你知道這星期六是音樂界的大日子嗎？2019 第 30 屆金曲獎將在 6/29 星期六舉行，除了可以看電視之外，我覺得看網路直播是最方便的，尤其大家現在手機不離身，隨時要看頒獎典禮都可以，替大家準備好了直播頻道、入圍名單，大家就來一起看看今年的金曲獎吧！不知道大家支持誰呢？

2019 金曲獎

主持人：LuLu舉行地點：台北小巨蛋星光大道時間：2019/6/29 （六） 16:50頒獎典禮時間：19:00

2019 金曲獎線上直播整理

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電視收看頻道：臺灣電視台、台視綜合台、中華電信MOD

2019 金曲獎入圍名單整理

◎演唱類 - 出版獎

《 年度專輯獎 》



最佳國語專輯獎入圍作品

最佳台語專輯獎入圍作品

最佳客語專輯獎入圍作品

最佳原住民語專輯獎入圍作品

L.O.V.E.／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：陳奕迅﹚

烏牛欄大護法-望天版《烏牛欄大護法-望天版》／衝組創玩有限公司﹙演唱者：閃靈;何韻詩﹚

海裡睡人《L.O.V.E.》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：陳奕迅﹚

玫瑰少年《Ugly Beauty》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：蔡依林﹚

沙文《0》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：林憶蓮﹚

十七《十七》／華研國際音樂股份有限公司﹙演唱者：S.H.E﹚

新寫的舊歌《新寫的舊歌》／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：李宗盛﹚

浪流連《浪流連》／艾格普蘭特艾格有限公司﹙演唱者：茄子蛋﹚

愛麗絲 Where Are We Going ?／十全媒體娛樂行銷股份有限公司﹙演唱者：謝震廷﹚

無病呻吟有情抒情／顏社企業有限公司﹙演唱者：Leo王﹚

垂直活著，水平留戀著。／百代唱片股份有限公司﹙演唱者：艾怡良﹚

希遊記／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：孫盛希﹚

Ugly Beauty／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：蔡依林﹚

ØZI The Album／新樂園音樂有限公司﹙演唱者：ØZI﹚

0／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：林憶蓮﹚

政治／衝組創玩有限公司﹙演唱者：閃靈﹚

露螺／藤音樂工作室﹙演唱者：江惠儀﹚

查某囡仔／樂是達娛樂有限公司﹙演唱者：李千那﹚

爵好 Jazz’s Good!／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：官靈芝 Emily Kuan﹚

溫一壺青春下酒／洗耳恭聽股份有限公司﹙演唱者：流氓阿德﹚

暗網／人人有功練音樂工作室﹙演唱者：大支﹚

廖士賢 西部／角頭文化事業股份有限公司﹙演唱者：廖士賢﹚

漂移／黎歐創意有限公司﹙演唱者：徐哲緯;黃瑋傑;劉榮昌;葉鈺渟﹚

轉Return&Restore／好痛音樂事業有限公司﹙演唱者：愛客樂iColor﹚

落腳／好有感覺音樂事業有限公司﹙演唱者：羅思容﹚

理所當然／無限美好文創娛樂有限公司﹙演唱者：楊淑喻﹚

斯瓦細格／好哦工作室﹙演唱者：雅維·茉芮﹚

思念／無限美好文創娛樂有限公司﹙演唱者：沐妮悠﹚

VANGAV天窗／漢創文化股份有限公司﹙演唱者：徹摩﹚

原音呈現 阿美族複音傳唱／飛魚雲豹音樂工團﹙演唱者：吳家祿、曾光復、王福來、楊拾妹、林榮妹、郭美玉﹚

Ti Cemelesai Ata Salasaladj (阿新與他的朋友們)／新式有限公司﹙演唱者：Kerekelj (沈昉禎) / Eleng (林瑋琪)﹚

Go Slow《Go Slow》／空氣腦唱片有限公司﹙導演：関山雄太﹚

烏牛欄大護法《政治》／衝組創玩有限公司﹙導演：博德;Mo﹚

十七《十七》／華研國際音樂股份有限公司﹙導演：陳奕仁﹚

Slow/Oriental《CASSA NOVA 半熟王子》／夕陽音樂產業有限公司﹙導演：Namso,Youkim﹚

十種自殺的方法《獲得》／亞洲通文創有限公司﹙導演：黃明志﹚

台灣好《南機場人》／滾石國際音樂股份有限公司﹙導演：陳昇﹚

Sabrina Don’t Get Married Again!《Modern Tragedy》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙導演：Robert Youngblood﹚

