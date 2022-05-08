Switch 遊戲

你有 Switch 買遊戲卻下不了手嗎？遊戲片基本上都 1000 元起跳的，有沒有更便宜的方式可以取得遊戲？最近小編發現「遊戲箱子」這款 APP，發現有買 Switch 的朋友，一定都要下載啊！收集了 8000 款以上的 Switch 遊戲資訊，能夠讓我們看到目前 Switch 遊戲用哪一國購買最便宜，還有各國的歷史低價，像最近最夯的 Sports Party 台灣原價賣 1199 元，但是透過遊戲箱子比價之後才發現，跳到日本買只要台幣 180 元，而且同樣是繁體中文，你各位還不趕快下載起來。

Switch 遊戲比價

目前遊戲箱子可以在 Google Play 及 App Store 免費下載，遊戲箱子並不提供購買或下載任何遊戲，只提供遊戲資訊與價格比較，請至 Nintendo eShop 官方商店進行遊戲購買與下載。

Switch 便宜遊戲

下載之後進入主頁面就可以看到有哪些遊戲是在熱門排行榜啦，像是 NBA 2K22 用 265 元就可以買到，根本不用花到台幣 1655 元！

遊戲箱子

點擊進去可以看到更詳細 NBA 2K22 詳細資訊，還有各國的價格排行榜、特價時間截止日期。

Switch 遊戲比價 APP

甚至還有該遊戲的歷史價格，可以看到 30 天、半年及一年的歷史走勢。

Switch 遊戲優惠

從上方的價格標籤，可以看到更詳細所有國家的價位、換算台幣後的價格。

遊戲箱子

就連最近最熱門的 Sports Party 運動派對，原價要台幣 1199 元，直接翻到日本購買只要 180 元台幣，真的是非常划算！甚至還可以將遊戲加入最愛，當遊戲在特價時，就能在第一時間收到 APP 通知，連結小編放在下面，趕快去收藏下來吧。

下載：
遊戲箱子 ( Google Play 下載 )
遊戲箱子 ( App Store 下載 )

Switch 遊戲怎麼買最便宜？遊戲箱子超過 8000 款 Switch 遊戲，比價讓你用近一折買正版遊戲 相關文章

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