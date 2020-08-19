讓生活中多一些驚喜或是美麗的事物，可以從每天上網的瀏覽器開始做起，Mue 是款推薦的新分頁工具，在你開啟新分頁時（支援 Chrome 與 Firefox），會提供高畫質舒適風景圖搭配不同的問候語以及時間，當你電腦前待久了～心情跟身體都會感到疲累，Mue 會給你意外的小驚喜，看著舒適的圖片跟問候語轉換當下的心情。Mue 裡有許多客製化的設定，你能夠讓新的分頁擁有時間、問候語、引言、背景圖、離線模式…等等功能，每當你開啟新分頁時，就會隨機顯示不同的組合，接下來讓小編帶大家來欣賞讓心情美麗的圖片吧！

Mue Chrome 擴充功能 : 傳送門

Ｍue Firefox 擴充功能 : 傳送門

安裝成功後，會先問你「如果不想套用此變更，可以還原先前的設定」，之後想換隨時都能換回來，不過讓我們來先體驗一下設定好之後的 Muetab 吧！當我新開一個分頁時，就會隨機出現精美圖片、問候語、時間、背景圖與名人語錄。

點選右上方的齒輪，就可以展開所有功能，調整成自己喜歡的樣式，設定項目包含有：



Time 時間

Greeting 問候語

Quote 名人語錄

Background 背景

Search Bar 搜尋框

Offline Mode 離線模式

WebP 格式

Dark Theme 模式

對於經常要使用電腦的人來說再好不過了，可以在休息片刻時看看風景，讓自己的眼睛與身體稍微休息一下。

https://muetab.xyz/

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