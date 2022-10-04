舊手機回收地點

家裡有閒置的舊手機嗎？別放在抽屜裡啦！環保署自 111 年 10/1~10/31 推出「回收廢手機抽新機」活動，獎品相當豐富，有 iPhone、iPhone 12、筆記型電腦等超夯獎品，抽中根本是用舊手機換新機，趕快清點一下家中老手機，回收起來抽 iPhone 14 的門票吧，以下為本次活動的詳細資訊：

回收廢手機抽新機

活動時間

手機回收時間：111 年 10 月 1 日起至 10 月 31 日止
登錄抽獎時間：111 年 11 月 13 日中午 12 點止

如何參加抽獎？

A. 至指定地點回收:

活動期間於指定回收點回收廢手機，並取得抽獎序號單或發票即可參與抽獎，1 張抽獎序號單或發票可獲得 1 次抽獎機會。

B. 登錄活動網站:

舊手機回收登錄網站

依抽獎序號單上 QRcode 掃碼或輸入活動網址進入活動網站，填寫抽獎序號及基本資料，始獲得抽獎資格。

C. 為確保資訊安全建議洽詢手機品牌業者或網站確認如何執行回復原廠設定。

手機恢復原廠設定教學

指定回收地點有哪些？

線上回收：

舊手機線上回收 PChome

線下回收：

舊手機線回收地點

舊手機線回收地點

  • 各縣(市)環保局
  • SAMSUNG
  • 台灣小米
  • ASUS
  • vivo
  • 華為
  • 中華電信
  • 台灣大哥大
  • 遠傳電信
  • 亞太電信
  • 統一超商
  • 全家便利商店

獎品有哪些？

獎項 名額
Acer Aspire Vero 筆記型電腦 ( AV15-51-53J9 ) 3 名
iPhone 14 128GB 2 名
Sansung Galaxy S22 2 名
iPhone 12 1 名
Ticket Xpress 即享券 ( 等值 2000 元 ) 2 名
全家便利商店禮券 ( 等值 1000 元 ) 2 名
Innergie C3 Duo 萬用充電無塑禮盒 10 名

抽獎方式
  • 日期：111 年 11 月 23 日
  • 地點：行政院環境保護署
  • 經公證人士或第三方見證下抽出中獎者，並同步於行政院環境保護署粉絲專頁公開直播抽獎。

得獎名單於抽獎日當日公布於行政院環境保護署臉書粉絲專頁，隔日公布於行政院環境保護署生活廢棄物質管理資訊系統及自行登錄抽獎網站查詢。

得獎名單公布後，主辦單位將以電子信箱或聯絡電話方式連繫得獎人辦理領獎手續。

資料來源：行政院環境保護署

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