怪美的《Ugly Beauty》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙導演：陳奕仁﹚

《 年度歌曲獎 》《 最佳國語專輯獎 》《 最佳台語專輯獎 》《 最佳客語專輯獎 》《 最佳原住民語專輯獎 》《 最佳音樂錄影帶獎 》

◎演唱類 - 個人獎

《 最佳作曲人獎 》



陳綺貞／傷害《沙發海》／添翼創越工作室﹙演唱者：陳綺貞﹚

艾怡良／Forever Young《垂直活著，水平留戀著。》／百代唱片股份有限公司﹙演唱者：艾怡良﹚

蔡健雅／遺書《我要給世界最悠長的濕吻》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：蔡健雅﹚

李榮浩／慢慢喜歡你《我們在中場相遇》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：莫文蔚﹚

鄭宜農／玉仔的心《玉仔的心》／火氣音樂股份有限公司﹙演唱者：鄭宜農﹚

林昶佐／烏牛欄大護法-望天版《烏牛欄大護法-望天版》／衝組創玩有限公司﹙演唱者：閃靈;何韻詩﹚

陳昇／雨晴《無歌之歌》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：陳昇﹚

小寒／纖維《0》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：林憶蓮﹚

李宗盛／新寫的舊歌《新寫的舊歌》／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：李宗盛﹚

宋冬野／知道《知道》／科科農場股份有限公司﹙演唱者：宋冬野﹚

鍾濰宇 Yu／夢遊《希遊記》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：孫盛希﹚

孫盛希;陳君豪;林泓毅;許郁瑛;鍾濰宇／人樣《希遊記》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：孫盛希﹚

ØZI／B.O.《ØZI The Album》／新樂園音樂有限公司﹙演唱者：ØZI﹚

尊室安／遙遠的所在 Styx《廖士賢 西部》／角頭文化事業股份有限公司﹙演唱者：廖士賢﹚

常石磊／魅惑《0》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：林憶蓮﹚

YELLOW／不開燈俱樂部BKD CLUB《都市病》／漢室音樂有限公司﹙演唱者：YELLOW﹚

陳建騏／垂直活著，水平留戀著。／百代唱片股份有限公司﹙演唱者：艾怡良﹚

王雙駿／L.O.V.E.／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：陳奕迅﹚

甯子達; 岑寧兒／Nothing is Under Control／如此有限公司﹙演唱者：岑寧兒﹚

Linus of Hollywood;Joanna Wang;Andrew Page／Modern Tragedy／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：王若琳﹚

荒井十一／幻／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：蘇運瑩﹚

謝震廷;陳君豪／愛麗絲《愛麗絲 Where Are We Going ?》／十全媒體娛樂行銷股份有限公司﹙演唱者：謝震廷﹚

Starr Chen 陳星翰;蔡依林／怪美的《Ugly Beauty》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：蔡依林﹚

ØZI、剃刀蔣、米奇林、海大富／B.O.《ØZI The Album》／新樂園音樂有限公司﹙演唱者：ØZI﹚

陳珊妮／自己的房間《自己的房間》／華研國際音樂股份有限公司﹙演唱者：田馥甄﹚

陳建騏;韓立康／Don’t cry Don’t cry《Don’t cry Don’t cry》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：魏如萱﹚

余佳倫;黃宣／不開燈俱樂部BKD CLUB《都市病》／漢室音樂有限公司﹙演唱者：YELLOW﹚

謝震廷／愛麗絲 Where Are We Going ?／十全媒體娛樂行銷股份有限公司

Leo王／無病呻吟有情抒情／顏社企業有限公司

柯智棠／吟遊／何樂音樂有限公司

李榮浩／耳朵／華納國際音樂股份有限公司

ØZI／ØZI The Album／新樂園音樂有限公司

艾怡良／垂直活著，水平留戀著。／百代唱片股份有限公司

孫盛希／希遊記／滾石國際音樂股份有限公司

岑寧兒／Nothing is Under Control／如此有限公司

蔡依林／Ugly Beauty／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

林憶蓮／0／環球國際唱片股份有限公司

康康／康康首張全新台語專輯ㄐㄧㄚ ㄐ ㄧ ㄚ ˊㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄚˋ／動脈音樂文化傳播有限公司

