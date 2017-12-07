inkHunter 是一款運用 AR 技術的 App，內建豐富的刺青圖騰，可以預覽圖騰在自己身上的模樣，更強大的是還可以存取相簿的照片，點單的說可以把照片風格化、自己畫的刺青利用 AR 投影在身上，小缺點是跑內建刺青圖的時候跑得好慢～當大家拍照想要特殊一點的時候，不妨就使用這樣的 AR 的虛擬刺青功能，讓大家可以滿足刺青的特殊感，卻又不是真的刺青唷！
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△ 點擊 TRY 之後，在身上要虛擬刺青的地方畫上正方形的笑臉圖樣。
△ 接著把相機對著該部位就可以啦，拖移調整到適合的大小。
△ 下方還有同一作者的其他刺青，可以點擊更換。
△ 除了內建的刺青以外，點擊下方 My tattoos 可以建立個人化刺青，分為文字和照片。
△ 從相簿挑選想做成刺青的照片，調整下方的對比到最適的值後按下方勾勾，馬上把相機對準手背，竟然就完成了，好強大！
△ 文字本來以為只有英文可以，沒想到中文也 OK。
△ 成果圖
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