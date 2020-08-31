Ancestry Images 彙整了先人智慧的作品，提供超過 36500 張歷史版畫、地圖及神器等相片圖檔

神創造了世界，而人類造就了歷史，當我們回顧先人留給我的這些歷史版畫及地圖，往往會讓我們了解很多歷史的事蹟，有非常多我們無法理解的情況和一些不明白的地方等著我們去發掘。今天小編要介紹一個「Ancestry Images」的網站，Ancestry Images 網站裡有提供超過 36500 張歷史版畫、地圖及神器等相片素材，網站內除了有很多珍貴的老圖片，還有世界各地的早期地圖以及各地區的風景圖，雖然 Ancestry Images 網站看起來很陽春，但內容可是相當經典豐富，宛如坐上了時光機一般的精采！當我們在回顧這些圖片時，我們一定要感恩現在的舒適生活是怎麼來的！

Ancestry Images 彙整了先人智慧的作品，提供超過 36500 張歷史版畫、地圖及神器等相片圖檔

當我們進入 Ancestry Images 網站後，在主頁可以看到「Free image archive of historical prints」，有提供免費歷史紀錄圖像檔案，其歷史最早可追溯到17世紀，但大部分已18世紀後期和19世紀居多。網站上面說到，這些圖像是在站主的主要網站 antiqueprints.com 上出售的所有版畫和地圖。

Ancestry Images 彙整了先人智慧的作品，提供超過 36500 張歷史版畫、地圖及神器等相片圖檔

我們也可以在「Search Image」中的「In Category」目錄查詢你要的主題，或是自行輸入也行。

Ancestry Images 彙整了先人智慧的作品，提供超過 36500 張歷史版畫、地圖及神器等相片圖檔

站主在「Copyright」中有寫到，我很高興你們可以在自己的網頁上使用我的古董版畫和地圖圖像，但前提是作為非商業用途。歡迎運行有家族史，家譜或其他歷史研究等個人網站，以及慈善機構和非營利組織，都歡迎其複制任何地圖圖像供自己使用。如果想要作為商業目的需要任何圖像，請與我聯繫，為此我通常只收取像徵性的費用。

Ancestry Images 彙整了先人智慧的作品，提供超過 36500 張歷史版畫、地圖及神器等相片圖檔

接著我們可以點選「BROWSE IMAGES」來搜索圖像，裡面有分以下標題 :

  • Latest updates（最新更新）
  • Topographical prints (named places)（地形圖）（命名地點）
  • Antique maps（古董地圖）
  • Other prints（其他圖像）

Ancestry Images 彙整了先人智慧的作品，提供超過 36500 張歷史版畫、地圖及神器等相片圖檔

我們就從 Topographical prints (named places) 中選擇 Canada, antique prints （加拿大古董版畫）。

Ancestry Images 彙整了先人智慧的作品，提供超過 36500 張歷史版畫、地圖及神器等相片圖檔

進去之後，我們可以看到許多有關於加拿大歷史悠久的版畫，每幅畫作上都有標註畫的名稱、由來、尺寸大小以及標號。

Ancestry Images 彙整了先人智慧的作品，提供超過 36500 張歷史版畫、地圖及神器等相片圖檔

選擇一張圖片，在圖片中點擊滑鼠右鍵，就能夠把圖片儲存到電腦桌面了。Ancestry Images 網站就跟圖片風格一樣非常復古，但是和大部分素材網站不太一樣非常有歷史風味 ! Ancestry Images 提供的素材類型是版畫、地圖、服裝等圖片彙整，裡面還有包括台灣的古董版圖，十分的特別，只是有一點要注意，網站對於非營利的使用是非常歡迎使用的，若是需要用於商業用途，則需要與站主聯繫。

