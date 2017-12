inkHunte iOS 載點:點我

inkHunte Android 載點:點我

inkHunter 是一款運用 AR 技術的 App ,內建豐富的刺青圖騰,可以預覽圖騰在自己身上的模樣,更強大的是還可以存取相簿的照片,點單的說可以把照片風格化、自己畫的刺青利用 AR 投影在身上,小缺點是跑內建刺青圖的時候跑得好慢~當大家拍照想要特殊一點的時候,不妨就使用這樣的 AR 的虛擬刺青功能,讓大家可以滿足刺青的特殊感,卻又不是真的刺青唷!

△ 打開 App 後首先出現的是數不清的刺青圖騰,找到喜歡的刺青圖點進去,按下紅色的 TRY 開始投影在自己身上。△ 點擊 TRY 之後,在身上要虛擬刺青的地方畫上正方形的笑臉圖樣。△ 接著把相機對著該部位就可以啦,拖移調整到適合的大小。△ 下方還有同一作者的其他刺青,可以點擊更換。△ 除了內建的刺青以外,點擊下方 My tattoos 可以建立個人化刺青,分為文字和照片。△ 從相簿挑選想做成刺青的照片,調整下方的對比到最適的值後按下方勾勾,馬上把相機對準手背,竟然就完成了,好強大!△ 文字本來以為只有英文可以,沒想到中文也 OK。△ 成果圖inkHunte iOS 載點: 點我 inkHunte Android 載點: 點我