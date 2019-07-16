臉書上常常會看到不想看的貼文，例如：政治、電影暴雷等，今天來跟大家分享這款 Chrome 擴充程式 「Social Fixer for Facebook」，可以針對特定關鍵字遮蔽貼文，或者你討厭看到 FB 上面的各種廣告，也通通可以遮蔽掉。滑臉書如果要滑的開心，趕快把你的 Chrome 瀏覽器加上這款外掛，遮蔽掉不想看的就對啦！你也可以參考：Facebook 韓國瑜過濾器，拜託不要再讓我看到了！

△ 進入 Chrome 擴充程式商店中，找到 Social Fixer for Facebook 後點擊「加到 Chrome」，文末會附上傳送門，直接到後面點就可以啦，在這之前先讓我們看看 Social Fixer for Facebook 的功能吧。

自訂關鍵字遮蔽貼文

△ 新增完畢之後，在 Chrome 瀏覽器視窗右上方，對這著 Social Fixer for Facebook 的圖示 ( 是一支小板手 ) 按下右鍵，點擊「選項」，就可以看到上圖的畫面，這時候找到「Hide Post」就可以在下方的欄位輸入你要遮蔽的關鍵字啦。

△ 輸入完關鍵字之後，找到 Filters，把上方的三個欄位都打勾，不管是粉專、社團還是時間軸上的貼文，都會遮蔽剛剛輸入的關鍵字，完成之後點擊右上方的 Save Changes 就可以儲存設定了。

遮蔽廣告貼文

△ 有些人對廣告貼文也很反感，Social Fixer for Facebook 也可以遮蔽廣告貼文，左側選擇 「Filters」找到 Hide Sponsored and Suggest Posts」，並點擊右方的 + 號就可以囉。

△ 都設定完畢之後，如果在臉書出現你輸入的關鍵字、貼文的話，就會被遮蔽起來，像是上圖這樣子。如果你近期有想看還沒去看的電影怕被暴雷、或是不喜歡的關鍵字，用 Social Fixer for Facebook 這款 Chrome 擴充程式就對啦！

傳送門：Social Fixer for Facebook

