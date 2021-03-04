2021 農曆過年剛過，4/1（四）～4/6（二）為期 6 天的清明連假，已經開放高鐵訂票囉，針對連假人潮，已經厭惡每次都要搶票都被秒殺的情形嗎？本篇文章幫大家整理好高鐵搶票時程，還有高鐵今年針對清明連假開出的加班班次，最後小編幫大家整理高鐵搶票技巧，就是要你提高一點勝率～過年返鄉今年一定要「坐著」回家！也有人問高鐵可以打統編嗎？過年回家報公司帳可以把這招學起來：高鐵申請有統編的購票證明教學



2021高鐵清明連假開放訂票日期時間

高鐵連假搶票技巧 ：

先查好要訂的車次

訂加班車次（可能還有人不知道有加班車）

搶釋出票（搶票日 3 天後，可搶未付款、忘記付款人的票）

事先準備好要輸入的資訊

直達訂不到試試分段訂

高鐵連假付款取票期限

1. 預購乘車時間為訂票日起（含）3 日後發車班次，須於訂位日起（含）3 日內完成付款。

2. 預購乘車時間為訂票日起（含）3 日內發車班次，最遲應於乘車日之前 1 日完成付款。

3. 預購當日票者，最遲應於列車出發前 30 分鐘前完成付款。

訂票方式連結與資訊

「台灣高鐵T-Express」App 下載

下載：

台灣高鐵T-Express （App Store 下載）

台灣高鐵T-Express （Google Play 下載）

高鐵過年訂票資訊（春節疏運）

高鐵清明連假有早鳥票嗎

過年期間並沒有限制不能訂「早鳥優惠」及「大學生優惠」，於搭車日前 5 天訂票，同樣能就享早鳥/大學生優惠 65 折、8 折 or 9 折。

清明連假加開車次

3 月 20 日、3 月 27 日連續兩個週六晨間加開 1303 車次南下列車（6:50南港站發車）以及 3 月 21 日、3 月 28 日兩個週日加開 1316 車次北上列車（13:45 左營站發車），並自 3 月 4 日（四）凌晨零時起同步開放預購。

加開 229 班次列車（南下 109 班，北上 120 班），總計 6 天提供 1094 班次列車的旅運服務。

增加自由座數量

除了加開車次、早鳥之外，還針對過年人潮調整自由座數量，各車次規劃 3 至 5 節自由座車廂，大家可以參考：2021/4/1~4/6 清明連假期間自由座車廂數

資訊來源：台灣高鐵