不知道大家使用吸塵器的時候，最怕遇到什麼問題？吸力不夠？死角太多？機身笨重？蓄電不足？以上都是令人困擾的問題，但我自己最怕的，就是『打開集塵器的那一瞬間』！這次開箱的 Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器，可以解決我這個困擾！以往每次都要做好心理準備才有勇氣按下集塵盒開關...，但不管再怎麼小心翼翼，集塵器『啪』一聲打開的瞬間，感覺剛剛才收集好的粉塵們，又相揪一起噴出來了...！而且還是漫天狂舞那種...，尬的！真的很可怕！用久了之後，灰塵也會卡在集塵盒的各個角落難以清理。乾乾的灰塵就是有這個問題，所以有些人會選擇有集塵袋的吸塵器，不過耗材又成了另一個傷腦筋的問題，因此，水過濾這項功能，絕對有它的優勢之處，立刻來看看開箱吧！
除了水過濾功能，惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器一共有五重過濾系統！這台無線手持直立式二合一的機種，還有集塵水箱的 UV 殺菌、360 度防溢的功能，機身還可以獨自站立不傾倒，相當的強大啊！
惠而浦這個品牌大家都不陌生，強烈的美式風格：功能強大、操控簡單，是惠而浦最令人滿意的地方！我們家的洗脫烘就是惠而浦的，真的就是簡單好用又耐操！哈哈！
來看看惠而浦水過濾無線吸塵器的配件吧！
Turbo 電動滾刷、二合一傢俱隙縫吸頭、HEPA 濾杯組、活性碳濾網、量杯過濾器組件、直立式底座、電源供應器。
看起來東西很多，不過組裝非常簡單！不用看說明書，五分鐘內也能搞定。
接著，分別來介紹機身每個部份的強大功能！
首先要看的當然就是集塵水箱，這是惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器最吸引我的部分！
操作比想像中簡單很多，打開蓋子、取出集塵水箱，將水加到 MAX 的高度即可。
電源一啟動，集塵水箱的就會啵囉啵囉的跳動，所以不能在裡面加一些會起泡的液體喔！
集塵水箱是 360 度防溢漏設計，即使整台吸塵器平放在地板上，也不用擔心水會溢出來。
集塵水箱後面還有 UV 殺菌光。
每次吸地完，先將集塵水箱清理完畢，在吸塵器充電狀態時，UV 殺菌光會自動啟動 254nmUVC 紫外線，就可以消滅水箱內 99.9% 的細菌和微生物，避免滋生異味。
這個水過濾的功能真的是面面俱到！
直立使用時，手握的部分有兩個按鈕，上方是電源鍵，第二顆是兩段速吸力調整的按鈕，強力模式聲音會稍微大一點，我在使用上覺得標準模式就很夠力囉！
刷頭的轉動角度很大，操作起來很順手，不會太費力。
更厲害的是刷頭的前端有三顆LED地板照明燈，在清潔櫥櫃或是沙發底下，都可以幫助使用者看得更清楚。
Turbo 電動滾刷可拆下清洗，這一點也非常非常重要！不然用久了真的會卡灰塵、卡頭髮卡的亂七八糟難以處理。
再來看看居家必備、機動性超高的手持吸塵器。
電源鍵就在大拇指順手可以按到的地方，很方便，重量還ok，單手操作時並不會覺得很吃力。
手持吸塵器內部是醫療級 HEPA13 濾網，過濾效果高達 99.95%，外層還搭配一個尼龍濾網，用來過濾較大的灰塵。
裝上隙縫吸頭，就可以拿著到處吸吸吸囉！
手持吸塵器的方便性，現在也是深受大家喜愛，VCS3002 手持主機搭配的是二合一傢俱隙縫吸頭，不花俏，但很實用，桌几、櫥櫃、門框...靠牆邊的地方，最容易卡灰塵，隙縫吸頭輕輕一掃，馬上清潔溜溜，完全不怕揚塵。
手持最大的好處就是可以拿去清潔車子，小孩每天都在車上邊吃邊掉屑，長期累積下來，汽座一搬開真的會嚇死！還有門邊的小盒子也是，老是被小孩丟一堆食物進去到底為什麼...？小巧的隙縫吸頭此時此刻就能幫上大忙，好好整理一番，不然每次載小孩去上學，老師開門帶小孩下車的時候我們都好害羞！哈哈！
每個部分都解說完畢，再來總複習一次惠而浦VCS3002水過濾無線吸塵器的五重過濾系統是怎麼運作的吧！
髒污灰塵進到吸塵器的第一道防線，就是專利水過濾集塵科技，灰塵微粒一進到水裡，就能防止被再度排出，電源一啟動，就可以看到集塵水箱的水啵囉啵囉的跳動，但有 360 度防溢設計，完全不用擔心水溢出，而且把 < 0.3pm 的懸浮微粒收集在水箱裡，還可以防止粉塵阻塞濾網，就能保持吸力不減。
