當你的台語說的不流利時，有什麼好用的工具可以練習呢？就讓「鬥拍字」免費線上台語查詢工具來協助你吧！「鬥拍字」是由意傳科技所設計的免費台語查詢工具，使用方式很簡單，只要在鬥拍字網站中輸入你想查詢的中文，網站就會在下方顯示該中文的台語羅馬拼音，以及讓你聆聽台語朗讀以及下載 MP3 音訊，且網站乾淨不會有廣告干擾，但當文字較多的時候，建議可分段輸入讓朗讀更清楚，就讓我們往下看如何使用吧！更多查詢台語工具，可參考這篇：萌典字典 App ，可離線查詢筆順、台語、閩南語、客家語

鬥拍字使用說明

進到「鬥拍字」網站後，會看到網站中乾淨簡潔無廣告，以及預設「逐家tsò-hué來chhit4-tho5！」的字樣，下方會顯示該文字的羅馬拼音以及漢字。

接著你可以直接在上方的白色框框中，輸入你想要查詢的文字，點選「查」之後，下方就會顯示你輸入文字的羅馬拼音，並有漢字羅馬、漢字’羅馬字、分詞四個選項讓你複製做使用，若想聆聽台語發音的話，可按下「播放鍵」進行聆聽，若想將音下載音檔的話，可直接點選「下載」圖示。

點選下載圖示後，會自動跳轉到播放器頁面，確定發音沒問題後，便可點擊播放器最右邊的「...」。

接著點選「下載」，便可將此台語 MP3 音檔下載到電腦中做使用囉！對於想要練習台語發音的朋友，趕緊將這款實用的「鬥拍字」線上台語查詢工具收下吧！

鬥拍字：https://suisiann.ithuan.tw/

