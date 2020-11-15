網路購物常看到的「促銷」、「限時優惠」、「最低價」到底真的還假的？往往沒有工具能夠辨別所謂「最低價」是否為歷史最低，除非你有長期關注某一樣商品，最近小編發現一款神器「電商歷史價格查詢」，專門為台灣電商設計，支援的電商有 PChome 24h 購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心及 udn買東西 4 大平台，能夠針對特定商品，查詢歷史價位走線圖，如此一來就能夠輕鬆辨別「真假促銷」，未來在買高價位的產品時，各位朋友可以都用這個工具查一下以免吃虧囉。另外也有美妝、保養品在實體通路的最低價查詢，iCheck 可以查屈臣氏、康是美、寶雅等各通路價格，一眼看出哪裡買最便宜。

進入「電商歷史價格查詢」首頁後，使用方法相當簡單，直接將產品網址貼上欄位後，按下「查詢」即可。目前支援的電商平台有： PChome 24h 購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心及 udn買東西。

比如說小編要查詢 SONY GM 廣角鏡頭在 PChome 24h 購物的歷史價格情形，直接將 PChome 產品頁的網址複製貼上，就能夠看到該產品的歷史價格變化囉，可以點擊上方的時間按鈕，切換 1 個月、3 個月等查詢區間。

如此一來在各種大節日，像是雙 11、聖誕節、萬聖節、父親節、母親節、情人節等各種廠商會舉辦促銷的節日，就能夠有資料能夠參考這檔到底是不是真的「買到賺到」，又或者只是掛上優惠之名，價格卻與平時沒有不同。

電商歷史價格查詢：https://twbuyer.info/