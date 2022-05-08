你有 Switch 買遊戲卻下不了手嗎？遊戲片基本上都 1000 元起跳的，有沒有更便宜的方式可以取得遊戲？最近小編發現「遊戲箱子」這款 APP，發現有買 Switch 的朋友，一定都要下載啊！收集了 8000 款以上的 Switch 遊戲資訊，能夠讓我們看到目前 Switch 遊戲用哪一國購買最便宜，還有各國的歷史低價，像最近最夯的 Sports Party 台灣原價賣 1199 元，但是透過遊戲箱子比價之後才發現，跳到日本買只要台幣 180 元，而且同樣是繁體中文，你各位還不趕快下載起來。

目前遊戲箱子可以在 Google Play 及 App Store 免費下載，遊戲箱子並不提供購買或下載任何遊戲，只提供遊戲資訊與價格比較，請至 Nintendo eShop 官方商店進行遊戲購買與下載。

下載之後進入主頁面就可以看到有哪些遊戲是在熱門排行榜啦，像是 NBA 2K22 用 265 元就可以買到，根本不用花到台幣 1655 元！

點擊進去可以看到更詳細 NBA 2K22 詳細資訊，還有各國的價格排行榜、特價時間截止日期。

甚至還有該遊戲的歷史價格，可以看到 30 天、半年及一年的歷史走勢。

從上方的價格標籤，可以看到更詳細所有國家的價位、換算台幣後的價格。

就連最近最熱門的 Sports Party 運動派對，原價要台幣 1199 元，直接翻到日本購買只要 180 元台幣，真的是非常划算！甚至還可以將遊戲加入最愛，當遊戲在特價時，就能在第一時間收到 APP 通知，連結小編放在下面，趕快去收藏下來吧。

下載：

遊戲箱子 ( Google Play 下載 )

遊戲箱子 ( App Store 下載 )