隔離補償申請書下載

台灣國內確診病例上升，在防疫期間，受隔離者、檢疫者政府提供防疫補償每日 1000 元，以下 5 個申請對象，若你符合的話，別忘了去申請唷，本文也一併提供了申請所需資料、文件，話不多說，先看看自己是否有符合吧：

為了鼓勵民眾配合防疫政策，遵守防疫各項規定，補償因受檢疫或隔離期間喪失人身自由，或因請假未領薪資之經濟損失，由政府依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定予以補償。另對於為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者而請假等之家屬亦提供補償。

哪些人可以申請？

隔離補償申請書下載

以下 5 種受隔離、檢疫者和照顧者，可依辦法申請防疫補償每日 1000 元：

1. 居家隔離者
2. 集中隔離者
3. 居家檢疫者
4. 集中檢疫者
5. 照顧「無法自理生活」的檢疫者或隔離者家署

例外：前往旅遊疫情建議等級第三級國家或地區，不得領取防疫補償

無法自理生活的定義是什麼？

「生活不能自理」是指以下 7 種情形：

(1) 依長期照顧服務法第八條規定接受長期照顧需要等級評估，其失能等級為第二級至第八級者。包括隔離或檢疫前已提出申請，於隔離或檢疫後，經完成評估者。

(2) 經神經科或精神科醫師出具確診為失智症之診斷證明書者。包括隔離或檢疫前已提出申請，於隔離或檢疫後，經完成診斷者。

(3) 接受社區照顧服務或個人助理服務之身心障礙者
所謂社區照顧，包括身心障礙者個人照顧服務辦法所定社區日間作業設施、社區式日間照顧、機構式日間照顧、家庭托顧或社區居住。

(4) 所聘僱之外籍家庭看護工，經醫師確診罹患嚴重特殊傳染性肺炎或其他因素不能提供服務，需由家屬照顧者。

(5) 國民小學學童或未滿十二歲之兒童

(6) 就讀國民中學、高級中等學校或五年制專科學校前三年級之身心障礙者。

(7) 其他經中央衛生主管機關認定者。

申請資格

隔離補償申請書下載

1. 經各級衛生主管機關認定應接受隔離或檢疫者及為照顧生活不能自理之受隔離或檢疫者，而請假或無法從事工作之家屬。

2. 未違反隔離或檢疫相關規定。(應居家隔離或檢疫，但違反規定如趴趴走、或有資料填寫不實等，就不可以)

3. 檢疫隔離期間，沒有支領薪資者或依其他法令規定性質相同之補助。
照顧者：為照顧生活不能自理的受隔離者、檢疫者而請假或無法從事工作之家屬。

防疫補償申請

申請期間及方式：

1. 受隔離檢疫者，自 3 月 23 日起開放受理申請。
2. 照顧者，自 3 月 31 日起開放受理申請。
3. 民眾可線上、紙本郵寄或臨櫃等方式提出申請。申辦網址：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/
4. 防疫補償之申請，自受隔離或檢疫結束之日起，最遲 2 年內不行使就會消滅

申請書文件下載：

(一)受隔離或檢疫者：

1. 申請書 (點我下載申請書pdf檔) (點我下載申請書word檔)。

2. 申請人之國民身分證正反面(非本國籍人為居留證或護照)。

3. 受隔離或檢疫者之金融帳戶存摺封面影本(倘為未成年人或受監護宣告者，得檢附法定代理人或監護人之金融帳戶存摺封面影本)。(請使用非靜止戶帳號。公教戶、凍結戶、警示戶、結清戶、外幣帳戶、公司行號帳戶，不可使用，否則將無法完成匯款)

4. 受雇人，由雇用人所出具受雇人請假及無支領薪資之證明 (點我下載證明pdf檔) (點我下載證明word檔)。

5. 非受雇人，本人無法從事工作及無獲得報酬、補償之切結書 (點我下載切結書pdf檔) (點我下載word檔)。

6. 109年3月17日後出境，返國後接受居家隔離或檢疫者，應檢附必要出國之相關文件、資料。

7. 其他經中央衛生主管機關指定之文件、資料。

(二)照顧者：

1. 申請書 (點我下載申請書pdf檔) (點我下載申請書word檔)。

2. 申請人之國民身分證正反面(非本國籍人為居留證或護照)。

3. 本人或其法定代理人金融機構存簿封面影本。(請使用非靜止戶帳號。公教戶、凍結戶、警示戶、結清戶、外幣帳戶、公司行號帳戶，不可使用，否則將無法完成匯款) 。

4. 受雇人，由雇用人所出具受雇人請假及無支領薪資之證明 (點我下載證明pdf檔) (點我下載證明word檔)。

5. 非受雇人，本人無法從事工作及無獲得報酬、補償之切結書 (點我下載切結書pdf檔) (點我下載word檔)。

6. 照顧經神經科或精神科醫師出具確診為失智症者，檢附神經科或精神科醫師出具確診為失智症之診斷證明書。

7. 受隔離或檢疫者因所聘僱之外籍家庭看護工經醫師確診罹患嚴重特殊傳染性肺炎或其他因素不能提供服務，需由家屬照顧者，檢附外籍家庭看護工聘僱許可函影本及醫師診斷證明書或其他因素不能提供服務之證明或切結書。

8. 受隔離或檢疫者為十二歲以上尚就讀國民小學之學童，檢附就學相關證明(如註冊收據等)。

9. 受隔離或檢疫者為就讀國民中學、高級中等學校或五專前三年級之身心障礙者，檢附學生證正反面影本。
10. 其他經中央衛生主管機關指定之文件、資料。

申請流程：

防疫補償申請

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