Ancestry Images 彙整了先人智慧的作品，提供超過 36500 張歷史版畫、地圖及神器等相片圖檔

△ 有關台灣歷史圖片相關的下載連結 : 請點我

Ancestry Images 彙整了先人智慧的作品，提供超過 36500 張歷史版畫、地圖及神器等相片圖檔

△ 有關美國歷史圖片相關的下載連結 : 請點我

Ancestry Images 彙整了先人智慧的作品，提供超過 36500 張歷史版畫、地圖及神器等相片圖檔

△ 有關日本歷史圖片相關的下載連結 : 請點我

Ancestry Images 彙整了先人智慧的作品，提供超過 36500 張歷史版畫、地圖及神器等相片圖檔

△ 有關中國歷史圖片相關的下載連結 : 請點我

Ancestry Images 彙整了先人智慧的作品，提供超過 36500 張歷史版畫、地圖及神器等相片圖檔

△ 有關科技技術歷史圖片相關的下載連結 : 請點我

Ancestry Images 彙整了先人智慧的作品，提供超過 36500 張歷史版畫、地圖及神器等相片圖檔

△ 有關時尚與服裝歷史圖片相關的下載連結 : 請點我

Ancestry Images 官方網站：http://www.ancestryimages.com/

Ancestry Images 彙整了先人智慧的作品，提供超過 36500 張歷史版畫、地圖及服裝等相片素材 相關文章

    li

訪客留言

Ancestry Images 彙整了先人智慧的作品，提供超過 36500 張歷史版畫、地圖及服裝等相片素材 參考資料

TCDraftPost 4 #Rss post · 참여하세요join for green · rss feed ... - Po3C
參考資訊：Rss post · 참여하세요join for green · rss feed textcube. &#39;TCDraftPost-4&#39;에해당되는글0건. T188 Y280 T1528192. Powered by Textcube, Designed by&nbsp;...
文化資產保存法有關古蹟歷史建築 指定登錄之研究
098301070000G2027 文化資產保存法有關古蹟歷史建築 指定登錄之研究 研究主持人：王順治 內政部建築研究所自行研究報告 ARCHITECTURE &amp; BUILDING RESEARCH INSTITUTE, MINISTRY OF THE INTERIOR RESEARCH PROJECT REPORT The Research
TCDraftPost 3 | 綠色工廠
中文化說明. Driver Magician 的可攜式&amp; 精簡版本，用於備份驅動程式(也僅具備這個功能)；由於中文化需求，額外加入了Vb6cht.dll 其它：部分字串似無作用，因此&nbsp;...
[有關歷史的100個故事]好書推薦@ 地理歷史人文書籍零貳:: 痞 ...
超值推薦-有關歷史的100個故事網友評鑑5顆星介紹給大家一本好書博客來人文史地-世界史地分類超值推薦定價：240元優惠價：9折216元本商品單次購買10本8&nbsp;...
輝哥卿姐－提供免费賺錢機會 - 40 個免費圖庫網站總彙整＠MYPR維瑪輝哥卿姐YPR手機平台VDL創業家 @ 輝哥卿姐 ...
Ancestry Images Ancestry Images 提供歷史版畫、地圖及神器等免費相片彙整，像是這幅 1817 年紐西蘭毛利人戰士的圖像。 14. BigFoto BigFoto 是一個免費的圖片集，大部分照片由業餘攝影師所貢獻。無須登入即可使用。
6.1。歡迎光臨西班牙【西班牙風味小館TAPAS BAR】 ::: 羊吠吠
TCDraftPost-29 相關文章 台南【泰澤 泰式料理】。好吃又便宜，值得大家來品嘗 2010-11-22 6.29。【鮮納肚 生猛海鮮】台北東區的百元以上熱炒 2009-07-04 2.3。墮落到無可救藥【爭鮮迴轉火鍋 ...
資料檔案不小心刪除了怎麼救？Do Your Data Recovery Pro ...
參考資訊：參考資訊：http://freeware.easylife.tw/entry/TCDraftPost-3. 2008/06/09 07:22 2008/06/09 07:22. 此篇文章標籤： 驅動程式. 文章引用(0) 文章回覆(5) - 我&nbsp;...
理想印制-圖庫大禮包——46 個免費圖庫網站總彙整
理想印制-圖庫大禮包——46 個免費圖庫網站總彙整 Buffer 部落格已思考了大多數關於視覺內容的議題。我們曾分享過圖片對於 Twitter 內容的重要性，我們也探索過可以幫助任何人建立視覺內容的工具。 但還有一個問題是我們經常被問到的：在那裡可以找到免費、高品質的 ...
有關歷史的名言佳句
有關歷史的名言佳句. 1、忘記歷史就意味著背叛。——列寧. 2、歷史著作有開始也有結束，但它們描寫的事件卻並不如此。——科林伍德（英）《自傳》. 3、歷史是&nbsp;...
46個免費圖庫總整理，高品質CC授權圖片都在這裡了
46個免費圖庫總整理，高品質CC授權圖片都在這裡了 2019.07.19 by 免費資源網路社群...