流氓阿德／溫一壺青春下酒／洗耳恭聽股份有限公司

大支／暗網／人人有功練音樂工作室

廖士賢／廖士賢 西部／角頭文化事業股份有限公司

許富凱／我毋是你想的遐爾快樂／時代創藝企業有限公司

江惠儀／露螺／藤音樂工作室

蔡秋鳳／蔡秋鳳-離水的魚／華特國際音樂股份有限公司

李千那／查某囡仔／樂是達娛樂有限公司

官靈芝 Emily Kuan／爵好 Jazz’s Good!／滾石國際音樂股份有限公司

張涵雅／就是你 JUST YOU & me／好痛音樂事業有限公司

愛客樂iColor／轉Return&Restore／好痛音樂事業有限公司

羅思容／落腳／好有感覺音樂事業有限公司

楊淑喻(吉那罐子)／理所當然／無限美好文創娛樂有限公司

謝宇威／ㄤ咕ㄤ咕2／威德文化有限公司

雅維·茉芮／斯瓦細格／好哦工作室

桑梅絹／記憶中的搖籃／好的創藝工作室

徹摩／VANGAV天窗／漢創文化股份有限公司

BOXING葛西瓦／Maya maluqem 別退縮 - Single／野聲音娛樂有限公司

南瓜妮歌迷俱樂部（柯家洋;何俊葦;陳弘禮;林宜壕）／他我／如此有限公司

閃靈（林昶佐;劉笙彙;葉湘怡;汪子驤;高嘉嶸）／政治／衝組創玩有限公司

落日飛車（曾國宏TsengKuoHung,陳弘禮ChenHungLi,王少軒WangShaoHsuan,羅尊龍LoTsunLung,張浩嘉ChangHaoChia,黃浩庭HuangHaoTing,黃士瑋HuangShihWei）／CASSA NOVA 半熟王子／夕陽音樂產業有限公司

血肉果汁機（童仲宇、游家慶、劉宗霖、王君暉、任柏瑞）／深海童話／好球娛樂有限公司

旺福（姚小民, MAMI, 推機, 肚皮）／旺情歌／彎的音樂有限公司

美秀集團（狗柏;修齊;冠佑;珮慈;鍾錡）／電火王／火氣音樂股份有限公司

Tizzy Bac（陳惠婷;林前源;許哲毓）／知人 Him／相知國際股份有限公司

椅子樂團（裘詠靖;陳仲穎;孫伯元）／Lovely Sunday 樂芙莉聖代／明天的歌有限公司

Vast & Hazy（顏靜萱;林易祺）／求救訊號／添翼創越工作室

歐開合唱團（葉微真;李湘君;葉孝恩;馮瀚亭）／南方靈魂／歐開文化創意股份有限公司

害喜喜（嚴文康;巫康裘）／害喜喜／創銘實業股份有限公司

頑童MJ116（周文傑;陳昱榕;林睦淵）／走跳／滾石國際音樂股份有限公司

The Fur.／Town／空氣腦唱片有限公司

王艷薇／框不住的艷薇／史科特音樂股份有限公司

Karencici／SHA YAN／華研國際音樂股份有限公司

美秀集團／電火王／火氣音樂股份有限公司

ØZI／ØZI The Album／新樂園音樂有限公司

厭世少年／青春校園戀愛物語 Campus Romance／相知國際股份有限公司

劉柏辛／2029／街聲股份有限公司

《 最佳作詞人獎 》《 最佳編曲人獎 》《 最佳專輯製作人獎 》《 最佳單曲製作人獎 》《 最佳國語男歌手獎 》《 最佳國語女歌手獎 》《 最佳台語男歌手獎 》《 最佳台語女歌手獎 》《 最佳客語歌手獎 》《 最佳原住民語歌手獎 》《 最佳樂團獎 》《 最佳演唱組合獎 》《 最佳新人獎 》

◎演奏類 - 出版獎

《 最佳專輯獎 》



Lines & Stains／山下民謠有限公司﹙演奏者：東京中央線 Feat.謝明諺﹚

響味|味響／安玓音服文化有限公司﹙演奏者：葉賀璞﹚

城市型動物／碩果音樂工作室﹙演奏者：蘇郁涵﹚

Songs of Mystery and Hope／碩果音樂工作室﹙演奏者：亞歷普洛尼﹚

黑熊森林電影原聲帶／夏日紀事音像文化有限公司﹙演奏者：陳建年﹚

◎演奏類 - 個人獎

《 演奏類最佳專輯製作人獎 》



大竹研、早川徹、福島紀明／Lines & Stains／山下民謠有限公司﹙演奏者：東京中央線 Feat.謝明諺﹚

蘇郁涵／城市型動物／碩果音樂工作室﹙演奏者：蘇郁涵﹚

盧律銘／小美 XIAO MEI (Original Motion Picture Soundtrack)／黑馬映像電影有限公司﹙演奏者：盧律銘﹚

陳建年／黑熊森林電影原聲帶／夏日紀事音像文化有限公司﹙演奏者：陳建年﹚

許郁瑛;余佳倫／波傑克特三 PROJECT 3／香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司﹙演奏者：許郁瑛﹚