第二道防線，是集塵水箱上方的活性碳濾網，不只過濾，還可以去除水箱異味，淨味除臭。
第三、四道防線是手持主機內部的尼龍濾網和醫療級 HEPA13 濾網，尼龍濾網可以過濾較大的灰塵，醫療級 HEPA13 濾網過濾塵螨及懸浮微粒汙染物的效果高達99.95%，而且集塵水箱可以水洗，減少耗材的產生，省錢又能做環保。
第五道防線是出風前的海綿濾網，可以保護馬達電池，更可以防止細小灰塵再次排出，就不會一邊打掃一邊打噴嚏了！
五重過濾系統可以過濾 < 0.3pm 的微粒，大部分的髒污也都被收集到集塵水箱中，集塵水箱後方的 UV 殺菌光在充電時，會自動啟動 254nmUVC 紫外線，可以消滅水箱內 99.9% 的細菌和微生物，避免滋生異味。
對於我們這種家裡有小孩、而且超會掉食物碎屑的家庭來說，真的是超貼心的功能！之前我都不太敢用吸塵器吸地板上的食物，有些集塵盒不太容易完全清潔乾淨，光想到食物殘渣會在吸塵器裡面發臭就覺得好可怕，久了就真的會有異味跑出來，惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器輕鬆解決這個問題。
每次充電自動啟動 UV 殺菌功能為 45 分鐘，如果暫時不需要，也能手動關閉。
來看看試用惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器的成果吧！
打開集塵水箱的時候真的很期待ㄟ！一打開，果然沒有灰塵噴出來，好感動啊！灰塵髒污都在水裡了！底部還有許多沉澱物。
只要把髒水倒掉，再把集塵水箱沖洗乾淨即可，使用後還是可以保持得很乾淨。
再來看看手持主機內部的濾網。
大塊髒污灰塵、或是細小的垃圾，都在外層集塵盒，而更細小的黑黑的粉塵都卡在濾網一格一格中間，打開時沒有飛散開來。
尼龍濾網和醫療級HEPA13濾網一樣也是水洗乾淨、晾乾再放回吸塵器內即可，輕輕鬆鬆、簡簡單單。
雖然有如此強大的過濾系統和UV殺菌功能，但還是建議每次打掃完就隨手把濾網和集塵水箱清理乾淨喔！保持乾淨一定要從小地方做起的啊！
無線吸塵器大家最關心的一定還有蓄電的問題，惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器是搭配高效能 2000mAh 鋰電池，充電四小時，在標準模式下，可使用 50分 鐘，提供足夠的打掃時間。
介紹完各個部份的強大功能，趕快來看看如何組裝。
真的是超簡單的不騙人！實際組裝大概只花了兩分鐘，有一分鐘還是去拿螺絲起子，噗噗！
第一步是先把直立握把連接集塵水箱的螺絲鎖上。
再把吸頭裝到主機末端，『喀嚓』一聲就是裝好了。
再將手持吸塵器組裝於主機槽內，一樣是聽到『喀嚓』一聲表示裝好。
非常輕便的直立式底座，就只有一個架子框框而已。
底座完全不需要再另外上鎖固定於地面或牆面，吸塵器放上去真的站得很穩！
手持吸塵器的隙縫吸頭還有專屬的掛置處，完全不用擔心另外收會收到找不到。
還有一組隔塵器+量杯，注水入集塵水箱時使用的，這可以收納在直立式底座的後方插槽。
雖然吸頭和量杯組的收納不是重點功能，但對我們這種很會弄丟東西的人來說，很加分。
Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器的功能真的是都很貼心，組裝、操作、清潔、收納都簡單，完全不傷腦！五重過濾系統不讓灰塵髒污有機會再次飛出來讓人打噴嚏！直立式和手持二合一，直立式在一般打掃的時候不用彎腰駝背、增加打掃時的耐性！哈哈！而手持的超高機動性又可以讓打掃無死角，居家、車子都能輕鬆整理！甚至像我們偶爾才回台北一次，也會帶著手持吸塵器回去打掃房間呢！
以上惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器的實際使用心得，提供給大家參考囉！
官網連結 http://www.whirlpool.com.tw/
產品連結 http://www.whirlpool.com.tw/Product/VCS3002
購買連結 https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=5538498
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