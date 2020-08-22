TripREC

換新一代 iPhone 舊的手機只能丟在抽屜裡面嗎？能不能拿來做更有效率的應用呢？最近小編發現一款 TripREC 免費行車紀錄器 App，安裝之後就能夠讓閒置的 iPhone 當作「行車記錄器」來使用，支援行車影片錄影、GPS 軌跡記錄等功能，如此一來不用額外花錢，就可以讓機車、汽車擁有行車紀錄功能囉，發生事故時多了影像佐證，想要裝行車記錄器的朋友，可以參考用這個 App，讓舊手機變身行車紀錄器，物盡其用又能省錢，一舉兩得唷。Android 使用者可以參考 : DailyRoads 安卓行車紀錄器 App，機車比汽車更需要行車紀錄器

TripREC 功能快速看

- 即時地圖、軌跡、速度、里程查看
- 支援多種影片分辨率
- 支援循環錄影
- 「來電」自動保存影片，中斷結束後自動恢復錄影
- 車輛異常行駛狀況檢測，可開啟異常制動時自動保存影片模式
- 支援像時關閉手機屏幕
- 支援錄影時背景播放音樂
- 支援地圖顯示/關閉選項開關。
- 支援「靜音」拍攝
- 支援開啟相機「定焦」功能
- 便利的影片回放及路線查看功能
- 支援多種影片導出方式：相機膠卷、Email、Wi-Fi、iTunes 等
- 導出影片包含時間、速度、位置等重要信息
- 支援導出 KML 格式路線，可透過 Google Map 查看

TripREC

首先可以在 App Store 下載這款 App，他是 lite 版本，顧名思義就是還有付費版囉，不過我個人認為 lite 版已經足夠應付行車紀錄的需求，能夠做到的功能包含：行車影像記錄、GPS 軌跡紀錄。至於 Android 系統的行車紀錄器 App，小編就在找時間另外寫一篇與大家分享囉。

手機行車紀錄器ptt

下載之後開啟會需要允許權限，包含：錄音權限、使用相機權限以及 GPS 定位權限，因為這些權限全部都會在行車紀錄的時候會用到，全部按允許就可以啦。

舊手機行車記錄器

下載之後開啟 APP，點擊右下角的「錄影」按鍵就可以開始記錄囉。你只需要先購買好機車手機架、汽車手機架固定好相機視角就可以開始錄影啦。

行車記錄器android系統

在右邊設定的地方，可以設定距離單位 ( 公里、英里 )、影片畫質，不過有兩個設定是需要付費才可以使用，像是：循環錄像、加速度傳感器這兩個功能，除了這兩個功能以外其他都可以都是可以免費使用的。

TripREC

錄影完畢之後可以，查看行車紀錄的影片，建議大家在長途行駛的時候，替手機插著充電線，以免錄到一半沒電，真正發生事故時，沒有錄到關鍵影像。

TripREC
行車紀錄器App

除了影片紀錄之外，還可以檢視行車時在地圖上移動軌跡，此外還可以查看里程數、平均速度及總時間，這些都是免費版就具有的功能，拿來作為簡單的行車記錄器就已經很足夠，大家如果有行車紀錄需求，趕快下載起來吧。

下載：
TripREC Lite ( App Store 下載 )

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