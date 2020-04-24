武漢肺炎疫情在全球日趨嚴重，導致許多學校停課，Netflix 在未停課前，就會開放紀錄片提供教師使用，然而現在許多學校停課後，Netflix 將紀錄片系列影片上傳到其 YouTube 官方頻道，開放大家免費觀看。每部影片甚至還提供了講義，可以讓老師下載，內容包含：影片小組討論題目、課堂報告題目等。你也可以參考：Netflix Hangouts 上班偷看神器，把 Netflix 偽裝成視訊會議畫面

目前這一系列免費開放的紀錄片，全都只有英文，不過大家可以善用 YouTube 即時字幕翻譯功能，若你不知道如何開啟，可以查看下面這篇文章：YouTube 英文字幕自動翻譯為中文，盡情探索英文 YouTube 世界吧！

以下提供幾部值得省思的影片清單給大家參考：

憲法第 13 條修正案

抽象

類型：社會文化紀錄片、生活品味

電影性質：啟發人心、考驗腦力

教材下載：

零到一歲

類型：社會文化紀錄片、科學及自然節目

電影性質：好心情

教材下載：

追逐珊瑚

類型：紀錄片、自然與生態紀錄片

電影性質：具爭議性、偵查

教材下載：

目前 Netflix 總共在其 YouTube 官方頻道發布 34 部紀錄片系列影片，剩下的大家就到那邊觀看吧！對於老師來說，我個人認為 Netflix 整理的相當好，尤其是還設計好了題目讓學生們可以分組討論，不管是學生、老師還是家長，趕快過去挖寶吧~

傳送門 : Netflix 官方頻道 ( YouTube )