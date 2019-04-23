《我們與惡的距離》如何合法下載 4K 高畫質影音？好劇就是要到電視看

2019-04-23 08:53:19 哇哇

我們與惡的距離 合法4K高畫質下載

前一篇文章分享了如何線上合法收看《我們與惡的距離》，線上版本有 4K 的高解析畫質，若有這麼好的影音畫質我想很多人會想要在電視上看，自己買的影片自己該如何串流影音存到電腦呢？之前介紹過搭配 Chrome 瀏覽器的 Stream Recorder 工具就派上用場，當然也可以下載到 4K 高畫質的版本。不過前提是你有付費購買公視+的線上看，然後可以合法地播放影片，然後存下來的影片不得公開播放，基本上真的就只是私藏，或是想要投放到 4K 電視上有更好的影音享受，那麼這招就得好好學起來。

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△ 兩個步驟先確認，第一是已經合法購買線上看，第二是 Chrome 已經安裝 Stream Recorder，在播放《我們與惡的距離》的時候（要是播放中），請點選右上角的 Recorder 按鈕。（線上看走這裡：https://www.ptsplus.tv/season/f0c4b32b-a273-4363-97aa-1260de212437

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△ 之後會跳出一個新的分頁，基本上只要有打開就代表有偵測到影片，就會開始自動下載了！不過預設是低畫質 854 x 480 的影片，這時候請點選後放的 Low 來改變畫質。

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△ 之後調整解析度 Custom 選擇到最高畫質 3840 x 2160，也就是 4K 的影片畫質。

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△ 更改畫質後會開始自動下載串流影音，只是 4K 版本的檔案很大，單一集的大小就超過 8GB，下載需要花費一些時間，這就慢慢等吧！如果網路速度不快或是品質不好，那可能就會等非長久～

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△ 串流下載完成後會出現 Save 的綠色按鈕，點選 Save 後就會另存新檔，就看到加想要儲存到哪裡囉！千萬不要分享出去就對了！

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△ 10 集 4K 高畫質總共有 90.2 GB，電腦得騰出一點空間來放唷～

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△ 實際播放檢驗影片細節，解析度為 3840x2160p 的高畫質 4K 版本，準備要來去電視上慢慢欣賞囉！

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