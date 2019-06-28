你知道這星期六是音樂界的大日子嗎？2019 第 30 屆金曲獎將在 6/29 星期六舉行，除了可以看電視之外，我覺得看網路直播是最方便的，尤其大家現在手機不離身，隨時要看頒獎典禮都可以，替大家準備好了直播頻道、入圍名單，大家就來一起看看今年的金曲獎吧！不知道大家支持誰呢？
2019 金曲獎主持人：LuLu
舉行地點：台北小巨蛋
星光大道時間：2019/6/29 （六） 16:50
頒獎典禮時間：19:00
2019 金曲獎線上直播整理
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電視收看頻道：臺灣電視台、台視綜合台、中華電信MOD
2019 金曲獎入圍名單整理
◎演唱類 - 出版獎
《 年度專輯獎 》
- 最佳國語專輯獎入圍作品
- 最佳台語專輯獎入圍作品
- 最佳客語專輯獎入圍作品
- 最佳原住民語專輯獎入圍作品
- L.O.V.E.／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：陳奕迅﹚
《 年度歌曲獎 》
- 烏牛欄大護法-望天版《烏牛欄大護法-望天版》／衝組創玩有限公司﹙演唱者：閃靈;何韻詩﹚
- 海裡睡人《L.O.V.E.》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：陳奕迅﹚
- 玫瑰少年《Ugly Beauty》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：蔡依林﹚
- 沙文《0》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：林憶蓮﹚
- 十七《十七》／華研國際音樂股份有限公司﹙演唱者：S.H.E﹚
- 新寫的舊歌《新寫的舊歌》／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：李宗盛﹚
- 浪流連《浪流連》／艾格普蘭特艾格有限公司﹙演唱者：茄子蛋﹚
《 最佳國語專輯獎 》
- 愛麗絲 Where Are We Going ?／十全媒體娛樂行銷股份有限公司﹙演唱者：謝震廷﹚
- 無病呻吟有情抒情／顏社企業有限公司﹙演唱者：Leo王﹚
- 垂直活著，水平留戀著。／百代唱片股份有限公司﹙演唱者：艾怡良﹚
- 希遊記／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：孫盛希﹚
- Ugly Beauty／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：蔡依林﹚
- ØZI The Album／新樂園音樂有限公司﹙演唱者：ØZI﹚
- 0／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：林憶蓮﹚
《 最佳台語專輯獎 》
- 政治／衝組創玩有限公司﹙演唱者：閃靈﹚
- 露螺／藤音樂工作室﹙演唱者：江惠儀﹚
- 查某囡仔／樂是達娛樂有限公司﹙演唱者：李千那﹚
- 爵好 Jazz’s Good!／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：官靈芝 Emily Kuan﹚
- 溫一壺青春下酒／洗耳恭聽股份有限公司﹙演唱者：流氓阿德﹚
- 暗網／人人有功練音樂工作室﹙演唱者：大支﹚
- 廖士賢 西部／角頭文化事業股份有限公司﹙演唱者：廖士賢﹚
《 最佳客語專輯獎 》
- 漂移／黎歐創意有限公司﹙演唱者：徐哲緯;黃瑋傑;劉榮昌;葉鈺渟﹚
- 轉Return&Restore／好痛音樂事業有限公司﹙演唱者：愛客樂iColor﹚
- 落腳／好有感覺音樂事業有限公司﹙演唱者：羅思容﹚
- 理所當然／無限美好文創娛樂有限公司﹙演唱者：楊淑喻﹚
《 最佳原住民語專輯獎 》
- 斯瓦細格／好哦工作室﹙演唱者：雅維·茉芮﹚
- 思念／無限美好文創娛樂有限公司﹙演唱者：沐妮悠﹚
- VANGAV天窗／漢創文化股份有限公司﹙演唱者：徹摩﹚
- 原音呈現 阿美族複音傳唱／飛魚雲豹音樂工團﹙演唱者：吳家祿、曾光復、王福來、楊拾妹、林榮妹、郭美玉﹚
- Ti Cemelesai Ata Salasaladj (阿新與他的朋友們)／新式有限公司﹙演唱者：Kerekelj (沈昉禎) / Eleng (林瑋琪)﹚
《 最佳音樂錄影帶獎 》
- Go Slow《Go Slow》／空氣腦唱片有限公司﹙導演：関山雄太﹚
- 烏牛欄大護法《政治》／衝組創玩有限公司﹙導演：博德;Mo﹚
- 十七《十七》／華研國際音樂股份有限公司﹙導演：陳奕仁﹚
