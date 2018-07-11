2019 連假攻略，怎麼請假最划算？該如何連休 9 天？Google 日曆下載

2018-07-11 10:42:27 9M87
108年放假行事曆

雖然現在還是 2018 年中，但是年底一眨眼就快到了，也就是離跨年的元旦假期不遠了～這時候就可以好好規劃一下明年 2019 的假期，善用特休、補休或事假，有機會比別人多放幾天，最高可達 9 天！ 所以說，明年的假期該如何安排？小編都幫你整理好囉～善用假期，把時間留給自己，不少人選擇旅遊，而 2019 年的假期動不動就 4 天起跳，除了國內旅遊，日本、韓國、東南亞都是熱門選擇。若平時功德積得夠深（加班），累計的時數換成補休；或著在公司蹲夠久，等級到了可以請特休，就可以自動延長連假，最高達 9 天！這時候就可以安排前往歐美國家旅遊，體驗一下濃厚的異國風情，就算不是深度旅遊，走馬看花，打卡炫耀也是很過癮～會讓人覺「天阿！你怎麼這麼會玩～」，這時候別急著回覆旅遊心得，只要告訴朋友「早一點將連假規劃好，你也可以來呦！」就可以顯得你是一個做事有條有理、凡事提早規劃的人生勝利組。


2019 連假明細
國定假日 連假日期 連假天數 請假天數 請假日期 備註
元旦 12/29 (六)～1/1 (二) 4 請 3 休 9 1/2~1/4 12/22 補班補課
春節 2/6 (六)～2/10 (日) 9 連休 9   1/19 補班補課
228 紀念日 2/28 (四)～3/3 (日) 4 請 3 休 8 2/25~2/27 2/23 補班補課
兒童、清明節 4/4 (四)～4/7 (日) 4 請 3 休 9 4/1~4/3  
勞動節 5/1 (三) 1 請 2 休 5 4/29~4/30  
端午節 6/7 (五)~6/9 (日) 3 請 4 休 9 6/3~6/6  
中秋節 9/13 (五)~9/15 (日) 3 請 4 休 9 9/9~9/12  
雙十國慶 10/10 (四)~10/13 (日) 4 請 3 休 8 10/7~10/9 10/5 補班補課


若連假沒有打算走旅遊路線，來個「 Staycation 」也是不錯的選擇，這裡來跟大家說明一下這個英文單字，Staycation 的意思是「居家度假」，就是放假時宅在家，或是在家裡附近走走而已，聰明的你應該看得出來是 stay 和 vacation 二字的結合吧？宅家也是有很多事可以做，例如一成不變的居家風格就可以花點心思改變一下；跟家人逛逛附近的大賣場；甚至什麼都不做，在家廢到底～總之做一些放鬆的事情找回自己，讓人生不再只有別人賦予你的使命而已。

9m87 手癢替大家整理了 Google 行事曆，你可以將這份行事曆匯入到你自己的 Google 行事曆，提醒自己要提早請假，才能順利開啟自動連假模式～

一鍵匯入 2019 國定假日行事曆

使用 Google 行事曆（電腦）的朋友，請用網頁瀏覽器開啟：點我

201
△ 使用 iOS 內建行事曆 APP 的朋友，請用網頁瀏覽器開啟：點我

201
△ 使用 Android 內建行事曆 APP 的朋友這邊請，請用網頁瀏覽器開啟：點我

2019 國定假日行事曆

2019 連假攻略

每每這種連假攻略公開的時候，網路上就會出現「這麼不想工作，乾脆辭職，每天在家放假，不是最爽嗎？」等等這類話語，表示對於「鑽研如何不上班、上課」這個舉動嗤之以鼻。可是對於那些平日安份守己、朝九晚六的高壓工作族群來說，放連假可是人生中的重大事件啊！！！我相信那些把青春埋在書堆裡以及將大把光陰奉獻給公司的人，平時的努力為的就是要在放假時好好犒賞自己啊！而且，好的安排、適當休息會讓你對新的一年更有幹勁！打給共丟Ｍ丟阿！？

