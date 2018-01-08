開車的朋友在車上一定會有車用 USB 充電器，因為開車時手機剛好可以補充電力，或是搭配導航使用都是非常需求電力的！這次開箱的是華碩 28W USB 車用快速充電器，有別於雙 USB 的車充是因為多了一個 USB Type-C 15W 的快速充電，像是 iPhone X 的快充就是 USB Type-C to Lightning 的連接線，就可以拿到車上使用，對於快速充電加分不少，簡單帶大家看個開箱吧！！！
一共兩個 USB，分別是 USB Type-A 與 USB Type-C，兩個 USB 都支援快充，最高輸出功率 28W，獨特的電路設計，可以自動平衡兩個 USB 的輸出功率。Android 最高支援到 9V2A 與 iPhone 8/X 最高支援到 5V3A 的快充性能。
外圈的藍色當通電後會發光，讓你在黑的車子當中也能輕易地尋找到 USB，也算是一個附加的貼心設計。
商品規格顏色：灰色
外形尺寸：79.15 * 25.8 *25.8毫米
重量：38克
輸入功率：DC 12-24V
輸出功率：
USB-A端口：3.6V〜6V / 3A; 6V〜9V / 2A; 9V〜12V / 1.5A（最大）
USB-C端口：5V / 3A（最大）
USB-A端口+ USB-C端口：28W
安全：
1.靜電放電保護
2.電磁干擾保護
3.過電壓保護
4.過電流保護
5.短路保護
6.溫度保護
溫度：0℃〜35℃下
注意：快速充電功能僅適用於檢測為兼容的設備。
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