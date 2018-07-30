開箱 Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器，直立手持二合一，五重過濾 UV 殺菌，居家清潔好 EASY！

2018-07-30 12:09:07 吠吠
Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

不知道大家使用吸塵器的時候，最怕遇到什麼問題？吸力不夠？死角太多？機身笨重？蓄電不足？以上都是令人困擾的問題，但我自己最怕的，就是『打開集塵器的那一瞬間』！這次開箱的 Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器，可以解決我這個困擾！以往每次都要做好心理準備才有勇氣按下集塵盒開關...，但不管再怎麼小心翼翼，集塵器『啪』一聲打開的瞬間，感覺剛剛才收集好的粉塵們，又相揪一起噴出來了...！而且還是漫天狂舞那種...，尬的！真的很可怕！用久了之後，灰塵也會卡在集塵盒的各個角落難以清理。乾乾的灰塵就是有這個問題，所以有些人會選擇有集塵袋的吸塵器，不過耗材又成了另一個傷腦筋的問題，因此，水過濾這項功能，絕對有它的優勢之處，立刻來看看開箱吧！


Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器
一看到惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器的時候，就覺得好像遇到知音！『天啊它懂我！』的這種感覺！因為『水過濾』的功能，完全就是針對我最在意的那個灰塵亂舞的恐怖景象而設計！收集起來的灰塵髒污，全都會進到集塵水箱，打掃過後，只需要把髒兮兮的水倒掉即可，一整個好貼心有沒有！

除了水過濾功能，惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器一共有五重過濾系統！這台無線手持直立式二合一的機種，還有集塵水箱的 UV 殺菌、360 度防溢的功能，機身還可以獨自站立不傾倒，相當的強大啊！

惠而浦這個品牌大家都不陌生，強烈的美式風格：功能強大、操控簡單，是惠而浦最令人滿意的地方！我們家的洗脫烘就是惠而浦的，真的就是簡單好用又耐操！哈哈！

來看看惠而浦水過濾無線吸塵器的配件吧！

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

Turbo 電動滾刷、二合一傢俱隙縫吸頭、HEPA 濾杯組、活性碳濾網、量杯過濾器組件、直立式底座、電源供應器。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

看起來東西很多，不過組裝非常簡單！不用看說明書，五分鐘內也能搞定。

接著，分別來介紹機身每個部份的強大功能！

首先要看的當然就是集塵水箱，這是惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器最吸引我的部分！

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

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操作比想像中簡單很多，打開蓋子、取出集塵水箱，將水加到 MAX 的高度即可。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

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電源一啟動，集塵水箱的就會啵囉啵囉的跳動，所以不能在裡面加一些會起泡的液體喔！

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

集塵水箱是 360 度防溢漏設計，即使整台吸塵器平放在地板上，也不用擔心水會溢出來。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

集塵水箱後面還有 UV 殺菌光。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

每次吸地完，先將集塵水箱清理完畢，在吸塵器充電狀態時，UV 殺菌光會自動啟動 254nmUVC 紫外線，就可以消滅水箱內 99.9% 的細菌和微生物，避免滋生異味。

這個水過濾的功能真的是面面俱到！

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

直立使用時，手握的部分有兩個按鈕，上方是電源鍵，第二顆是兩段速吸力調整的按鈕，強力模式聲音會稍微大一點，我在使用上覺得標準模式就很夠力囉！

刷頭的轉動角度很大，操作起來很順手，不會太費力。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

更厲害的是刷頭的前端有三顆LED地板照明燈，在清潔櫥櫃或是沙發底下，都可以幫助使用者看得更清楚。

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Turbo 電動滾刷可拆下清洗，這一點也非常非常重要！不然用久了真的會卡灰塵、卡頭髮卡的亂七八糟難以處理。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

再來看看居家必備、機動性超高的手持吸塵器。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

電源鍵就在大拇指順手可以按到的地方，很方便，重量還ok，單手操作時並不會覺得很吃力。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

手持吸塵器內部是醫療級 HEPA13 濾網，過濾效果高達 99.95%，外層還搭配一個尼龍濾網，用來過濾較大的灰塵。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

裝上隙縫吸頭，就可以拿著到處吸吸吸囉！

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

手持吸塵器的方便性，現在也是深受大家喜愛，VCS3002 手持主機搭配的是二合一傢俱隙縫吸頭，不花俏，但很實用，桌几、櫥櫃、門框...靠牆邊的地方，最容易卡灰塵，隙縫吸頭輕輕一掃，馬上清潔溜溜，完全不怕揚塵。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

手持最大的好處就是可以拿去清潔車子，小孩每天都在車上邊吃邊掉屑，長期累積下來，汽座一搬開真的會嚇死！還有門邊的小盒子也是，老是被小孩丟一堆食物進去到底為什麼...？小巧的隙縫吸頭此時此刻就能幫上大忙，好好整理一番，不然每次載小孩去上學，老師開門帶小孩下車的時候我們都好害羞！哈哈！