- Slow/Oriental《CASSA NOVA 半熟王子》／夕陽音樂產業有限公司﹙導演：Namso,Youkim﹚
- 十種自殺的方法《獲得》／亞洲通文創有限公司﹙導演：黃明志﹚
- 台灣好《南機場人》／滾石國際音樂股份有限公司﹙導演：陳昇﹚
- Sabrina Don’t Get Married Again!《Modern Tragedy》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙導演：Robert Youngblood﹚
- 怪美的《Ugly Beauty》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙導演：陳奕仁﹚
◎演唱類 - 個人獎
《 最佳作曲人獎 》
- 陳綺貞／傷害《沙發海》／添翼創越工作室﹙演唱者：陳綺貞﹚
- 艾怡良／Forever Young《垂直活著，水平留戀著。》／百代唱片股份有限公司﹙演唱者：艾怡良﹚
- 蔡健雅／遺書《我要給世界最悠長的濕吻》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：蔡健雅﹚
- 李榮浩／慢慢喜歡你《我們在中場相遇》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：莫文蔚﹚
- 鄭宜農／玉仔的心《玉仔的心》／火氣音樂股份有限公司﹙演唱者：鄭宜農﹚
《 最佳作詞人獎 》
- 林昶佐／烏牛欄大護法-望天版《烏牛欄大護法-望天版》／衝組創玩有限公司﹙演唱者：閃靈;何韻詩﹚
- 陳昇／雨晴《無歌之歌》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：陳昇﹚
- 小寒／纖維《0》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：林憶蓮﹚
- 李宗盛／新寫的舊歌《新寫的舊歌》／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：李宗盛﹚
- 宋冬野／知道《知道》／科科農場股份有限公司﹙演唱者：宋冬野﹚
《 最佳編曲人獎 》
- 鍾濰宇 Yu／夢遊《希遊記》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：孫盛希﹚
- 孫盛希;陳君豪;林泓毅;許郁瑛;鍾濰宇／人樣《希遊記》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：孫盛希﹚
- ØZI／B.O.《ØZI The Album》／新樂園音樂有限公司﹙演唱者：ØZI﹚
- 尊室安／遙遠的所在 Styx《廖士賢 西部》／角頭文化事業股份有限公司﹙演唱者：廖士賢﹚
- 常石磊／魅惑《0》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：林憶蓮﹚
- YELLOW／不開燈俱樂部BKD CLUB《都市病》／漢室音樂有限公司﹙演唱者：YELLOW﹚
《 最佳專輯製作人獎 》
- 陳建騏／垂直活著，水平留戀著。／百代唱片股份有限公司﹙演唱者：艾怡良﹚
- 王雙駿／L.O.V.E.／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：陳奕迅﹚
- 甯子達; 岑寧兒／Nothing is Under Control／如此有限公司﹙演唱者：岑寧兒﹚
- Linus of Hollywood;Joanna Wang;Andrew Page／Modern Tragedy／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：王若琳﹚
- 荒井十一／幻／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：蘇運瑩﹚
《 最佳單曲製作人獎 》
- 謝震廷;陳君豪／愛麗絲《愛麗絲 Where Are We Going ?》／十全媒體娛樂行銷股份有限公司﹙演唱者：謝震廷﹚
- Starr Chen 陳星翰;蔡依林／怪美的《Ugly Beauty》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：蔡依林﹚
- ØZI、剃刀蔣、米奇林、海大富／B.O.《ØZI The Album》／新樂園音樂有限公司﹙演唱者：ØZI﹚
- 陳珊妮／自己的房間《自己的房間》／華研國際音樂股份有限公司﹙演唱者：田馥甄﹚
- 陳建騏;韓立康／Don’t cry Don’t cry《Don’t cry Don’t cry》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：魏如萱﹚
