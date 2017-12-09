小月曆生理期紀錄，沒下載別說你是暖男（iOS、Android）

2017-12-08 10:09:07 9M87
小月曆 App 月經 生理期 經期紀錄

小月曆是一款實用紀錄生理期的 APP，適合常常忘記經期的朋友，如果你認為只有女生才需要下載那就錯了，如果你想成為一個體貼的老公、男朋友，那這肯定是一定要安裝的 APP，小編最近看到蔡阿嘎拍的一部影片「懷孕沒那麼簡單」，經過測試各種容易懷孕的民俗偏方，最後還是沒懷孕，這不是題外話，因為這款 APP 除了可以記錄經期外，對於想懷孕的夫妻，也可以記錄排卵期、危險期，讓大家在對的日期受孕，大大提升懷孕的機率，祝大家做人成功，小缺點是如果 APP 裡面可以多個分享功能，情侶之間、夫妻之間能互相分享就更完美了～

小月曆經期紀錄 iOS 載點：點我
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小月曆 App 月經 生理期 經期紀錄
△ 進入後如果是第一次使用直接選「開始使用」就可以了，非第一次使用，換新手機的朋友也可以從備份回復，以 iCloud 或 Google 的帳號進行回覆。

月經 受孕日 排卵日 預測

△ 第一次使用需要輸入經期資料，這一定要依照實際情形輸入，不然就不準啦～

月經 生理期 經期提醒

△ 傳送提醒跟通知一律按允許，才會收到經期來臨前的通知。

生理期天數 懷孕機率 安全期 危險期 排卵日提醒

△ 輸入完資料之後就可以看到下次生理期的日子啦，點下方的日曆可以看到生理期的天數、懷孕機率、排卵日等。

受孕 暖男 經期 月經提醒

△ 月曆上小小的蛋就是排卵日，前後幾天就是懷孕率較高的危險期囉！

小月曆 App 月經 經期紀錄
時間軸 生理期 體溫 體重 同房 症狀 排卵 小月曆APP資訊
時間軸 生理期 體溫 體重 同房 症狀 排卵 小月曆APP資訊

△ 點擊報告的話會看到生理期的詳細資訊，包含時間軸、生理期、體溫、體重、同房、症狀、排卵等，這些資訊都是需要自己花時間輸入才看得到。

提醒經期 月經 衛生棉 吃藥提醒 避孕 胸部檢查

△ 提醒是很實用的功能，可以提醒生理期開始時間，這時候就可以提醒老婆、女友要記得帶衛生棉啦，此外還有輸入生理期、受孕期、排卵日、吃藥、胸部自檢提醒等。更多則是設定功能，關於帳號的其他設定都可以在這邊調整。

小月曆 App 月經 經期紀錄

△ 自己每天的身體狀態不用一一輸入，直接按右方的星星就可以記錄囉～

小月曆 App 月經 經期紀錄

△ 往下滑有一條狀態條，以圖表的方式可以快速看出排卵日及懷孕機率。

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