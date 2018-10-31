DIGIPHOTO 數位相機雜誌免費看，攝影玩家不能錯過

2018-10-31 04:55:56 哇哇
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不同的雜誌有不同的族群，對攝影玩家來說 DIGIPHOTO 數位相機採購活用季刊是不能錯過的，記得以前我常常搭高鐵的時候，偶爾也會買本雜誌看，只是現在買實體雜誌的有多少人？線上或手機看雜誌真的很方便，而且價格還更是便宜一點，這次的活動頗佛心的，讓你免費看近四期最新的 DIGIPHOTO 雜誌，裡面有豐富的相機與攝影介紹，對喜好攝影的朋友們來說，一定會是相當喜愛的內容，限免期限 2018 年 1 0月 30 號～2018 年 11 月 11 日，趕快來取得免費雜誌吧！


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△ 這個活動要先從 LINE 開始，從加入好友的部分進入行動條碼。

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△ 請掃描以上圖片的條碼，有安裝 LINE 的手機也可以直接點選 https://line.me/R/ti/p/%40mmx9155h

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△ 這次的活動是由 T 客邦發起的，相信大家很熟悉這個 3C 媒體吧！好東西互相推薦一下，接著請加入好友。

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△ 加入好友之後就會收到好友見面禮，可以得到 DIGIPHOTO 雜誌的兌換碼。

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△ 這是與讀墨合作的活動，請從 https://readmoo.com/redeem 這裡進入後輸入剛剛所取得的兌換碼之後送出。

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△ 可以兌換的商品就是 DIGIPHOTO 雜誌 84-87 期，兌換之後選擇確定。

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△ 若尚未成為讀墨會員的話，填入 E-Mail 之後加入順便註冊，註冊之後到信箱去收信，之後更改密碼之後就可以登入了，註冊步驟就不詳細說明，基本上還頗簡單的。

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△ 接著就可以在線上看雜誌囉！雖然說一本電子雜誌的價格也才 139 元，但是我覺得內容無價，對攝影玩家來說都是非常棒的內容，對雜誌社來說也都是辛苦的結晶，我只能說免費看到就是賺到了！

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