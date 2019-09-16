如何看朋友是不是柯粉、韓粉、英粉還是郭粉？今天小編要來跟大家分享這個 Chrome 擴充程式「ㄎㄎ 」，安裝之後可以一鍵幫你揪出，你的臉書朋友，哪些是柯粉？哪些是韓粉？還可以一鍵建立柯粉（等四位政治人物）群組名單，是一款滿有趣的擴充程式，來過濾看看 Facebook 好友清單裡大家的政治立場吧～雖然只對粉絲專頁按讚並不代表什麼，不過還是可以玩玩看囉。關於 Chrome 擴充程式，你也可以參考：Facebook 韓國瑜過濾器，拜託不要再讓我看到了！

△ 首先進入 Chrome 擴充程式商店將「ㄎㄎ」加到 Chrome，文章後面小編準備好載點了，直接點擊就可以過去安裝啦。

△ 安裝完成之後，來分享一下如何使用？在 Chrome 瀏覽器右上方有個「ㄎ 」圖示，點擊一下就可以看到四個選項，分別是柯粉、韓粉、柯粉、英粉。

△ 點擊之後，頁面會自動跳轉到該政治人物的粉絲專頁，並且挑出你的朋友名單中，有按此專頁讚的人，這時候就可以看看朋友們的政治偏好囉～

△ 等待個幾秒鐘後，畫面會自動跳轉到「建立新名單」畫面，這時候可以自己幫這個名單命名，未來在張貼黑柯、黑韓、黑英、黑郭的貼文時，可以直接挑選不讓這些人看到，這樣一來發自己的政治立場貼文，就可以比較無後顧之憂，不怕朋友越來越少啦！

傳送門：柯粉過濾器（Chrome 擴充程式下載）