Google熱門關鍵字當螢幕保護程式

你有用過 Google Trends 嗎？我想有些行銷專員可能會經常使用，他是由 Google 提供的「熱門搜尋關鍵字」工具，可以藉由這個工具來觀察最近紅什麼、熱門話題、熱門搜尋關鍵字等，藉此工具能夠快速跟上最新話題、議題等，如果你是相關行業，最近 Google Trends 提供了「螢幕保護程式」，能夠顯示最新的「熱門搜尋」，不用特別打開瀏覽器，就能「自然而然」地跟上最新時事與流行，有興趣的朋友或相關從業人員可以安裝起來唷。如果你只想要單純的看時間，也可以參考這款「翻頁式時鐘」螢幕保護程式

Google熱門關鍵字當螢幕保護程式

點擊文末連結，可下載 Google Trends 螢幕保護程式的 dmg 檔，目前僅支援 macOS 系統，暫未支援 Windows 系統。或可以到 Google Trends 頁面下載。

Google Trends 螢幕保護程式

點開 dmg 檔案後，雙擊 Google Trends.saver 即可安裝。

Google Trends 螢幕保護程式 Windows

接著繼續點擊「安裝」。

Google熱門關鍵字當螢幕保護程式

然後開啟 Mac 桌面與螢幕保護程式，找到 Google Trends 選項，並按下右側的「螢幕保護程式選項」。

Google Trends Screensaver

將原本地區的 All Region 改為 Taiwan 就可以看到台灣地區的熱門搜尋囉，當然上面也能夠調整「關鍵字顯示」欄位數量。

Google熱門關鍵字當螢幕保護程式

調整完畢後按下 OK，就能夠在螢幕保護程式中，隨時 Follow 最新的議題與趨勢啦，有需要的朋友趕快點擊下方連結下載起來吧。

下載：
Google Trends.saver ( DMG 下載 )

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