最新資訊請訂閱粉絲團：

更多資訊請參考：
開箱推薦 POIEMA 免耗材空氣清淨機
虛擬主機推薦|台灣 VPS 推薦

2019 連假攻略，怎麼請假最划算？該如何連休 9 天？Google 日曆下載 相關文章

訪客留言

2019 連假攻略，怎麼請假最划算？該如何連休 9 天？Google 日曆下載 參考資料

【 2018請假攻略 】超完美行事曆登場！機票、飯店請訂好訂滿！
【2019連假日期】照著畫休連9假期就到手！2019 請假攻略出爐 KLOOK客路, 2018-06-22 網友最愛台灣最有特色的5間渡假村推薦，待在飯店也能玩一整天 ...
【2018行事曆】107年端午節、中秋節連假請假攻略，吃喝玩樂最後衝刺！ @ 波比看世界 :: 痞客邦 ::
2018年行事曆 (民國107年行事曆)，轉眼間已經要邁向下半年度了。根據行政院人事行政局公布的連假，2018年目前還有端午節 (3天)、中秋節 (3天)、國慶日 (1天)、2019元旦 (4天 ...
2018年工作行事曆， 加班與放假怎麼算？ - Yahoo奇摩新聞
2.明年農曆春節假期 加班者，應加倍發給工資 2018年農曆春節連續假期從2月15日週四～2月20日週二，也就是從除夕開始，一直休到大年初五。這是由於正月初二及初三的國定假日適逢週六及週日的例假與休息日，初四及初五雖非國定假日，但因為 ...
108年(2019)人事行政局行事曆，含國定假日、連續假日請假攻略！2019年行政機關辦公行事曆.. @ 生活情報讚Blog ...
2018全民瘋世足 一日球迷怎能沒有懶人包 ！大份量火鍋 攻擊你的肉感神經 大口吃肉好過癮 南韓妹都這樣瘦！臀部按摩細美腿Get ... 108年2019行事曆、連假、國定假日 持續更新中… 107(2018)年政府機關連假一覽、請假攻略.. 【(國定假日、連續假日)紀念日 ...
2018連假攻略行事曆！115天休假日 6大連休，聰明請假旅行去！-欣旅遊BonVoyage-欣傳媒旅遊頻道
等不及要知道明年的連假了嗎？行政院在今日（6月5日）終於公布2018連假行事曆囉！快來計畫明年的旅行吧～依規定，若無特殊情況，放假之紀念日及節日遇到星期二、四將一律調整放假，並依規定於前一週之星期六補上班，因此明年3天以上的連續假期 ...
【民國108年-2019行事曆】請假攻略，及早制定 2019旅行計畫，不要錯過櫻花季與楓葉季
最新108年度政府行政機關辦公日曆表 桃紅色 為放假日，其餘為上班日；灰色部分可自行休假，湊成長天數的連續假期 2019行事曆108年如何請假變連假攻略 中華民國2019年元旦(4日)：2018/12/29(六) ~ 2019/1/1(二)
【2019行事曆】108年過年春節、寒暑假、中秋節、農民曆請假攻略大彙整！ @ 波比看世界 :: 痞客邦 ::
2019年行事曆 (民國108年行事曆)，行政院人事行政局已經於7/2日 公布囉！2019年過年春節、清明節、寒暑假、中秋節等連續假期有哪些吧，想必大家已經迫不及待了吧～ 2019年預計將有 7 大連假，元旦 (4天)、農曆過年 (9天)、228紀念日 (4天)、清明節連假 (4天)、
2019年民國108年台灣行事曆，農曆過年時間清明假期等七大連假旅遊行程規劃，寒暑假時間預測 - 寶寶溫旅行 ...
因為要提前安排2019年(民國108年)的旅遊行程，根據人事行政局公布的規定排出了2019年農曆春節年假及連假相關資訊，共有九天農曆年假及七大連續假期，做成圖表給大家參考
2019年民國108年台灣日本行事曆，日本法定假期10大連假、台灣7大連假旅遊行程規劃，寒暑假時間預測 - 福寶媽 ...
日本懶人包 親子友善Vessel Hotel 親子友善Richmond Hotel 日本亞馬遜直送台灣免8% ... 2019年/民國108年台灣日本行事曆，日本法定假期10大連假、台灣7 大連假旅遊行程規劃，寒暑假時間預測 ...
2018年工作行事曆， 加班與放假怎麼算？ - 頭痛問題看過來 - 專欄 - Cheers快樂工作人雜誌
2018年行事曆出爐後，不少媒體報導2018年的放假天數是115天，在這裡特別說明，115天指的是公務員的放假日，其實勞工的例假、休息日加國定假日一共116 ...