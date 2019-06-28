LG G8sThinQ 7/1 在台上市，搭載業界最廣 137 度廣角鏡頭、隔空手控黑科技，售價 23,900 元

2019-06-28 12:01:08 9M87

LG G8sThinQ

LG G8sThinQ 於今日（6/28）在台推出，LG G8sThinQ 搭載：高通 S855 處理器、6GB＋128GB 儲存空間、6.2 吋 FHD+ OLED 瀏海螢幕、3550 mAh 電池容量、NFC、具備 IP68 防水防塵，三主鏡頭設計，分別為 1200 萬主鏡頭（F/1.8）＋1300 萬 137 度廣角鏡頭（F/2.4）＋1200 萬 5 倍變焦遠距鏡頭（F/2.6），正面瀏海裡面則是藏有一個 800 萬自拍鏡頭及 ToF Z 鏡頭，歸功於 ToF Z 鏡頭，LG G8sThinQ 支援隔空手勢操作、臉部辨識、Hand ID 等功能，即日起正式在台上市，售價新台幣 23,900 元，7/1 日起正式上市。

LG G8sThinQ

△ LG G8sThinQ 搭載 6.2 吋 18.7 : 9 FHD+ OLED 螢幕，解析度 2248 x 1080。

LG G8sThinQ

△ LG G8sThinQ 瀏海裡面藏有雙前鏡頭，分別為：800 萬畫素、光圈 F/1.9 自拍鏡頭＋ToF Z 鏡頭。

LG G8sThinQ

△ 手機下方保有 3.5mm 耳機孔，採用 USB Type-C 充電埠，最右方喇叭。LG G8sThinQ 擁有 3D 環繞音效，從手機底部、頂部的喇叭共同發聲，加上 DTS : X3D 環繞音效技術和 Meridian 數位音效專家共同合作，讓每個音色都能細膩呈現給使用者。

LG G8sThinQ

△ 左側為音量鍵、Google 語音助理按鍵。

LG G8sThinQ 售價

△ 右側為 SIM 卡槽、電源鍵。

LG G8sThinQ 台灣上市日期

△ LG G8sThinQ 金屬鏡面機身結合 2.5D 曲面玻璃，呈現出完美的弧形及握感，機身重量只有 180g，背面採用康寧第六代強化玻璃材質包覆。

LG G8sThinQ 換機

△ LG G8sThinQ 搭載三主鏡頭，由左至右分別為：遠距鏡頭（5 倍數位變焦、1200 萬畫素）、超廣角鏡頭（業界最廣 137 度、1300 萬畫素）、標準鏡頭（1200 萬畫素）。

ToF 飛時測距技術

歸功於 ToF Z 鏡頭，LG G8sThinQ 可以利用它做到三件事情，分別為：
- Multi ID 多重識別
- Air Motion 隔空操作
- 3D 深度自拍

Multi ID 多重識別 - 全球首款搭載「Hand ID 靜脈識別」手機

LG G8sThinQ 規格

△ 透過紅外線掃瞄手部，檢測手掌位置並提取「血管數據」，體內生物識別技術，無法輕易偽造，有更高的安全性！除了 Hand ID 之外，也可以使用指紋辨識、3D 臉部辨識解鎖，在黑暗的環境中，也能掃描臉部深度數據，比起平面的臉部解鎖更加安全。

Air Motion 隔空操作

LG G8sThinQ

△ 只要將手掌至於 LG G8sThinQ 正面的 ToF Z 鏡頭上約 6~12 公分左右，就可以進行隔空手勢操作，例如：調整音量、截圖、打開特定 APP、播放音樂、來電接聽、關閉鬧鐘等，不用碰到手機就能操作手機。

3D 深度自拍

LG G8sThinQ

△ 結合 ToF 飛時測距技術，自拍鏡頭可以精確取得主體與背景的距離，拍攝出來的照片更加立體，並內建 3D 聚光燈，可以在拍攝時自動偵測臉部位置、判斷光線情況，逆光下可以透過 3D 聚光燈自動補光，呈現自然陰影與明亮的臉部效果。

LG G8sThinQ隔空操作

△ 除了自拍之外，影片也支援肖像模式，利用標準鏡頭＋遠距鏡頭測量出與拍攝對象的距離，實現出模糊的背景效果。

IP68 防水防塵＋軍規級認證

LG G8sThinQ 換機

△ LG G8sThinQ 具有 IP68 防水防塵等級，加上 MIL-STD810G 美國軍規認證，經過嚴厲的摔落測試，經過強化的機身結構，不用擔心手機一摔到地上就輕易造成外觀上的損壞，使用起來更耐用放心。

售價與上市資訊

LG G8sThinQ

△ LG G8sThinQ 售價新台幣 23,900 元，共有鏡面黑、鏡面藍兩種顏色，7/1 正式在台上市。

LG G8sThinQ

△ 任何品牌手機都可以換購 LG G8sThinQ，可透過專屬  APP 檢測、評估指定機型價格，再享 2000 元加碼金，不用出門就可以輕鬆換購 LG G8sThinQ 及 LG 指定家電。

活動日期：即日起至 2020/09/30 止
活動資格：符合 LG 官網指定回收機型，下載舊機專屬檢測 APP 即可參加。
活動網頁：https://www.lgevent-tw.com/mobile-devices/2019/replacement
登陸進度查詢：請至活動網頁「進度查詢」輸入相關資料

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