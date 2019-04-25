蘋果在今年發表會中，發布了許多軟體服務，其中全新的電視 APP 已在 iOS 12.3 開發者版本中，全新的電視 APP 將被更新至全新的界面及新增全新功能！「立即觀看」頁面中，仍然會出現在控制中心中，讓使用者可以立即查看目前的觀看進度，也會有全新的 AI 推薦功能，推薦相關的節目內容，目前支援包含：HBO、Starz 等國外比較常見的頻道，APP 的推出想必是為了迎接 Apple TV+ 蘋果原創的影音，大家是否覺得相當期待呢？

△ 不管在功能、介面上蘋果電視都有著相當大幅度的更新，最下方為現在觀看、媒體庫、搜尋，內容上不管是電視節目、電影、運動或適合小朋友的頻道，內容相當豐富，可以說應有盡有！

△ 全新的頻道功能，整合了許多頻道，主打可以全部在電視 APP 中觀看，不必切換到其它 APP，目前支援的頻道有 CBS All Access、Starz、Showtime、HBO、Nickelodeon、Mubi、The History Channel Vault 及 Comedy Central Now。目前在測試版本中，只用者可以訂閱 Showtime、Starz、Smithsonian 及 Tastemade。

參考來源：https://www.macrumors.com/2019/04/08/apple-seeds-ios-12-3-beta-2-to-developers/