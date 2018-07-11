雖然現在還是 2018 年中，但是年底一眨眼就快到了，也就是離跨年的元旦假期不遠了～這時候就可以好好規劃一下明年 2019 的假期，善用特休、補休或事假，有機會比別人多放幾天，最高可達 9 天！ 所以說，明年的假期該如何安排？小編都幫你整理好囉～善用假期，把時間留給自己，不少人選擇旅遊，而 2019 年的假期動不動就 4 天起跳，除了國內旅遊，日本、韓國、東南亞都是熱門選擇。若平時功德積得夠深（加班），累計的時數換成補休；或著在公司蹲夠久，等級到了可以請特休，就可以自動延長連假，最高達 9 天！這時候就可以安排前往歐美國家旅遊，體驗一下濃厚的異國風情，就算不是深度旅遊，走馬看花，打卡炫耀也是很過癮～會讓人覺「天阿！你怎麼這麼會玩～」，這時候別急著回覆旅遊心得，只要告訴朋友「早一點將連假規劃好，你也可以來呦！」就可以顯得你是一個做事有條有理、凡事提早規劃的人生勝利組。
2019 連假明細
|國定假日
|連假日期
|連假天數
|請假天數
|請假日期
|備註
|元旦
|12/29 (六)～1/1 (二)
|4
|請 3 休 9
|1/2~1/4
|12/22 補班補課
|春節
|2/6 (六)～2/10 (日)
|9
|連休 9
|1/19 補班補課
|228 紀念日
|2/28 (四)～3/3 (日)
|4
|請 3 休 8
|2/25~2/27
|2/23 補班補課
|兒童、清明節
|4/4 (四)～4/7 (日)
|4
|請 3 休 9
|4/1~4/3
|勞動節
|5/1 (三)
|1
|請 2 休 5
|4/29~4/30
|端午節
|6/7 (五)~6/9 (日)
|3
|請 4 休 9
|6/3~6/6
|中秋節
|9/13 (五)~9/15 (日)
|3
|請 4 休 9
|9/9~9/12
|雙十國慶
|10/10 (四)~10/13 (日)
|4
|請 3 休 8
|10/7~10/9
|10/5 補班補課
若連假沒有打算走旅遊路線，來個「 Staycation 」也是不錯的選擇，這裡來跟大家說明一下這個英文單字，Staycation 的意思是「居家度假」，就是放假時宅在家，或是在家裡附近走走而已，聰明的你應該看得出來是 stay 和 vacation 二字的結合吧？宅家也是有很多事可以做，例如一成不變的居家風格就可以花點心思改變一下；跟家人逛逛附近的大賣場；甚至什麼都不做，在家廢到底～總之做一些放鬆的事情找回自己，讓人生不再只有別人賦予你的使命而已。
9m87 手癢替大家整理了 Google 行事曆，你可以將這份行事曆匯入到你自己的 Google 行事曆，提醒自己要提早請假，才能順利開啟自動連假模式～
一鍵匯入 2019 國定假日行事曆
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2019 國定假日行事曆
每每這種連假攻略公開的時候，網路上就會出現「這麼不想工作，乾脆辭職，每天在家放假，不是最爽嗎？」等等這類話語，表示對於「鑽研如何不上班、上課」這個舉動嗤之以鼻。可是對於那些平日安份守己、朝九晚六的高壓工作族群來說，放連假可是人生中的重大事件啊！！！我相信那些把青春埋在書堆裡以及將大把光陰奉獻給公司的人，平時的努力為的就是要在放假時好好犒賞自己啊！而且，好的安排、適當休息會讓你對新的一年更有幹勁！打給共丟Ｍ丟阿！？
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