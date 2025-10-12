圖檔合併程式 1.2.0 檔案偽裝圖片的小工具
圖檔合併程式 1.2.0.7z（MEDIAFIRE下載）
圖檔合併程式 1.2.0.7z（RAPIDGATOR下載）
圖檔合併程式 1.2.0.7z（GOOGLE下載）
圖檔合併程式 1.2.0.7z（1DRV下載）
圖檔合併程式 1.2.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：530 KB
軟體簡介： 您是否有時候想要傳送隱私檔案給朋友，除了將檔案加上密碼保護之外是否有其它保護機制？ 例如 是否可以把隱私檔案夾到圖片檔案當中，這樣當不知情的人即使不小心拿到這個隱私檔案時，看到的也只是圖片檔案而以。
這時我們來看看產生後的的偽裝檔，看起來跟原本的圖片沒什麼二樣，不過大小多了1KB(也就是剛附加上去的檔案)，這其實是偽裝成圖片的壓縮檔，我們往下來解開謎底吧。 我們利用壓縮軟體來開啟剛剛產生的偽裝圖檔，果然就可以看到壓縮檔的 ...
之前在這篇有提到把壓縮檔偽裝成圖片的疑問，結果有熱心的朋友 SBSHIU 及 Jinn 分別提供了利用命令列及圖檔合併程式的資訊解決了我的疑問。偽裝後的圖檔可以在瀏覽器裡正常顯示，使用者只需下載圖檔，把副檔名改回 .zip 後即可解壓。
2013年2月20日 - 將檔案加入圖片內偽裝~Hide In Picture檔案傳輸更安全 ... Hide In Picture是一款將檔案隱藏在圖片裡面的工具，軟體介面為英文，沒有 ... 就是大檔案切割成小檔案，偽裝後供人下載，然後有個小工具可以處理還原合併，相信應該有不 ...
2012年1月20日 - TrueIP 2.0 電腦系統列查看實體IP的小小工具 · XMedia Recode 3.2.9.0 專門設計 .... 【Jpg FileBinder】也是一套檔案偽裝的軟體，不過只能進行壓縮黨與JPG檔案的合併，輸出成偽裝的JPG檔案。使用上非常的簡單，三個欄位分別輸入原始圖片、需要被偽裝的壓縮檔案與輸出後的偽裝圖檔，「OK」之後就可以完成輸出。
200704051200將rar檔案合併隱藏到圖片的幾個工具及方法 ... 這時候我們先將檔案壓縮成zip 或rar 檔，再利用一個小工具－「夢的機器」，把壓縮檔偽裝成圖片，就 ... 在圖片上按滑鼠右鍵，選擇［開啟檔案］，然後選擇以解壓縮程式（WinRAR ... 檔案介紹, 可以將檔案藏在圖片尾端，而從外表看來還是一張普通的圖片，可藏的圖檔類形有: ...
圖檔合併程式 1.2.0V - 檔案偽裝圖片的小工具 :: 綠色工廠 Easylife Blog 1月 25, 2017 這個程式能將WINRAR壓縮檔藏入圖片中，只要把副檔名改回為rar就可以直接使用WINRAR ...
夢的機器也可作成把zip或rar壓縮檔藏到圖片裡面很多網站都有提供免費的網路空間 ... 檔案壓縮成zip 或rar 檔，再利用一個小工具－「夢的機器」，把壓縮檔偽裝成圖片， ... 必須將圖檔的副檔名改為正確的壓縮檔名才能使用壓縮軟體來解壓縮取得隱藏檔案。 ... 這是一套可以將任何檔案分割、合併、還原分割及還原合併的完整工具，是一 ...
圖片合併軟體。軟體 PhotoScape - 批量圖片切割、合併、創建圖片幻燈片的棒工具! PhotoScape 載載：阿榮福利牌免安裝~^^ 官網：http://www.p ...
2008年9月17日 - 這個程式能將WINRAR壓縮檔藏入圖片中，只要把副檔名改回為rar就可以直接使用WINRAR來解壓縮，這就能做到「圖在檔在、圖亡檔亡」的分享技巧 ...