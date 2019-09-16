Facebook 柯粉 / 韓粉 / 英粉 / 郭粉過濾器，你的臉書好友什麼粉最多？

2019-09-16 07:41:36 9M87

柯粉過濾器

如何看朋友是不是柯粉、韓粉、英粉還是郭粉？今天小編要來跟大家分享這個 Chrome 擴充程式「ㄎㄎ 」，安裝之後可以一鍵幫你揪出，你的臉書朋友，哪些是柯粉？哪些是韓粉？還可以一鍵建立柯粉（等四位政治人物）群組名單，是一款滿有趣的擴充程式，來過濾看看 Facebook 好友清單裡大家的政治立場吧～雖然只對粉絲專頁按讚並不代表什麼，不過還是可以玩玩看囉。關於 Chrome 擴充程式，你也可以參考：Facebook 韓國瑜過濾器，拜託不要再讓我看到了！

柯粉過濾器

△ 首先進入 Chrome 擴充程式商店將「ㄎㄎ」加到 Chrome，文章後面小編準備好載點了，直接點擊就可以過去安裝啦。

韓粉過濾器

△ 安裝完成之後，來分享一下如何使用？在 Chrome 瀏覽器右上方有個「ㄎ 」圖示，點擊一下就可以看到四個選項，分別是柯粉、韓粉、柯粉、英粉。

郭粉過濾器

△ 點擊之後，頁面會自動跳轉到該政治人物的粉絲專頁，並且挑出你的朋友名單中，有按此專頁讚的人，這時候就可以看看朋友們的政治偏好囉～

英粉過濾器

英粉過濾器

△ 等待個幾秒鐘後，畫面會自動跳轉到「建立新名單」畫面，這時候可以自己幫這個名單命名，未來在張貼黑柯、黑韓、黑英、黑郭的貼文時，可以直接挑選不讓這些人看到，這樣一來發自己的政治立場貼文，就可以比較無後顧之憂，不怕朋友越來越少啦！

傳送門：柯粉過濾器（Chrome 擴充程式下載）

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訪客留言

Facebook 柯粉 / 韓粉 / 英粉 / 郭粉過濾器，你的臉書好友什麼粉最多？ 參考資料

獨／「非柯不投」有多少？柯文哲手握80萬鐵桿柯粉力抗韓流 | ETtoday政治 | ETtoday新聞雲
根據柯營分析，「非韓不投」的鐵桿韓粉最多，在7%到10%不等，約135萬到145萬間浮動；而「非柯不投」的柯粉則平均約在5%左右 ... 加持，才讓「非英不投」的英粉數量高一點，但數字也僅跟柯差不多，實在上所謂「英粉」的數量約只有3%、50 ...
Re: [臉書] 柯文哲 221 - 看板 Gossiping - 批踢踢實業坊
推 youjan: 柯粉 什麼事都要怪蔡英文，但柯每件事都不用擔責 02/21 20:37 推 pujipuji: 柯粉也無法辯解批評自助餐的部分 ... 噓 moon963: 原po不是有一堆分身狂推政治文嗎？ 還被底下抓到 頗呵 02/21 20:55 推 csicrime: 噓很大 02/21 20:55 推 chr5657: 白粉吸 ...
Google 新聞 - 陳佩琪 - 最新
」 柯粉，會不會網團變成俱樂部協會，外傳柯陣營，鴨子划水悄悄備戰，而且 ... 回頭望向記者，最終還是把話吞下去，不像以往暢所欲言，事實上，柯文哲一再宣稱此行沒有政治味，一大早就悄悄和綠營民代在飯店餐廳，邀請民進黨的康裕成、陳信瑜 ...
马来西亚东马第一大中文报| 页面68 - 马来西亚诗华日报新闻网
据中国《秒拍》报导，事发当时于男和其他两名友人，到秦淮河边开直播，并想要坐船大玩撒网捕鱼。 .... 陈浩天昨深夜近11时在其脸书表示，他在香港机场出境过关时被扣留。 .... EIU发言人指出，若是香港的基础建设持续遭到破坏，政治情势不稳定性增加，或是内乱， ... 这名准新娘在Reddit上发文说，「我们交往8年，谈婚论嫁差不多3年。
蔣萬安倒戈挺同婚 網讚「不只長得帥…」臉書被灌爆戰翻了 | 政治 | 三立新聞網 SETN.COM
不過也有人抗議，「你到底有沒有 看到去年公投大多數民意反同婚？你不但不尊重民意，還跟著民進黨狼狽為奸、為虎作倀，完全不考慮國家的未來，那麼國家要你這個立委做什麼？心中毫無羞恥心可言」、「你為什麼跑票？公投是全民投票決定 ...
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[新聞] 柯文哲諷寫臉書救不了國 蔡英文：叫總統都不要講？ - Gossiping板 - Disp BBS
→ farnorth: 柯說的好像自己不用臉書發文 323F 27.242.190.11 台灣 08/15 12:51 → fifi0828: 柯糞們自己愛悶頭裝看不見香港 ... 推 plmokn: 柯粉邏輯就是只有柯可以發臉書發 台民黨臉 546F 114.136.185.59 台灣 08/15 13:33 → plmokn: 書 小英不行 懂？ 推 theurgy ...
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神人開發「柯粉過濾器」，馬上看出你的朋友誰還沒退柯P 粉專讚 ...
2 天前 - 神人開發「柯粉過濾器」，馬上看出你的朋友誰還沒退柯P 粉專讚！ Posted on ... 點選按鈕，會跳出三個選單：找柯粉、找韓粉、找郭粉。 點選「找柯粉」 ... 1.《網路溫度計》：〈 柯文哲網路數據 〉 2.《今日新聞》：〈 退讚潮持續發酵！柯文哲粉絲團跌 ... 延伸閱讀. 工程師寫出FB 韓國瑜過濾器，擋掉所有你不想看到的韓總新聞！