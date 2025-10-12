把壓縮檔偽裝成圖片 - 0與1的邂逅 之前在這篇有提到把壓縮檔偽裝成圖片的疑問，結果有熱心的朋友 SBSHIU 及 Jinn 分別提供了利用命令列及圖檔合併程式的資訊解決了我的疑問。偽裝後的圖檔可以在瀏覽器裡正常顯示，使用者只需下載圖檔，把副檔名改回 .zip 後即可解壓。

將檔案加入圖片內偽裝~Hide In Picture檔案傳輸更安全:: 2013年2月20日 - 將檔案加入圖片內偽裝~Hide In Picture檔案傳輸更安全 ... Hide In Picture是一款將檔案隱藏在圖片裡面的工具，軟體介面為英文，沒有 ... 就是大檔案切割成小檔案，偽裝後供人下載，然後有個小工具可以處理還原合併，相信應該有不 ...

Jpg FileBinder - 壓縮檔案偽裝JPG圖檔: 2012年1月20日 - TrueIP 2.0 電腦系統列查看實體IP的小小工具 · XMedia Recode 3.2.9.0 專門設計 .... 【Jpg FileBinder】也是一套檔案偽裝的軟體，不過只能進行壓縮黨與JPG檔案的合併，輸出成偽裝的JPG檔案。使用上非常的簡單，三個欄位分別輸入原始圖片、需要被偽裝的壓縮檔案與輸出後的偽裝圖檔，「OK」之後就可以完成輸出。

將rar檔案合併隱藏到圖片的幾個工具及方法@ 我家也有米格魯之O型 ... 200704051200將rar檔案合併隱藏到圖片的幾個工具及方法 ... 這時候我們先將檔案壓縮成zip 或rar 檔，再利用一個小工具－「夢的機器」，把壓縮檔偽裝成圖片，就 ... 在圖片上按滑鼠右鍵，選擇［開啟檔案］，然後選擇以解壓縮程式（WinRAR ... 檔案介紹, 可以將檔案藏在圖片尾端，而從外表看來還是一張普通的圖片，可藏的圖檔類形有: ...

ikey監控工具程式|工具程式介紹17筆 圖檔合併程式 1.2.0V - 檔案偽裝圖片的小工具 :: 綠色工廠 Easylife Blog 1月 25, 2017 這個程式能將WINRAR壓縮檔藏入圖片中，只要把副檔名改回為rar就可以直接使用WINRAR ...