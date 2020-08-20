官方授權 Tesla Model Y 兒童車上市啦 ! 從小就能擁有屬於自己的 Tesla !

Tesla Model Y 兒童車上市啦 ! Tesla Model Y 童車該去哪裡買？Tesla 希望培養小朋友從小就對他們品牌有歸屬感，所以 Radio Flyer 有製作一款像真度頗高的 Model Y 兒童車，售價相當的親民，只需 99 美元（約 2908 台幣），Radio Flyer 製造的 Tesla Model Y 兒童車，採用比電力更環保的人力推動，只要小朋友雙腳不停地動，其續航距離就會不斷增加，而且不需要充電，只需喝奶和吃飯就可以馬上上路，雖然沒有 Tesla 的 Autopilot 功能，但這部迷你版的轉盤和喇叭都能正常運作，而且轉盤設計和真車幾乎一模一樣。

讓我們先來觀看 Tesla Model Y 兒童車影片吧 !

Tesla Model Y 設計細節

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My First Model Y 可讓小朋友從小體驗開特斯拉的感覺。與 Tesla Design Studio 設計工作室合作開發的這款高級兒童車，是一個造型優美的特斯拉 Model Y 車身，並符合真實兒童尺寸版本。

符合人體工學設計

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符合人體工學的座椅和車身設計確保 Tesla 兒童車，在騎乘時都能獲得最大的舒適感。

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帶有橡膠防滑胎面的黑色感應輪，能每次都能讓小朋友平穩安全的駕駛。

轉盤與喇叭設計

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轉盤跟喇叭聲都是跟真實的 Tesla 差不多，讓小朋友增加了對 Model Y 的體驗價值，會讓小朋友們覺得自己已經在自己的 ​​Tesla 座椅上了。
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Tesla Model Y 適合 18 個月至 4 歲小朋友使用，為了讓他們乘坐得更加舒服，行走時更加寧靜，Radio Flyer 特別採用了有胎紋的高級橡膠輪胎，無論室外還是室內都適合小朋友做使用。

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