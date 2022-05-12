Motorola edge 30 pro

Motorola 今年推出的新旗艦，重點放在哪邊呢？有什麼新的亮點？Motorola 於 5/12 推出新一代旗艦機種 edge 30 pro 及 edge 30，edge 30 pro 搭載高通最新 Snapdragon 8 Gen 1 處理器，三主鏡頭的設計，加上目前市面上最高擁有 6000 萬畫素的前鏡頭，售價新台幣 21,990 元，edge 30 則是主打輕薄，機身只有 6.79mm 是市面上最薄的 5G 手機，售價新台幣 11,990 元，將於 5 月 20 日正式在台開賣。

edge 30 pro 搭載 pro 級鏡頭

edge 30 pro 台灣上市

上圖為 edge 30、下圖為 edge 30 pro。

edge 30 pro 相機規格

edge 30 pro 主打拍攝功能，搭載 5,000 萬畫素主鏡頭、200 萬畫素景深鏡頭，以及同價位手機望塵莫及的 5,000 萬畫素超廣角/微距鏡頭，搭配 2.0μm Quad Pixel 技術，感光更靈敏的同時，能將四個畫素合而為一，合成一張最清晰的成像。

edge 30 pro 還具備了 OIS Omni-directional PDAF （防手震非指向性相位偵測自動對焦）技術，舉起手機拍攝或構圖的瞬間即可高速對焦，即便是拍攝動態畫面，像是毛小孩奔跑或是小朋友嬉戲，都能迅速對焦準確捕捉重要時刻。

Motorola edge 30 pro

同級手機僅百萬畫素的廣角鏡頭，讓使用者在享受廣角優勢時卻無法拍出清晰畫面；相比之下，edge 30 pro 配置 5,000 萬畫素的超廣角/微距鏡頭，讓壯闊而逼真的美景盡收於手機，微距搭配自然的景深效果，創造專家攝影等級的照片。除了優異的後置鏡頭，6,000 萬畫素自拍相機亦是業界唯一，同樣使用 Quad Pixel 技術，300% 進光量確保低光源的環境下自拍也明亮動人。

edge 30 pro 價錢

實際用低光源的環境，來測試 edge 30 pro 的相機實力，上圖是較接近現場亮度的花卉場景，下方我們以 edge 30 pro 來拍攝。

edge 30 pro 顏色

可以看到原本肉眼較看不到的上方粉色花朵細節，edge 30 pro 能夠輕鬆捕捉，實測在低光源的環境下，對於 edge 30 pro 是絕對沒問題的。

edge 30 pro 頂級娛樂效能

edge 30 pro 預購禮

edge 30 pro 是世界首發搭載高通 Snapdragon 8 Gen 1 晶片的手機，CPU 及 GPU 性能提升，加上 6.7 吋的 OLED 螢幕，獲得 HDR+ 認證，用高達 10 億種鮮豔飽和色彩和 144Hz 螢幕更新率，帶來擬真且流暢的視覺體驗

聽覺上，edge 30 pro 具備 2 顆支援 Dolby Atmos 的喇叭，創造環繞式的細膩音效，無論是觀看喜愛的影片或進行遊戲對戰都能身歷其境。電池續航力是享受沉浸式娛樂體驗的是重要關鍵，edge 30 pro 擁有 4,800mAh 大容量電池支援兩天的電量，借助 68W 快充，20 分鐘即可充飽手機一天所需的電量，盡情使用 edge 30 pro，娛樂不間斷！

世界最薄的 5G 手機 edge 30

Motorola edge 30 pro

左圖為 edge 30 pro、右圖為 edge 30 。

edge 30 與 edge 30 Pro 同樣配置 5,000 萬畫素主鏡頭與 5,000 萬畫素超廣角/微距鏡頭，提供優異的拍照體驗。採用 6.5吋 OLED 螢幕提升輕薄特性，但 144Hz 螢幕更新率確保畫面清晰不打折

6.79mm 的機身搭載高通 Snapdragon 778G+ 5G 行動平台，實現 5G 高速連線的同時，edge 30 作為目前世界上最薄的 5G 手機，帶來無可比擬的輕薄便攜性！輕薄特色確保絕佳握持手感，即使是手比較小的女性使用者，也能輕鬆掌握。指紋辨識功能藏在大螢幕之下，在後疫情時代更是不可或缺。

Motorola edge 30 pro

官方數據為 6.79mm 的 edge 30，小編實際測量為 6.89mm，誤差值在 0.1mm 算是能夠接受的範圍。

5,000mAh 大電量 5G 手機 moto g82

edge 30 pro 顏色

Motorola 5G 大軍壓境，入門款 g 系列手機 moto g82 5G，搭載 5,000 萬畫素後置鏡頭，搭配OIS光學防手震技術，收藏精彩時刻零失誤。

Motorola edge 30 pro

手機作為當代娛樂工具，必須具備高規格螢幕及喇叭，moto g82 5G 配備 6.6 吋螢幕提升視覺體驗，Dolby Atmos 立體聲喇叭則為使用者帶來逼真的環繞音效，一機在手即可隨時投入音樂饗宴。媲美旗艦機種的 5,000mAh 大電量和輕薄設計，外出辦公、娛樂都能暢快使用，不受電量和重量約束！

售價和上市資訊

媲美相機的 Motorola 旗艦手機 edge 30 pro 將於 5 月 20 日正式開賣，建議售價 NT21,990 元

搭配遠傳電信指定 5G 方案，手機 NT0 元起即可帶回家。5 月 20 日至 5 月 31 日止，至遠傳estore 網路門市、遠傳friDay購物、東森購物、momo購物、PChome 24h、yahoo購物中心，各通路前 30 名購買 edge 30 pro 手機並且完成線上登錄者，共 180 位幸運粉絲可享超長 30 天鑑賞期，期限內可免費體驗並享無條件退貨服務

Motorola 再加贈 NT1,000 元 foodpanda 券。edge 30 8GB+128GB 版本建議售價 NT11,990元，同步於遠傳電信和台灣大哥大兩大電信開賣，5 月 20 日起搭配電信方案手機最低 NT0 元。凡購買 edge 30 pro 手機，於活動頁面登錄再送知名美國籃球隊球衣；凡購買 edge 30 手機，於活動頁面登錄贈運動攪拌杯，數量有限，送完為止！

Motorola 官方粉絲頁將於 5 月底舉辦籃球明星模仿猜謎活動，預計送出 edge 30 pro 手機五支。同步推出入門款 5G 手機 moto g82 5G 推出炫光百合白銀色，6GB+128GB 版本 NT10,000 元有找。

https://www.motorola.com/tw/zh/

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