每個部分都解說完畢，再來總複習一次惠而浦VCS3002水過濾無線吸塵器的五重過濾系統是怎麼運作的吧！

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

髒污灰塵進到吸塵器的第一道防線，就是專利水過濾集塵科技，灰塵微粒一進到水裡，就能防止被再度排出，電源一啟動，就可以看到集塵水箱的水啵囉啵囉的跳動，但有 360 度防溢設計，完全不用擔心水溢出，而且把 < 0.3pm 的懸浮微粒收集在水箱裡，還可以防止粉塵阻塞濾網，就能保持吸力不減。

第二道防線，是集塵水箱上方的活性碳濾網，不只過濾，還可以去除水箱異味，淨味除臭。

第三、四道防線是手持主機內部的尼龍濾網和醫療級 HEPA13 濾網，尼龍濾網可以過濾較大的灰塵，醫療級 HEPA13 濾網過濾塵螨及懸浮微粒汙染物的效果高達99.95%，而且集塵水箱可以水洗，減少耗材的產生，省錢又能做環保。

第五道防線是出風前的海綿濾網，可以保護馬達電池，更可以防止細小灰塵再次排出，就不會一邊打掃一邊打噴嚏了！

五重過濾系統可以過濾 < 0.3pm 的微粒，大部分的髒污也都被收集到集塵水箱中，集塵水箱後方的 UV 殺菌光在充電時，會自動啟動 254nmUVC 紫外線，可以消滅水箱內 99.9% 的細菌和微生物，避免滋生異味。

對於我們這種家裡有小孩、而且超會掉食物碎屑的家庭來說，真的是超貼心的功能！之前我都不太敢用吸塵器吸地板上的食物，有些集塵盒不太容易完全清潔乾淨，光想到食物殘渣會在吸塵器裡面發臭就覺得好可怕，久了就真的會有異味跑出來，惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器輕鬆解決這個問題。

每次充電自動啟動 UV 殺菌功能為 45 分鐘，如果暫時不需要，也能手動關閉。

來看看試用惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器的成果吧！

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

打開集塵水箱的時候真的很期待ㄟ！一打開，果然沒有灰塵噴出來，好感動啊！灰塵髒污都在水裡了！底部還有許多沉澱物。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

只要把髒水倒掉，再把集塵水箱沖洗乾淨即可，使用後還是可以保持得很乾淨。

再來看看手持主機內部的濾網。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

大塊髒污灰塵、或是細小的垃圾，都在外層集塵盒，而更細小的黑黑的粉塵都卡在濾網一格一格中間，打開時沒有飛散開來。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

尼龍濾網和醫療級HEPA13濾網一樣也是水洗乾淨、晾乾再放回吸塵器內即可，輕輕鬆鬆、簡簡單單。

雖然有如此強大的過濾系統和UV殺菌功能，但還是建議每次打掃完就隨手把濾網和集塵水箱清理乾淨喔！保持乾淨一定要從小地方做起的啊！

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

無線吸塵器大家最關心的一定還有蓄電的問題，惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器是搭配高效能 2000mAh 鋰電池，充電四小時，在標準模式下，可使用 50分 鐘，提供足夠的打掃時間。

介紹完各個部份的強大功能，趕快來看看如何組裝。

真的是超簡單的不騙人！實際組裝大概只花了兩分鐘，有一分鐘還是去拿螺絲起子，噗噗！

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

第一步是先把直立握把連接集塵水箱的螺絲鎖上。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

再把吸頭裝到主機末端，『喀嚓』一聲就是裝好了。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

再將手持吸塵器組裝於主機槽內，一樣是聽到『喀嚓』一聲表示裝好。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

非常輕便的直立式底座，就只有一個架子框框而已。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

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底座完全不需要再另外上鎖固定於地面或牆面，吸塵器放上去真的站得很穩！

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手持吸塵器的隙縫吸頭還有專屬的掛置處，完全不用擔心另外收會收到找不到。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器

還有一組隔塵器+量杯，注水入集塵水箱時使用的，這可以收納在直立式底座的後方插槽。

雖然吸頭和量杯組的收納不是重點功能，但對我們這種很會弄丟東西的人來說，很加分。

Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器的功能真的是都很貼心，組裝、操作、清潔、收納都簡單，完全不傷腦！五重過濾系統不讓灰塵髒污有機會再次飛出來讓人打噴嚏！直立式和手持二合一，直立式在一般打掃的時候不用彎腰駝背、增加打掃時的耐性！哈哈！而手持的超高機動性又可以讓打掃無死角，居家、車子都能輕鬆整理！甚至像我們偶爾才回台北一次，也會帶著手持吸塵器回去打掃房間呢！

以上惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器的實際使用心得，提供給大家參考囉！

官網連結 http://www.whirlpool.com.tw/
產品連結 http://www.whirlpool.com.tw/Product/VCS3002
購買連結 https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=5538498

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