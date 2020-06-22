你最近有在網路上、路上看到上圖這件面熟的 T-Shirt 嗎？其實這個字體一直以來都相當熱門，是一個名為 GN Koharuiro Sunray (こはるいろサンレイ) 的日文字體，共支援超過 3000 個漢字，可免費個人使用、商業使用，只是最近被拿來製作為偽日文 T-Shirt 此字體又爆紅起來，為什麼會說是偽日文呢，因為衣服上面寫的雖然是日文，不過發音卻激似「哩喜哩供三小」，一般台灣人日常口語粗俗用語，用日文寫出來又是另一種感覺呢 XD 更多日文字體你也可以參考：Senobi-Gothic 日本風格字型免費下載， 支援 5000 漢字很夠用！

這個幾行字就是最近熱門偽日文 T Shirt 上面，知道這款 GN Koharuiro Sunray 日文字體之後，其實自己印也沒有不可以~

GN Koharuiro Sunray 這款字體支援 3351 個漢字，作者開放大家免費個人使用、商業使用，但是禁止轉售、販賣字體，也禁止修改字體，另外請不要用這個字體來註冊商標、LOGO。

安裝後就可以直接使用囉。支援的 3351 個漢字中，包含 2943 個 Level 1 漢字、378 個 Level 2 漢字、11 個 Level 3、4 漢字及 13 個其它漢字。載點幫大家準備好在下方囉，趕快點擊收藏起來吧！

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