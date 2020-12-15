iOS 小教室！教你一招隱藏 iPhone 下方白色橫條密技！

使用 iPhone 的朋友，是否每次在滑 FB、IG 或玩手遊時容易誤觸底部白色橫條？今天就是要教大家在 iPhone 中開啟「引導使用模式」來隱藏討厭的白色橫條！由於 iPhone X 以上機種取消之前 Home 鍵後，變成用底部白色橫條替代返回主畫面或清理後台 App 的功能 ，不過這樣也導致許多人在玩 PUBG、英雄聯盟：激鬥峽谷、灌籃高手等吃操作手遊時，容易誤滑底部橫條，導致死亡或輸了遊戲，如何隱藏呢？讓我們往下看吧！更多 iPhone 小技巧，可以參考這篇：教你如何關閉 App Store 密碼與驗證程序！

隱藏 iPhone 白色橫條底線教學

iOS 小教室！教你一招隱藏 iPhone 下方白色橫條密技！

首先先到「設定」中 ＞「輔助使用」＞「引導使用模式」。

iOS 小教室！教你一招隱藏 iPhone 下方白色橫條密技！

接著將「引導使用模式」、「輔助使用快捷鍵」一併開啟，並在「密碼設定」介面中設定密碼與開啟「Face ID」。為什麼要設定密碼呢？因為關閉引導使用模式時需要密碼。

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接著我們開啟一個 App，按三下右側電源鍵，便會開啟「引導使用模式」，直接點選右上角「開始」便可隱藏 App 下方白色橫條囉！

iOS 小教室！教你一招隱藏 iPhone 下方白色橫條密技！

左圖是開啟前，右圖是開啟後，底下白色橫條就此隱藏，讓你可專心使用 App 了。不過「引導使用模式」只能單獨在一個 App 中執行，且能使用的只有當前 App 的功能而已！

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若要退出「引導使用模式」，一樣按三下右側電源鍵，並輸入剛剛你設置的密碼，點選「結束」便可退出。

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「引導使用模式」非常適合在玩手機遊戲時開啟，這樣不但不會在遊戲中誤觸底部白色底線，更能讓自己專心在遊戲上，對手遊玩家來說，真是解救良藥啊！對常常在滑 FB、IG 或玩手遊時容易誤觸底部白色橫條的朋友，可以透過以上教學，將「引導使用模式」開啟，來避免誤觸白色橫條喔！

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