SmartSystemMenu 系統選單開外掛

視窗系統選單右鍵功能每天都會用到，但是若功能能更多一點不是很棒嗎？SmartSystemMenu 是一款視窗系統選單加強工具，包含了解視窗的所有訊息、捲起、毛玻璃效果、視窗置頂、移至最底層、窗口截圖、調整視窗大小、對齊、調整透明度、優先程度等等，有些功能雖然不常用，不過若是善用這些功能，或許可以讓工作效率增加，大家不妨來使用這款小小的外掛工具吧！

SmartSystemMenu 增強了系統中所有視窗的系統選單。它會將下面的自定義項目追加到選單：

  • 信息：顯示一個對話框，其中包含當前窗口和進程的信息：窗口句柄、窗口標題、窗口風格、窗口類、進程名稱、進程ID、進程路徑。
  • 捲起：將當前窗口向上捲起。
  • 毛玻璃效果：將 "毛玻璃效果" 模糊添加到當前窗口。(僅 Windows Vista 及更高版本支持。主要用於控制台窗口。)
  • 窗口置頂：當前窗口位於所有其他窗口之上。
  • 移至最底層：將當前窗口發送到底部。
  • 保存窗口截圖：將當前窗口的屏幕截圖保存到文件中。
  • 在資源管理器中打開文件：在文件資源管理器中打開進程文件。
  • 通過鼠標拖動：通過鼠標拖動當前窗口。
  • 調整窗口大小：更改當前窗口的大小。
  • 移動到：將當前窗口移動到另一個顯示器。
  • 對齊：當前窗口與桌面上的9個位置中的任何一個對齊。
  • 透明度：更改當前窗口的透明度。
  • 優先級：更改當前窗口的程序優先級。
  • 剪貼板：復制所有窗口文本 (包括控制台、MS Office 產品等) 到剪貼板中，同時支持清除剪貼板。
  • 系統托盤：將當前窗口最小化或掛起到系統托盤。
  • 其他窗口：關閉和最小化系統中除當前窗口之外的所有窗口。
  • 啟動程序：啟動設置中的程序。

SmartSystemMenu 系統選單開外掛

有時候將視窗截圖要固定大小，透過調整視窗大小功能就可以快速設定。

SmartSystemMenu 系統選單開外掛

視窗調整透明度，工作起來也會有不同的效果唷！

https://github.com/AlexanderPro/SmartSystemMenu

免安裝版：
SmartSystemMenu 2.18.0.7z（GOOGLE下載）
SmartSystemMenu 2.18.0.7z（1DRV下載）
SmartSystemMenu 2.18.0.7z（MEDIAFIRE下載）
SmartSystemMenu 2.18.0.7z（RAPIDGATOR下載）
SmartSystemMenu 2.18.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：336 KB

SmartSystemMenu 2.18.0 系統選單開外掛，設定視窗大小、調整透明度等等進階功能 相關文章

訪客留言

SmartSystemMenu 2.18.0 系統選單開外掛，設定視窗大小、調整透明度等等進階功能 參考資料

editorAC - 免費線上圖片編輯器，提供大量模板範本可直接套用製作精美海報，免費註冊即可下載 - TechMoon 科技月球
2021/10/20 · editorAC 是由日本的知名的 ACworks 所提供的其中一項免費服務，除了今天介紹的免費製圖工具之外，像是先前介紹過的「photoAC 」與「illustAC 」也是來自於他們家的服務，這些服務的共通點除了好用之外，最重要的是都是能夠讓使用者免費註冊使用下載，在各種服務之 ...
阿榮福利味 - 免費軟體下載: 060122
2022/1/6 · BurnAware Free 14.9 中文版 - 可以直接把MP3燒錄成音樂CD的全方位燒錄軟體. 功能強大且支援藍光光碟的燒錄軟體 - BurnAware，可以將MP3燒錄成一般音樂光碟，製作開機光碟或產出ISO檔，將ISO、CUE檔燒錄成光碟，製作可開機光碟、ISO檔，抹除可覆寫式光碟，體積雖小 ...
Compare Plans and Pricing - MEGA
Compare MEGAs pricing plans. Get 16 off if you purchase an annual plan. Start using MEGAs secure cloud storage and fast transfer today. 我們最近對我們的網站做了一些改進，請問您要更新至最新版本嗎？ 點擊更新來套用新的網站程式。您的工作階段將會維持
阿榮福利味 - 免費軟體下載: 2020121 - 202111
Renee iPhone Recovery 2020.10.26.440 中文版 - 蘋果手機檔案還原軟體. 蘋果手機檔案還原軟體 - Renee iPhone Recovery，利用簡單的步驟，快速的幫助iOS使用者從iPhone、iPad、iPod還原遺失的資料，透過簡單的步驟就可以找到多種檔案格式，例如：簡訊、聯絡人、照 ...
Secure Cloud Storage and Fast Transfers - MEGA
Work remotely and never run out of storage. With MEGA, youll have access to one of the most generous and secure cloud storage services currently available.
SmartSystemMenu 2.16.0 免安裝中文版 - 指定Windows視窗大小 取代Sizer - 阿榮福利味 - 免費軟體下載
SmartSystemMenu 2.16.0 免安裝中文版 - 指定Windows視窗大小 取代Sizer. 指定Windows視窗大小 - SmartSystemMenu（簡稱：SSM），簡單實用的Windows功能增強外掛，右鍵按視窗上方可以出現其右鍵選單，除了有像「 Sizer 」的指定Windows視窗大小功能之外，還可以顯 ...
13 個 Edge 瀏覽器超好用的功能，網頁內容還能唸給你聽 - 蘋果仁 - 果仁 iPhoneiOS好物推薦科技媒體
2021/6/6 · 13 個 Edge 瀏覽器超好用的功能，網頁內容還能唸給你聽. Microsoft Edge Chromium 核心瀏覽器在最初發布的時候並不被媒體看好，由於 Google Chrome和Mozilla Firefox 等主流瀏覽器已經佔據了市場，除非以 Chromium 為基礎的 Microsoft Edge 瀏覽器能夠給出更亮眼的 ...
阿榮福利味- 免費軟體下載
等功能。（阿榮）（下載）（購買） 官方網站：IObit 軟體性質：共享軟體（ ... 指定Windows視窗大小- SmartSystemMenu（簡稱：SSM），簡單實用的Windows功能增強外掛， ...
Microsoft Edge 瀏覽器原則文件 | Microsoft Docs
... 的 Microsoft Edge 包含下列原則。 您可以使用這些原則來設定 Microsoft Edge 在組織中的執行方式。 如需用於控制 Microsoft Edge 更新方式和更新時機的一組額外原則的詳細資訊，請參閱 Microsoft Edge 更新原則參考。 您可以下載 Microsoft 安全性合規性工具 ...
Pennywise 視窗最上層透明化的瀏覽器工具 | 綠色工廠
2018/11/6 · Pennywise 0.5.1 永遠讓視窗保持在最上層，邊看 YouTube 邊工作！，視窗透明,Pennywise,YouTube 視窗如何置頂,浮動視窗工具推薦,瀏覽器調整透明度Pennywise 是一款可以讓視窗永遠保持在最上層的工具，支援 Windows、Mac 及 Linux 三個系統使用，透明 ... ...