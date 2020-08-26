DailyRoads

你的機車有行車紀錄器嗎？想要裝卻不想額外花錢？如果你放置在抽屜裏面的閒置手機，那麼今天要跟大家分享的 App「DailyRoads」行車紀錄器 App 對你絕對是非常實用，安裝這款免費 App 就可以讓原本放在抽屜裡睡覺的舊手機一秒變成行車紀錄器，只要替汽車、機車添購手機架搭配你的舊手機，事故發生時就能夠錄下現場畫面，支援 GPS 軌跡紀錄、畫質可選擇 4K / 1080P / 720P，具備直立、橫放模式，功能相當足夠，趕快跟小編一起來看看如何使用吧。用 iPhone 的朋友可以參考：TripREC 舊手機 1 秒變身行車紀錄器，iPhone 免費行車紀錄器 App 

DailyRoads 功能快速看

  • 支援連續錄影
  • 支援循環錄影
  • 遇到撞擊時自動保留影片
  • 支援背景錄影/拍照
  • 支援 GPS 軌跡和時間紀錄
  • 在地圖上顯示影片/照片
  • 在影片/照片上顯示速度、高度、時間和 GPS 座標
  • 可以更改車速單位（km/h, mph）和日期格式
  • 可以關閉衛星定位,節省用電
  • 螢幕亮度可獨立調節，減小夜間駕駛分心

DailyRoads

DailyRoads 目前可以在 Google Play 免費下載，當然也有內購，不過免費版就已經足夠使用囉，付費版差異在於沒廣告、可上傳到 Google 雲端硬碟、Dropbox 和自定伺服器、* 可設定開機後啓動 App。

安卓機行車記錄器

若你不需要 GPS 定位的話，可以在設定處關閉定位，來達到省電的功能。

行車記錄器android系統

DailyRoads 畫質最高支援到 4K UHD ( 實際上以手機鏡頭支援的畫質為主 )，不過舊手機可能會有儲存空間較低的問題，因此你也可以調整為 720P 犧牲一些畫質，不過我個人認為預設的 1080P 是最畫質與儲存空間最佳的平衡位置。

dailyroads行車紀錄器

錄製完畢後照片、影片會分開存放。

安卓機專用行車記錄器app

想要邊播影片、邊看 GPS 軌跡的話，可以長按影片檔案，點擊「疊加 GPS 信息」就可以囉！後來我發現其實這種方式，可能比起你買行車紀錄器更方便，因為在需要調出影像畫面時，直接打開手機就可以播放，而不用在連 Wi-Fi 將行車紀錄器主機中的影像下載到手機中。最近想要替汽、機車裝行車紀錄器的朋友，這款 App 會是不錯的替代方案唷。

下載：
Google Play 下載安裝
DailyRoads ( APK 下載 )

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