SWAG 上千部免費影片強勢來襲 ! 該上車啦 !

台灣知名成人交友平台 SWAG，成功以大尺度直播功能吸引眾多男性觀眾前來觀看，如今 SWAG 開啟福利大放送給各位老司機們啦！這個夏天 SWAG 正式推出限時免費長片專區，擁有上千部絕頂火辣的長片精華版通通大解放，還有提供每天更新影片服務，免費提供給老司機摩槍用，讓老司機不花到一毛錢，也能把影片看到爆看到爽！

SWAG : https://app.swag.live/me/story

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讓我們打開 SWAG 網站，點擊「免費開始體驗」。

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在 SWAG 首頁上方可以看到「觀看免費影片」的按鈕，我們點進去就可進行觀看影片囉 ! 嘿嘿嘿 !。

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進入到免費長片區後，可以看到多種精選影片，共有兩種類型的影片，一種是上面打著「嚴選」的標籤的，這代表是需要付費的精選長片！而其他沒有「嚴選」標籤的，就是可以觀看的免費影片啦！不過雖然標題是打免費長片，但是！這邊的長片，並非是「完整」的長片。像是可能這支推薦影片長達有 20 分鐘，但是在經過官方的剪輯之下，變成 2 至 5 分鐘的剪輯精華版，雖然沒有原本的完整，但老時說，小編覺得十分足夠了啦！而且片子每天都會更新根本看不完，大家要小心別把鐵杵磨成繡花針啦 !

以下有小編個人精挑細的五部影片推薦給各位做參考 :

標題：萌系小女友
Swagger：poiqueen
網址：https://app.swag.live/flix/5e2dd3dc7ac4b58eb79553be
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標題：閨蜜給の秘密驚喜 淫亂3P直接開幹
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標題：SWAG史無前例 私藏肉棒名冊第一棒
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標題：18分鐘直播綠帽現場 讓劈腿渣男友嚐嚐心碎的滋味
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標題：首次相親竟遇到老司機..被操到癱軟在床上
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SWAG 從一開始發展至今，真的是一天比 天更強大了，自從他們開啟長片區之後，流量率根本就是達到巔峰，小編最近也可以看到其中不少掛有番號的影片，品質跟水準跟日本的差不了多少，害小編掏了不少錢來欣賞。而他們現在新增的免費長片區，跟本就是佛心來的，每片最長五分鐘的長度，絕對足夠大家臨時摩槍啦！

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