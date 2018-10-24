Windows Update Blocker 1.1 停用系統自動更新功能，不要衝動啊～

2018-10-24 11:48:35 哇哇
停用系統自動更新 Windows Update Blocker

我知道很多人不喜歡系統自動更新，因為往往在重要時刻開機或關機時，就會陷入漫長的等待，那系統更新可以關閉嗎？Windows Update Blocker 這款工具可以讓你很輕鬆的停用系統更新，有時候停用是為了系統的穩定性，避免常常需要更新重開機，當過 MIS 的人可能就會了解，每當系統更新之後，所有在線主機都要排時間重開機是非常累人的事情。相對的，系統安全也很重要，微軟作業系統是最多人去挖漏洞的系統，必須保持最新更新才能避免漏洞的惡意攻擊，雖然這篇文章提供了停用更新的工具，但是其實是鼓勵大家要維持系統更新的習慣，你可以停用自動更新，但是你也要自己手動更新！


停用系統自動更新 Windows Update Blocker 停用系統自動更新 Windows Update Blocker
工具使用很簡單，透過右下角許單功能可以找到大家所熟悉的繁體中文語系，使用上就只有「啟用服務」與「禁用服務」兩個功能，禁用服務還有保護服務設定的選項，之後點選立即應用就完成囉！

https://www.sordum.org/9470/windows-update-blocker-v1-1/

免安裝版：
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