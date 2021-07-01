有時候 Word 表格會有「編號」的需求，但是不像 Excel 可以直接下拉來自動編號，Word 要如何自訂連續編號呢？比如說商品貨號前面有時可能會加英文字母作為辨識，像是：ABC001、ABC002，遇到這種情形，可以讓 Word 自訂前面的 ABC...等代碼嗎？自訂後要如何讓編號連續呈現在 Word 表格中呢？這篇就來與大家分享吧～如果你不只是想要數字、甲乙丙、ABC 編號的話，我們之前還有分享過要怎麼加入與眾不同的 Word 連續編號，還沒看過朋友趕快去學起來吧。

首先選取你要自動連續編號的表格範圍，不管是直的、橫的通通沒問題。

選取完畢之後，點擊頂端列表「常用」，找到「編號庫」>「定義新的編號格式」。

然後在「編號格式」這邊，輸入你需要的英文字母，上面樣式的地方，選好數字就可以囉。

選擇完畢後按下確定，就可以看到「自訂連續編號」完成囉！我們剛剛選擇的是直的表格，因此編號會以直式的形式呈現。

如果你需要的是橫式的話，在第一個步驟選取橫的就可以得到上圖的結果囉！以上就是這次 Word 自動連續編號的教學，這樣就可以在 Word 表格中，自訂前面的英文字母及連續編號啦。大家趕快打開 Word 練習一次吧～