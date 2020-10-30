Podcastle AI！能夠將英文文章用好聽的 AI 人聲自動轉成 Podcast 的好工具

如果你平常有大量閱讀英文網頁文章，或是練習英文聽力習慣的朋友，那麼這款「Podcastle AI 」是你值得一試的好工具！Podcastle AI 是一個能夠將英文網頁文章轉成語音 Podcast 的 Chrome 擴充功能，Podcastle AI 特色是能夠透過 AI 模擬人類的聲音，將文章念的抑揚頓挫聽起來較有情感，而不像機器或 Google 翻譯那般沒溫度，Podcastle AI 也能把網路文章轉成 MP3 聲音檔下載到電腦中，且完全免費，就讓我們往下看如何使用吧！想知道有像 Podcastle AI 的 Chrome 擴充功能嗎？可以參考這篇：Reader Mode 提升網頁內容可讀性，還附加語音朗讀幫助你閱讀 !

Podcastle AI！能夠將英文文章用好聽的 AI 人聲自動轉成 Podcast 的好工具

首先，先到 Chrome 商店將 Podcastle AI 加到 Chrome 中。

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安裝完之後，就可以把 Podcastle AI 釘選在左上角 Chrome 擴充欄位上，接著點擊 Podcastle AI 圖示，第一次使用的話要先註冊會員。

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你可以連結你的 FB 或 Google 來登入，你也可以直接輸入你的 Email 來註冊。

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登入成功後，接著找一個你喜歡的網路英文文章，點擊 Podcastle AI 圖示，你會看到下方有「CONVERT TO PODCAST」功能，點擊後幾秒鐘就可以將文章轉成 Podcast 並自動播放。

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在 Podcastle AI 工具頁面中，你可以點擊「頭像」圖示來設定男聲、女聲。

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也能點擊「時鐘」圖示調整說話的速度。

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Podcastle AI 也能透過頭像圖示上方的「 Download 」按鈕，將網頁語音檔案，下載成 MP3 儲存到電腦中，好方便之後能練習聽力。

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最後 Podcastle AI 也有播放清單功能，轉完的新文章會自動加到「QUEUE」裡面，可讓你依序撥放文章，讓你一邊聽一邊做其他事。小編覺得比較可惜的是，目前「 Podcastle AI 」沒有支援中文文章，不過用在英文文章時效果是挺好的，喜歡閱讀網路英文文章或英文新聞的朋友，不妨試試看吧！

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Podcastle AI ：Chrome 擴充功能

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