對於非使用吃到飽費率的人來說，每一分流量都非常寶貴，流量絕對是要花在刀口上，這時管理流量使用的 App 就出現了，今天就是要跟大家分享一款 Google 自家出的流量管理 App「Datally」，除了可以管理流量外，還可以尋找附近的免費 Wi-Fi，整合了省流量的延伸應用，可以找到附近的免費 Wi-Fi 的確也是省流量的方式之一啦，希望這款 App 可以讓我們再節省流量之於，也可以減少滑手機的時間，好處是除了省錢以外，還可以多多陪伴身邊的人喔！一起來看看有哪些實用功能吧！
△ 權限開啟後，就可以點擊上圖的 Set up Data Server 來開始監控並管理流量，利用 VPN 來限制並監控行動網路使用量，這邊值得注意的是，Datally 非常聰明，若連到 Wi-Fi 時，它不會監控你的流量，因為它被設計用來監控 4G 行動網路的流量。
△ 啟動後各種 App 所消耗的流量，都會精準的被 Datally 給記錄下來，會有像是 Facebook 訊息一樣的小泡泡在螢幕一旁，彷彿在提醒著我們：「嘿，注意喔，你已經在這個 App 消耗了 XX 流量」，這種提醒的方式，真的是非常有效呢，至少在心理層面有種被施壓的感覺，對於減少流量消耗應該非常有幫助。
這邊 Datally 也會列出消耗流量的排名，若真的有心降低自己的消耗的流量，可以針對這個清單多下點功夫~
△ 接下來是非常細節的功能，像是設定就寢時間，時間一到就限制 App 使用行動網路，換句話說就是限制使用 App，有點像是自己逼自己放下手機的意味。另外緊急流量選項，可以替自己在流量用光前，保留一些非常時刻非得要使用流量時使用。
△ 再來也是非常實用的功能，平均分配每一天的流量使用量，甚至 Datally 還會列出流量使用非常低的 App，還支援一鍵解除安裝。
△ 最後也是非常實用的功能，搜尋附近的免費 Wi-Fi，讓我們在外出需要上網時，也能有免費的 Wi-Fi 使用，還不用消耗的有限的行動網路流量。
下載：Datally：節省流量和管理 WLAN 的 Google 應用（Google Play下載）
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