視窗系統選單右鍵功能每天都會用到，但是若功能能更多一點不是很棒嗎？SmartSystemMenu 是一款視窗系統選單加強工具，包含了解視窗的所有訊息、捲起、毛玻璃效果、視窗置頂、移至最底層、窗口截圖、調整視窗大小、對齊、調整透明度、優先程度等等，有些功能雖然不常用，不過若是善用這些功能，或許可以讓工作效率增加，大家不妨來使用這款小小的外掛工具吧！

SmartSystemMenu 增強了系統中所有視窗的系統選單。它會將下面的自定義項目追加到選單：

信息：顯示一個對話框，其中包含當前窗口和進程的信息：窗口句柄、窗口標題、窗口風格、窗口類、進程名稱、進程ID、進程路徑。

捲起：將當前窗口向上捲起。

毛玻璃效果：將 "毛玻璃效果" 模糊添加到當前窗口。(僅 Windows Vista 及更高版本支持。主要用於控制台窗口。)

窗口置頂：當前窗口位於所有其他窗口之上。

移至最底層：將當前窗口發送到底部。

保存窗口截圖：將當前窗口的屏幕截圖保存到文件中。

在資源管理器中打開文件：在文件資源管理器中打開進程文件。

通過鼠標拖動：通過鼠標拖動當前窗口。

調整窗口大小：更改當前窗口的大小。

移動到：將當前窗口移動到另一個顯示器。

對齊：當前窗口與桌面上的9個位置中的任何一個對齊。

透明度：更改當前窗口的透明度。

優先級：更改當前窗口的程序優先級。

剪貼板：復制所有窗口文本 (包括控制台、MS Office 產品等) 到剪貼板中，同時支持清除剪貼板。

系統托盤：將當前窗口最小化或掛起到系統托盤。

其他窗口：關閉和最小化系統中除當前窗口之外的所有窗口。

啟動程序：啟動設置中的程序。

有時候將視窗截圖要固定大小，透過調整視窗大小功能就可以快速設定。

視窗調整透明度，工作起來也會有不同的效果唷！

https://github.com/AlexanderPro/SmartSystemMenu

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