早川徹／Sneezer (feat. Minyen Hsieh)《Lines & Stains》／山下民謠有限公司﹙演奏者：東京中央線﹚

王希文／選擇《《引爆點》電影配樂原聲帶》／瘋戲樂有限公司﹙演奏者：安德石;王怡靜;朱玫玲;莊凱圍;簡凱玉;劉宜欣;曹予勉;黃昕誼;鄭鍇;聶子旂;莊婷湄;周子揚;林瑞斌;郭逸萱;蘇子茵室內樂團;張家瑀;陳依婷﹚

蘇郁涵／大旅程《城市型動物》／碩果音樂工作室﹙演奏者：蘇郁涵﹚

羅寧／窗外《光與影的邂逅》／環球國際唱片股份有限公司﹙演奏者：羅寧﹚

許郁瑛／第三章：印度、義大利與我 CHAPTER III： INDIA, ITALY AND I《波傑克特三 PROJECT 3》／香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司﹙演奏者：許郁瑛﹚

《 演奏類最佳作曲人獎 》

◎技術類 - 個人獎

《 最佳裝幀設計獎 》



黃家賢、楊豐銘／Hold That Tiger / 擒虎記／泥灘地浪人音樂工作室

蔡書瑀／溫一壺青春下酒／洗耳恭聽股份有限公司

陳世川／庸人自擾／籟音多媒體有限公司

黃柏翰;楊士慶;陳信豪／電火王／火氣音樂股份有限公司

方序中;吳建龍／換句話說／相知國際股份有限公司

◎技術類 - 出版獎

《 最佳演唱錄音專輯獎 》



SHA YAN／華研國際音樂股份有限公司 （主要錄音人員：張暐弘、蔡周翰、單為明、Karencici、kvn、馬丁、Jason Park,Newos／主要混音人員：Daniela Rivera、kvn、麻吉弟弟、仔仔(Will Peng)／主要母帶後製人員：Chris Gehringer）

Ugly Beauty／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司 （主要錄音人員：陳振發、陳文駿、林清智、楊敏奇、葉育軒、唐士珉(瞇瞇)、王永鈞、蔡周翰、陳君豪、徐振程／主要混音人員：Luca Pretolesi、Andy Lin、Scott Banks、Phil Tan、Bill Zimmerman、黃文萱／主要母帶後製人員：Luca Pretolesi）

Matzka Station／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司 （主要錄音人員：倪涵文、雷長航、李卓、Jorge Espinosa-Cruz、Andy Baker、蔡周翰、恭碩良、荒井十一、單為明、周天澈／主要混音人員：周天澈／主要母帶後製人員：Ted Jensen）

2029／街聲股份有限公司 （主要錄音人員：Kenn Wu／主要混音人員：Bob Horn、Jochem Van Der Sag／主要母帶後製人員：Randy Merrill）

2029／街聲股份有限公司 （主要錄音人員：Kenn Wu／主要混音人員：Bob Horn、Jochem Van Der Sag／主要母帶後製人員：Randy Merrill） 0／環球國際唱片股份有限公司 （主要錄音人員：倪涵文、林灝揚Y.Lam、張德銘Derrick Sepnio、常石磊、李卓／主要混音人員：Brent Clark／主要母帶後製人員：Ryan Smith）

Ruby Pan 潘子爵融合爵士創作專輯／漢創文化股份有限公司 （主要錄音人員：錢煒安／主要混音人員：木村正和／主要母帶後製人員：木村正和）

城市探險 City Explorations／東城音樂製作有限公司 （主要錄音人員：謝宜芳、謝豐澤、左興／主要混音人員：Craig Burbidge、Michele Paciulli、謝宜芳／主要母帶後製人員：Bob Ludwig）

無限融合樂團 9／威幅音樂有限公司 （主要錄音人員：錢煒安／主要混音人員：王俊傑／主要母帶後製人員：孫仲舒）

擺／大大樹音樂圖像有限公司 （主要錄音人員：Abuy Budiyana、Wolfgang Obrecht／主要混音人員：Wolfgang Obrecht、Abuy Budiyana、劉奕宏／主要母帶後製人員：劉奕宏）

擺／大大樹音樂圖像有限公司 （主要錄音人員：Abuy Budiyana、Wolfgang Obrecht／主要混音人員：Wolfgang Obrecht、Abuy Budiyana、劉奕宏／主要母帶後製人員：劉奕宏） The Journey／海蝶音樂股份有限公司 （主要錄音人員：李楊、李遊／主要混音人員：Dave Darlington／主要母帶後製人員：Dave Darlington）

《 最佳演奏錄音專輯獎 》

◎特別貢獻獎

《 特別貢獻獎 》