- 余佳倫;黃宣／不開燈俱樂部BKD CLUB《都市病》／漢室音樂有限公司﹙演唱者：YELLOW﹚
《 最佳國語男歌手獎 》
- 謝震廷／愛麗絲 Where Are We Going ?／十全媒體娛樂行銷股份有限公司
- Leo王／無病呻吟有情抒情／顏社企業有限公司
- 柯智棠／吟遊／何樂音樂有限公司
- 李榮浩／耳朵／華納國際音樂股份有限公司
- ØZI／ØZI The Album／新樂園音樂有限公司
《 最佳國語女歌手獎 》
- 艾怡良／垂直活著，水平留戀著。／百代唱片股份有限公司
- 孫盛希／希遊記／滾石國際音樂股份有限公司
- 岑寧兒／Nothing is Under Control／如此有限公司
- 蔡依林／Ugly Beauty／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
- 林憶蓮／0／環球國際唱片股份有限公司
《 最佳台語男歌手獎 》
- 康康／康康首張全新台語專輯ㄐㄧㄚ ㄐ ㄧ ㄚ ˊㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄚˋ／動脈音樂文化傳播有限公司
- 流氓阿德／溫一壺青春下酒／洗耳恭聽股份有限公司
- 大支／暗網／人人有功練音樂工作室
- 廖士賢／廖士賢 西部／角頭文化事業股份有限公司
- 許富凱／我毋是你想的遐爾快樂／時代創藝企業有限公司
《 最佳台語女歌手獎 》
- 江惠儀／露螺／藤音樂工作室
- 蔡秋鳳／蔡秋鳳-離水的魚／華特國際音樂股份有限公司
- 李千那／查某囡仔／樂是達娛樂有限公司
- 官靈芝 Emily Kuan／爵好 Jazz’s Good!／滾石國際音樂股份有限公司
- 張涵雅／就是你 JUST YOU & me／好痛音樂事業有限公司
《 最佳客語歌手獎 》
- 愛客樂iColor／轉Return&Restore／好痛音樂事業有限公司
- 羅思容／落腳／好有感覺音樂事業有限公司
- 楊淑喻(吉那罐子)／理所當然／無限美好文創娛樂有限公司
- 謝宇威／ㄤ咕ㄤ咕2／威德文化有限公司
《 最佳原住民語歌手獎 》
- 雅維·茉芮／斯瓦細格／好哦工作室
- 桑梅絹／記憶中的搖籃／好的創藝工作室
- 徹摩／VANGAV天窗／漢創文化股份有限公司
- BOXING葛西瓦／Maya maluqem 別退縮 - Single／野聲音娛樂有限公司
《 最佳樂團獎 》
- 南瓜妮歌迷俱樂部（柯家洋;何俊葦;陳弘禮;林宜壕）／他我／如此有限公司
- 閃靈（林昶佐;劉笙彙;葉湘怡;汪子驤;高嘉嶸）／政治／衝組創玩有限公司
- 落日飛車（曾國宏TsengKuoHung,陳弘禮ChenHungLi,王少軒WangShaoHsuan,羅尊龍LoTsunLung,張浩嘉ChangHaoChia,黃浩庭HuangHaoTing,黃士瑋HuangShihWei）／CASSA NOVA 半熟王子／夕陽音樂產業有限公司
- 血肉果汁機（童仲宇、游家慶、劉宗霖、王君暉、任柏瑞）／深海童話／好球娛樂有限公司
- 旺福（姚小民, MAMI, 推機, 肚皮）／旺情歌／彎的音樂有限公司
- 美秀集團（狗柏;修齊;冠佑;珮慈;鍾錡）／電火王／火氣音樂股份有限公司
- Tizzy Bac（陳惠婷;林前源;許哲毓）／知人 Him／相知國際股份有限公司
《 最佳演唱組合獎 》
- 椅子樂團（裘詠靖;陳仲穎;孫伯元）／Lovely Sunday 樂芙莉聖代／明天的歌有限公司
- Vast & Hazy（顏靜萱;林易祺）／求救訊號／添翼創越工作室
- 歐開合唱團（葉微真;李湘君;葉孝恩;馮瀚亭）／南方靈魂／歐開文化創意股份有限公司
- 害喜喜（嚴文康;巫康裘）／害喜喜／創銘實業股份有限公司
- 頑童MJ116（周文傑;陳昱榕;林睦淵）／走跳／滾石國際音樂股份有限公司
《 最佳新人獎 》
- The Fur.／Town／空氣腦唱片有限公司
- 王艷薇／框不住的艷薇／史科特音樂股份有限公司
- Karencici／SHA YAN／華研國際音樂股份有限公司
- 美秀集團／電火王／火氣音樂股份有限公司
- ØZI／ØZI The Album／新樂園音樂有限公司
- 厭世少年／青春校園戀愛物語 Campus Romance／相知國際股份有限公司
- 劉柏辛／2029／街聲股份有限公司
◎演奏類 - 出版獎
《 最佳專輯獎 》
- Lines & Stains／山下民謠有限公司﹙演奏者：東京中央線 Feat.謝明諺﹚
- 響味|味響／安玓音服文化有限公司﹙演奏者：葉賀璞﹚
- 城市型動物／碩果音樂工作室﹙演奏者：蘇郁涵﹚
- Songs of Mystery and Hope／碩果音樂工作室﹙演奏者：亞歷普洛尼﹚
- 黑熊森林電影原聲帶／夏日紀事音像文化有限公司﹙演奏者：陳建年﹚
◎演奏類 - 個人獎
《 演奏類最佳專輯製作人獎 》
