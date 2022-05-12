Motorola 今年推出的新旗艦，重點放在哪邊呢？有什麼新的亮點？Motorola 於 5/12 推出新一代旗艦機種 edge 30 pro 及 edge 30，edge 30 pro 搭載高通最新 Snapdragon 8 Gen 1 處理器，三主鏡頭的設計，加上目前市面上最高擁有 6000 萬畫素的前鏡頭，售價新台幣 21,990 元，edge 30 則是主打輕薄，機身只有 6.79mm 是市面上最薄的 5G 手機，售價新台幣 11,990 元，將於 5 月 20 日正式在台開賣。

edge 30 pro 搭載 pro 級鏡頭

上圖為 edge 30、下圖為 edge 30 pro。

edge 30 pro 主打拍攝功能，搭載 5,000 萬畫素主鏡頭、200 萬畫素景深鏡頭，以及同價位手機望塵莫及的 5,000 萬畫素超廣角/微距鏡頭，搭配 2.0μm Quad Pixel 技術，感光更靈敏的同時，能將四個畫素合而為一，合成一張最清晰的成像。

edge 30 pro 還具備了 OIS Omni-directional PDAF （防手震非指向性相位偵測自動對焦）技術，舉起手機拍攝或構圖的瞬間即可高速對焦，即便是拍攝動態畫面，像是毛小孩奔跑或是小朋友嬉戲，都能迅速對焦準確捕捉重要時刻。

同級手機僅百萬畫素的廣角鏡頭，讓使用者在享受廣角優勢時卻無法拍出清晰畫面；相比之下，edge 30 pro 配置 5,000 萬畫素的超廣角/微距鏡頭，讓壯闊而逼真的美景盡收於手機，微距搭配自然的景深效果，創造專家攝影等級的照片。除了優異的後置鏡頭，6,000 萬畫素自拍相機亦是業界唯一，同樣使用 Quad Pixel 技術，300% 進光量確保低光源的環境下自拍也明亮動人。

實際用低光源的環境，來測試 edge 30 pro 的相機實力，上圖是較接近現場亮度的花卉場景，下方我們以 edge 30 pro 來拍攝。

可以看到原本肉眼較看不到的上方粉色花朵細節，edge 30 pro 能夠輕鬆捕捉，實測在低光源的環境下，對於 edge 30 pro 是絕對沒問題的。

edge 30 pro 頂級娛樂效能

edge 30 pro 是世界首發搭載高通 Snapdragon 8 Gen 1 晶片的手機，CPU 及 GPU 性能提升，加上 6.7 吋的 OLED 螢幕，獲得 HDR+ 認證，用高達 10 億種鮮豔飽和色彩和 144Hz 螢幕更新率，帶來擬真且流暢的視覺體驗

聽覺上，edge 30 pro 具備 2 顆支援 Dolby Atmos 的喇叭，創造環繞式的細膩音效，無論是觀看喜愛的影片或進行遊戲對戰都能身歷其境。電池續航力是享受沉浸式娛樂體驗的是重要關鍵，edge 30 pro 擁有 4,800mAh 大容量電池支援兩天的電量，借助 68W 快充，20 分鐘即可充飽手機一天所需的電量，盡情使用 edge 30 pro，娛樂不間斷！

世界最薄的 5G 手機 edge 30

左圖為 edge 30 pro、右圖為 edge 30 。

edge 30 與 edge 30 Pro 同樣配置 5,000 萬畫素主鏡頭與 5,000 萬畫素超廣角/微距鏡頭，提供優異的拍照體驗。採用 6.5吋 OLED 螢幕提升輕薄特性，但 144Hz 螢幕更新率確保畫面清晰不打折

6.79mm 的機身搭載高通 Snapdragon 778G+ 5G 行動平台，實現 5G 高速連線的同時，edge 30 作為目前世界上最薄的 5G 手機，帶來無可比擬的輕薄便攜性！輕薄特色確保絕佳握持手感，即使是手比較小的女性使用者，也能輕鬆掌握。指紋辨識功能藏在大螢幕之下，在後疫情時代更是不可或缺。

官方數據為 6.79mm 的 edge 30，小編實際測量為 6.89mm，誤差值在 0.1mm 算是能夠接受的範圍。

5,000mAh 大電量 5G 手機 moto g82

Motorola 5G 大軍壓境，入門款 g 系列手機 moto g82 5G，搭載 5,000 萬畫素後置鏡頭，搭配OIS光學防手震技術，收藏精彩時刻零失誤。

手機作為當代娛樂工具，必須具備高規格螢幕及喇叭，moto g82 5G 配備 6.6 吋螢幕提升視覺體驗，Dolby Atmos 立體聲喇叭則為使用者帶來逼真的環繞音效，一機在手即可隨時投入音樂饗宴。媲美旗艦機種的 5,000mAh 大電量和輕薄設計，外出辦公、娛樂都能暢快使用，不受電量和重量約束！

售價和上市資訊

媲美相機的 Motorola 旗艦手機 edge 30 pro 將於 5 月 20 日正式開賣， 建議售價 NT21,990 元 。

搭配遠傳電信指定 5G 方案，手機 NT0 元起即可帶回家。5 月 20 日至 5 月 31 日止，至遠傳estore 網路門市、遠傳friDay購物、東森購物、momo購物、PChome 24h、yahoo購物中心，各通路前 30 名購買 edge 30 pro 手機並且完成線上登錄者，共 180 位幸運粉絲可享超長 30 天鑑賞期，期限內可免費體驗並享 無條件退貨服務 ！

Motorola 再加贈 NT1,000 元 foodpanda 券。edge 30 8GB+128GB 版本建議售價 NT11,990元 ，同步於遠傳電信和台灣大哥大兩大電信開賣，5 月 20 日起搭配電信方案手機最低 NT0 元。凡購買 edge 30 pro 手機，於活動頁面登錄再送 知名美國籃球隊球衣 ；凡購買 edge 30 手機，於活動頁面登錄贈 運動攪拌杯 ，數量有限，送完為止！

Motorola 官方粉絲頁將於 5 月底舉辦籃球明星模仿猜謎活動，預計 送出 edge 30 pro 手機五支 。同步推出入門款 5G 手機 moto g82 5G 推出炫光百合白銀色，6GB+128GB 版本 NT10,000 元有找。

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