小朋友國語作業要查字典，有什麼好用的工具嗎？最近唐鳳透過 g0v 台灣零時政府的開放資料，開發了一款「萌典」字典 App，不論 iPhone、Android 的使用者通通能免費下載，收錄 16 萬筆國語、2 萬筆台語、1.4 萬筆客語條目，以及常用字的筆順動畫，離線狀態（無須網路）就可以輕鬆查字典，常見的成語、詞語、歇後語、諺語、外來語等...通通能夠輕鬆查詢，有需要的爸爸、媽媽及老師們，趕快將這款好用的工具收下吧！最近還有另外一款寫作業神器：線上作文大全，包含了國小、國中、高中各個年级的作文範例，並含有寫作指導以及造句大全能夠給家長參考。

目前可以在 Google Play 及 App Store 免費下載，文章後方替大家準備好載點啦，直接點擊即可前往下載。「萌典」名稱由來是希望將「萌」還原成「開端」、「人民」、「草木初生」的意思，而不僅侷限在近幾年通俗的「萌え（MOE）」（可愛）的意思上。

輸入字、詞後既可以看到註釋，有網路連線時點擊「播放鈕」可播放國語常用條目、台語及客語條目名稱的真人發音。另外也有「筆順」動畫、部首及筆畫可以參考。

就連成語、歇後語等註釋都可以輕鬆查詢，字典來源為教育部《重編國語辭典修訂本》、《臺灣閩南語常用詞辭典》及《臺灣客家語常用詞辭典》。

當然不止國語，閩南語、客家語也能夠查詢，萌典算是一款非常好用的國語字典 App，有需要的朋友們趕快先載下來放啦，載點放下方有需要的朋友請自取囉。除了 App 以外，萌典也有線上版能夠使用。

下載：

萌典 （Google Play 下載）

萌典 （App Store 下載）