- 大竹研、早川徹、福島紀明／Lines & Stains／山下民謠有限公司﹙演奏者：東京中央線 Feat.謝明諺﹚
- 蘇郁涵／城市型動物／碩果音樂工作室﹙演奏者：蘇郁涵﹚
- 盧律銘／小美 XIAO MEI (Original Motion Picture Soundtrack)／黑馬映像電影有限公司﹙演奏者：盧律銘﹚
- 陳建年／黑熊森林電影原聲帶／夏日紀事音像文化有限公司﹙演奏者：陳建年﹚
- 許郁瑛;余佳倫／波傑克特三 PROJECT 3／香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司﹙演奏者：許郁瑛﹚
《 演奏類最佳作曲人獎 》
- 早川徹／Sneezer (feat. Minyen Hsieh)《Lines & Stains》／山下民謠有限公司﹙演奏者：東京中央線﹚
- 王希文／選擇《《引爆點》電影配樂原聲帶》／瘋戲樂有限公司﹙演奏者：安德石;王怡靜;朱玫玲;莊凱圍;簡凱玉;劉宜欣;曹予勉;黃昕誼;鄭鍇;聶子旂;莊婷湄;周子揚;林瑞斌;郭逸萱;蘇子茵室內樂團;張家瑀;陳依婷﹚
- 蘇郁涵／大旅程《城市型動物》／碩果音樂工作室﹙演奏者：蘇郁涵﹚
- 羅寧／窗外《光與影的邂逅》／環球國際唱片股份有限公司﹙演奏者：羅寧﹚
- 許郁瑛／第三章：印度、義大利與我 CHAPTER III： INDIA, ITALY AND I《波傑克特三 PROJECT 3》／香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司﹙演奏者：許郁瑛﹚
◎技術類 - 個人獎
《 最佳裝幀設計獎 》
- 黃家賢、楊豐銘／Hold That Tiger / 擒虎記／泥灘地浪人音樂工作室
- 蔡書瑀／溫一壺青春下酒／洗耳恭聽股份有限公司
- 陳世川／庸人自擾／籟音多媒體有限公司
- 黃柏翰;楊士慶;陳信豪／電火王／火氣音樂股份有限公司
- 方序中;吳建龍／換句話說／相知國際股份有限公司
◎技術類 - 出版獎
《 最佳演唱錄音專輯獎 》
- SHA YAN／華研國際音樂股份有限公司 （主要錄音人員：張暐弘、蔡周翰、單為明、Karencici、kvn、馬丁、Jason Park,Newos／主要混音人員：Daniela Rivera、kvn、麻吉弟弟、仔仔(Will Peng)／主要母帶後製人員：Chris Gehringer）
- Ugly Beauty／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司 （主要錄音人員：陳振發、陳文駿、林清智、楊敏奇、葉育軒、唐士珉(瞇瞇)、王永鈞、蔡周翰、陳君豪、徐振程／主要混音人員：Luca Pretolesi、Andy Lin、Scott Banks、Phil Tan、Bill Zimmerman、黃文萱／主要母帶後製人員：Luca Pretolesi）
- Matzka Station／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司 （主要錄音人員：倪涵文、雷長航、李卓、Jorge Espinosa-Cruz、Andy Baker、蔡周翰、恭碩良、荒井十一、單為明、周天澈／主要混音人員：周天澈／主要母帶後製人員：Ted Jensen）
2029／街聲股份有限公司 （主要錄音人員：Kenn Wu／主要混音人員：Bob Horn、Jochem Van Der Sag／主要母帶後製人員：Randy Merrill）
- 0／環球國際唱片股份有限公司 （主要錄音人員：倪涵文、林灝揚Y.Lam、張德銘Derrick Sepnio、常石磊、李卓／主要混音人員：Brent Clark／主要母帶後製人員：Ryan Smith）
《 最佳演奏錄音專輯獎 》
- Ruby Pan 潘子爵融合爵士創作專輯／漢創文化股份有限公司 （主要錄音人員：錢煒安／主要混音人員：木村正和／主要母帶後製人員：木村正和）
- 城市探險 City Explorations／東城音樂製作有限公司 （主要錄音人員：謝宜芳、謝豐澤、左興／主要混音人員：Craig Burbidge、Michele Paciulli、謝宜芳／主要母帶後製人員：Bob Ludwig）
- 無限融合樂團 9／威幅音樂有限公司 （主要錄音人員：錢煒安／主要混音人員：王俊傑／主要母帶後製人員：孫仲舒）
擺／大大樹音樂圖像有限公司 （主要錄音人員：Abuy Budiyana、Wolfgang Obrecht／主要混音人員：Wolfgang Obrecht、Abuy Budiyana、劉奕宏／主要母帶後製人員：劉奕宏）
- The Journey／海蝶音樂股份有限公司 （主要錄音人員：李楊、李遊／主要混音人員：Dave Darlington／主要母帶後製人員：Dave Darlington）
◎特別貢獻獎
《 特別貢獻獎 》
- 黑名單工作室