真的沒想到這把年紀還會入坑寶可夢！一開始陪著小孩打 Pokémon Ga-Olé 的遊戲機，一個不小心自己也開始打了，研究怎麼打？研究如何看卡序？知道各種小訣竅等等，然後打五星卡來賣（賠）錢，總之 Pokémon Ga-Olé Legend 2 傳說二彈要上啦！這裡簡單紀錄一下，這彈的重點是合體寶可夢「奈克洛茲瑪」及「酋雷姆」居然，「奈克洛茲瑪」可以使用「究極爆發機會」變成「究極奈克洛茲瑪」？以及出現了之前合體的「闇黑酋雷姆」與「焰白酋雷姆」，擁有 Z 招式的幻之寶可夢「達克萊伊」，出現傳說寶可夢「拉帝歐斯」與「拉帝亞斯」，超級進化的「路卡利歐」，還首次亮相的四星卡「月亮伊布」與「太陽伊布」，Lucky 卡竟然有超級進化的「黑色噴火龍」與「拉普拉斯」，看來傳說二彈真的要有疫情共存了！！！目前上市時間還沒有確定唷！

傳說中的寶可夢「奈克洛茲瑪（黃昏之鬃）」「奈克洛茲瑪（拂曉之翼）」

在對戰中派出「奈克洛茲瑪（黃昏之鬃）」或「奈克洛茲瑪（拂曉之翼）」時，第一次攻擊將會發生「究極爆發機會！」，機會成功後，究會究極爆發成「究極奈克洛茲瑪」！寶可猛能量以極能力值都會大幅上升唷！

傳說中的寶可夢「闇黑酋雷姆」與「焰白酋雷姆」

寶可能量超過 4500，所有能力值都超過 100 的超強卡匣登場！「闇黑酋雷姆」的「攻擊數值」為 205；「焰白酋雷姆」的「特攻數值」為 205，況且還可以使用冰屬性的 Z 招式「激狂大地萬里冰」。

幻之寶可夢「達克萊伊」

五星幻之寶可夢「達克萊伊」可以使用 Z 招式「黑洞吞噬萬物滅」！效果強大無比，對付超能力、幽靈屬性寶可夢非常有利！

傳說的寶可夢「拉帝歐斯」「拉帝亞斯」

以五星特殊卡樣式卡匣在 Pokémon Ga-Olé 登場的寶可夢「拉帝歐斯」與「拉帝亞斯」！「拉帝歐斯」的招式為「潔淨光芒」；「拉帝亞斯」則是「薄霧球」！超能力屬性的招是對付格鬥、毒屬性的寶可夢可獲得效果絕佳的攻擊。

超級進化寶可夢「路卡利歐」

四星等級的寶可夢「路卡利歐」可以超級進化成「超級路卡利歐」，超級進化後能力值也會提高，是一張在戰鬥中相當活躍的卡匣唷！

Z 招式卡匣「快龍」

在傳說一彈的 Lucky 卡快龍就非常好用了，在傳說二彈也是四星可以使用龍屬性 Z 招式「究極巨龍震天地」，對付龍屬性寶可夢時，其威力十分強大唷！

四星卡「月亮伊布」

首次亮相的寶可夢「月亮伊布」招式為惡屬性的「出奇一擊」，對付超能力、幽靈屬性的寶可夢相當有利！

四星卡「太陽伊布」

同樣首次亮相的寶可夢「太陽伊布」招式為超能力屬性的「精神強念」，如果對手是格鬥、毒屬性的寶可夢究使用這張卡匣吧！

超級幸運的 Lucky 卡

通常 Lucky 卡是大家拿到都不想再拿的，不過這次卻出了一彈寶可夢最夯的超級進化黑色噴火龍！噴火龍可以進化成「超級噴火龍 X」使用威力強大的「爆炸烈焰」去燃燒一切，這張卡會讓目前最貴的一彈噴火龍瞬間沒有價值，因為這張 Lucky 卡是同一個角色，和一彈五星噴火龍無法一起使用唷！

另外一張「拉普拉斯」的攻擊招式為冰屬性的「冰凍光束」，對付草、地面、飛行、龍屬性的寶可夢十分有利，這張卡與第三彈的拉普拉斯是同一個角色，也是無法一起使用唷！

傳說二彈有哪些五星卡？



奈克洛茲瑪（黃昏之鬃）、奈克洛茲瑪（拂曉之翼）



焰白酋雷姆、闇黑酋雷姆！之前的合體卡大概都可以趕快脫手囉！



拉帝亞斯、拉帝歐斯



凱路迪歐、達克萊伊



爆肌蚊與費洛美螂，五星卡終於有格鬥和蟲屬性的了！

傳說二彈有哪些四星卡？



狙射樹梟、熾焰咆嘯虎



西施海壬、太陽伊布



月亮伊布、泥偶巨人



電擊魔獸、鴨嘴炎獸



快龍、魔岩怪



怪力、胡地



耿鬼、路卡利歐



基拉祈、謝米



謝米、比克提尼



凱路迪歐

傳說二彈有哪些三星卡？



狙射樹梟、熾焰咆嘯虎、西施海壬、太陽伊布



月亮伊布、嘟嘟利、泥偶巨人、電擊魔獸



鴨嘴炎獸、快龍、魔岩怪、怪力



胡地、耿鬼、路卡力歐

傳說二彈有哪些二星卡？



投羽梟、炎熱喵、花漾海獅、嘟嘟利



泥偶小人、電擊獸、鴨嘴火獸、哈克龍



地幔岩、豪力、勇基拉、鬼斯通



路卡力歐

傳說二彈有哪些一星卡？



木木梟、火斑喵、球球海獅、嘟嘟



電擊怪、鴨嘴寶寶、迷你龍、石丸子



腕力、凱西、鬼斯、利歐路

以上所有圖片文字資訊來自：https://pokemongaole.com.tw/cards/2501