己摸進牌的時後剛好胡牌。 河底撈魚 1 流局前最後一個玩家最後一次捨牌剛好胡牌。 海底撈月 1 最後一張剛好自摸 , 可加算自摸台。 槓上開花 1 因摸到花牌͵ 加槓或暗槓而補牌，補牌後剛好胡牌 , 可加算自摸台。 搶槓 1 「加槓」時可視為將牌捨出來胡牌。 不求 3 門清加自摸。 全求 2 胡牌時，手牌裡只剩一張牌聽同一張牌，其餘的牌已吃或碰或槓掉。 花槓 2 胡牌時，集「四季」或「四君子」。可加算正花台。 平胡 2 無花、無字、無刻、非獨聽、非自摸狀況下胡牌。 三暗刻 2 胡牌時，有三個暗刻。非碰牌所得。 混一色 4 胡牌時，只有單一種萬、筒、條其中一類數牌，加上字牌。 碰碰胡 4 胡牌時，沒有順子也沒吃過。又稱「對對胡」。 小三元 4 胡牌時，有中發白兩刻一眼。不得重複計算三元台。 四暗刻 5 胡牌時，有四個暗刻。不得重複計算三暗刻。 清一色 8 胡牌時，只有單一種萬、筒、條其中一類數牌。 四槓牌 8 玩家單獨完成四槓時，即以胡牌計算，這一局就結束，莊家不再繼續連莊。 若兩家以上合力完成四槓，則和局。 五暗刻 8 胡牌時，手牌有五個暗刻，不得重複計算其他暗刻台。 大三元 8 胡牌時，手牌有中發白三刻，不得重複計算三元台。 小四喜 8 胡牌時，手牌有東南西北三刻一眼(兩張牌一樣為眼三張牌一樣為刻)，得加計風牌台(圈風及門風)。 地聽(咪機) 8 沒有任何玩家碰牌吃牌或(暗)槓牌的情況下，每家過兩手即八張牌以內喊出聽牌，需告知其它玩家稱為地聽，喊出聽牌後不得換牌或過水。需在此局胡牌才算。 七搶一 8 手牌集任七張花，視為胡另一位拿花牌的玩家。 八朵花 8 又稱「八仙過海」，手牌集八張花，視為自摸8台。 大四喜 16 胡牌時，手牌有東南西北四刻，不重複計算風牌台(圈風及門風)。 天聽 16 在莊家取完牌後，打出第一張牌時即聽牌，需告知其它玩家，稱為天聽。喊出聽牌後不得換牌或過水。需在此局胡牌才算。 地胡 16 開局後，莊家捨出的第一張牌，即宣告胡牌。 天胡 32 開局後，莊家未捨牌即胡牌為天胡。 詐胡 賠三家 在未胡牌的情況下，宣告胡牌。在過水的情況下未過手即宣告胡牌。皆稱為詐胡。需一家賠三家，所賠台數視詐胡的台數計算。例如：宣告地聽後詐胡則需賠其它三家一底八台。

上表是所有台灣 16 張麻將的總整理，若你是因為太久沒打的話，文字複習一下就能夠快速上手，不過對於新手或初學者來說，上面的文字說明似乎還太抽象...

此時就可以透過「麻將台數小幫手」這款 App 來輔助（目前只支援 Android 系統），文章後方有替大家準備載點啦，下載之後直接開啟，就可以輸入關鍵字來查詢「台數」。

相較於第一段的表格，「麻將台數小幫手」還多了「圖片」輔助，直接將文字以視覺化的方式對照，就能夠一眼看懂啦，對於初學者來說相當友善，另外還附贈「抓牌小幫手」，點擊骰子點數後，就可以看到抓幾剩幾，如此一來就不用慢慢數啦，麻將初學者們可以將這個 App 下載起來隨時溫故知新唷。

下載：

麻將台數小幫手 （Google Play 下載）

參考資料：https://zh.wikibooks.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E9%BA%BB%E5%B0%87