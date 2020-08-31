神創造了世界，而人類造就了歷史，當我們回顧先人留給我的這些歷史版畫及地圖，往往會讓我們了解很多歷史的事蹟，有非常多我們無法理解的情況和一些不明白的地方等著我們去發掘。今天小編要介紹一個「Ancestry Images」的網站，Ancestry Images 網站裡有提供超過 36500 張歷史版畫、地圖及神器等相片素材，網站內除了有很多珍貴的老圖片，還有世界各地的早期地圖以及各地區的風景圖，雖然 Ancestry Images 網站看起來很陽春，但內容可是相當經典豐富，宛如坐上了時光機一般的精采！當我們在回顧這些圖片時，我們一定要感恩現在的舒適生活是怎麼來的！

當我們進入 Ancestry Images 網站後，在主頁可以看到「Free image archive of historical prints」，有提供免費歷史紀錄圖像檔案，其歷史最早可追溯到17世紀，但大部分已18世紀後期和19世紀居多。網站上面說到，這些圖像是在站主的主要網站 antiqueprints.com 上出售的所有版畫和地圖。

我們也可以在「Search Image」中的「In Category」目錄查詢你要的主題，或是自行輸入也行。

站主在「Copyright」中有寫到，我很高興你們可以在自己的網頁上使用我的古董版畫和地圖圖像，但前提是作為非商業用途。歡迎運行有家族史，家譜或其他歷史研究等個人網站，以及慈善機構和非營利組織，都歡迎其複制任何地圖圖像供自己使用。如果想要作為商業目的需要任何圖像，請與我聯繫，為此我通常只收取像徵性的費用。

接著我們可以點選「BROWSE IMAGES」來搜索圖像，裡面有分以下標題 :



Latest updates（最新更新）

Topographical prints (named places)（地形圖）（命名地點）

Antique maps（古董地圖）

Other prints（其他圖像）

我們就從 Topographical prints (named places) 中選擇 Canada, antique prints （加拿大古董版畫）。

進去之後，我們可以看到許多有關於加拿大歷史悠久的版畫，每幅畫作上都有標註畫的名稱、由來、尺寸大小以及標號。

選擇一張圖片，在圖片中點擊滑鼠右鍵，就能夠把圖片儲存到電腦桌面了。Ancestry Images 網站就跟圖片風格一樣非常復古，但是和大部分素材網站不太一樣非常有歷史風味 ! Ancestry Images 提供的素材類型是版畫、地圖、服裝等圖片彙整，裡面還有包括台灣的古董版圖，十分的特別，只是有一點要注意，網站對於非營利的使用是非常歡迎使用的，若是需要用於商業用途，則需要與站主聯繫。

△ 有關台灣歷史圖片相關的下載連結 : 請點我

△ 有關美國歷史圖片相關的下載連結 : 請點我

△ 有關日本歷史圖片相關的下載連結 : 請點我

△ 有關中國歷史圖片相關的下載連結 : 請點我

△ 有關科技技術歷史圖片相關的下載連結 : 請點我

△ 有關時尚與服裝歷史圖片相關的下載連結 : 請點我

Ancestry Images 官方網站：http://www.ancestryimages.com/