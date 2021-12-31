你經常需要視訊、線上開會嗎？視訊通話雖然方便，卻有相當令人頭痛的問題 - 雜音，不論是小朋友在旁邊玩、環境雜音、迴音、狗叫、小孩哭聲，這些雜音是降低雙方視訊品質低落的主因，最近小編發現一款工具 Krisp，它能夠消除自己麥克風所發出的雜音，也能過濾對方傳來的雜音，而且支援 Winodws、Mac 及 Chrome 擴充程式，手機的話也支援 iOS 系統，重點是免費版可以使用的通話時間長達 120 分鐘，非常適合遠端辦公的團隊使用，有需求的朋友別猶豫啦，趕快收下吧。

Krisp.ai 目前有 Windows、macOS 及 Chrome 擴充程式，不論你用哪一種都需要註冊會員，可透過 Google 快速登入，登入之後會跳出如上圖的問卷頁面，點擊右上角 SKIP SURVEY 可以略過問卷。

目前 Krisp 支援市面上所有的視訊 APP，像是 Zoom、Slack、Skype、Hangouts、Teams、Webex 等，當然沒有在上面的也能用，只要你的通訊軟體可以選擇「麥克風」來源就可以。

如上圖直接把喇叭、麥克風的訊號都調整到 Krisp 就 OK 啦。

小編這邊就用 Windows 版的 Krisp 作為示範，安裝完畢之後會在右下角看到視窗，這邊視窗可以選擇麥克風、喇叭輸出的來源，將原本電腦預設的改為 Krisp，需要移除雜音時，只要將下面的 Remove Noise 按鈕開啟即可。

如果各位想聽聽看移除的效果，可以到 Krisp 官網，有各式的噪音移除前後對比，包含：狗吠、街道雜音、小孩哭鬧、鍵盤敲打聲、迴音等，通通可以透過 AI 移除，而且效果相當好，聽起來就像是用高級麥克風在收音似的，音質瞬間高出好幾級。

最後讓大家看一下免費方案的內容，每個禮拜可以免費用 240 分鐘、有 1GB 的音檔錄音儲存空間、虛擬背景、麥克風移除噪音（自己的噪音）、喇叭移除噪音（對方的噪音）、HD 音質、迴音移除等。如果需要更進階的方案也可以參考上圖。連結幫大家放在下面，有需要的朋友趕外下載起來，體驗一下 Krisp.ai 的神奇之處吧。

https://krisp.ai/

下載：

Krisp ( Windows 下載 )

Krisp ( macOS 下載 )